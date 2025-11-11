بودھ راہبوں نے بودھ گیا اسمبلی سیٹ پر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔
بہار اسمبلی انتخابات: صبح 11 بجے تک 31.38 فیصد ووٹ ڈالے گئے، بانکا کے دھوریا میں ووٹ کا بائیکاٹ
Published : November 11, 2025 at 7:04 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 12:10 PM IST
بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ آج صبح سات بجے سے شروع ہوکر برابر جاری ہے۔ ووٹر 20 اضلاع کی 122 نشستوں کے لیے اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اس دوسرے اور آخری مرحلے میں 1,302 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔ تین پارٹیوں کے ریاستی صدور بھی میدان میں ہیں۔ ووٹرز آج کئی اہم شخصیات کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ بھی رہے ہیں۔ مشرقی چمپارن میں سب سے زیادہ 12 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ گیاجی اور مدھوبنی اضلاع میں 10-10 سیٹوں پر بھی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جب کہ مغربی چمپارن کی 9 حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ سیتامڑھی میں 8، روہتاس، بھاگلپور، پورنیہ اور کٹیہار میں 7-7 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اورنگ آباد اور ارریہ میں 6-6 سیٹوں پر ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ نوادہ، بنکا اور سپول کی 5-5، کیمور، جموئی اور کشن گنج کی 4-4 اور جہان آباد کی 3 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ وہیں اروال کی دو اور شیوہر کی ایک سیٹ پر ووٹنگ ہونی ہے۔
بدھ راہبوں نے اپنا ووٹ ڈالا
بانکا کے دھوریا میں ووٹ کا بائیکاٹ
دیہاتیوں نے منگل کو بنکا ضلع کے دھورئیہ اسمبلی حلقہ اودھرا پنچایت میں بوتھ نمبر 179 اور 180 پر ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ صبح 10 بجے تک صرف 10 ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ انہوں نے پنچایت کی عمارت کی تعمیر اور سڑک کی مرمت میں لاپرواہی کا الزام لگایا۔
بہار میں دوسرے مرحلے کی پولنگ، صبح 11 بجے تک 31.38 فیصد ووٹ ڈالے گئے بنکا کے دھوریا میں ووٹ کا بائیکاٹ
بہار میں دوسرے مرحلے کی پولنگ، صبح 11 بجے تک 31.38 فیصد ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ جاری ہے۔ ووٹرز ایک بار پھر جوش و خروش سے اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ 20 اضلاع کی 122 نشستوں کے لیے صبح 11 بجے تک صرف چار گھنٹے میں ووٹنگ 31.38 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔
راجیش ورما نے اپنا ووٹ ڈالا
ایل جے پی رام ولاس کے ایم پی راجیش ورما نے اپنے خاندان کے ساتھ بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے دوسرے مرحلے میں درگا چرن ہائی اسکول پولنگ اسٹیشن پر اپنا ووٹ ڈالا۔
بودھ گیا سے امیدوار کمار سروجیت نے اپنا ووٹ ڈالا
بودھ گیا اسمبلی حلقہ سے آر جے ڈی امیدوار کمار سروجیت نے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران اپنے خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالا۔ کمار سروجیت نے کہا، "جمہوریت کے اس عظیم تہوار پر، میں بہار کے تمام اضلاع کے لوگوں سے، اپنے اسمبلی حلقہ کے نوجوان ساتھیوں سے، ماؤں، بہنوں اور تمام ذاتوں اور مذاہب کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں۔ اس ملک میں اس سے بڑا تہوار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا تہوار ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس لیے میں ہر ایک سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس عظیم الشان تہوار پر گھروں سے باہر آئیں اور مندر میں ووٹ دیں۔"
آر جے ڈی ایم پی منوج کمار جھا کا ردعمل
آر جے ڈی کے ایم پی منوج کمار جھا نے دہلی بم دھماکوں کے بارے میں کہا، "یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب قومی سلامتی کی بات آتی ہے تو ملک اس سے مختلف نہیں سوچتا۔ ہر کوئی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ایک جان بھی ضائع نہ ہو۔ ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ ملکی سلامتی کو ملکی سیاست میں نہ لایا جائے۔ ٹھوس اقدام کریں۔ جو بھی قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، مثال قائم کریں۔ ہمارے پاس 24X7 میکانزم ہونا چاہئے۔ پہلے پلوامہ اور پہلگام حملے ہوئے۔ یہ تسلسل ملک کو بے چین کر رہا ہے۔"
ترکیشور پرساد نے کٹیہار میں اپنا ووٹ ڈالا
سابق نائب وزیر اعلیٰ اور کٹیہار سے بی جے پی کے امیدوار ترکیشور پرساد نے 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران کٹیہار میں اپنا ووٹ ڈالا۔ پرساد نے کہا، "بہار اسمبلی انتخابات کے اس دوسرے مرحلے میں ہمارا کٹیہار اسمبلی حلقہ شامل ہے۔ 2005 سے کٹیہار کے ووٹروں نے مجھے مسلسل کٹیہار اسمبلی حلقہ کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے۔ ہماری ڈبل انجن والی حکومت ریاست اور ملک کی ترقی کر رہی ہے، اور جس طرح سے مرکزی حکومت کی اسکیموں کو کٹیہار میں لاگو کیا گیا ہے، اس سے یقینی طور پر کاٹیہار کے ووٹروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔"
آزاد امیدوار روہت کمار سیکاریا، بیتیہ میئر نے اپنا ووٹ ڈالا
بیتیہ اسمبلی حلقہ ایک گرم سیٹ بن گیا ہے۔ دوسرے مرحلے کی ووٹنگ جاری ہے۔ بیتیہ سے آزاد امیدوار روہت سیکاریا اور ان کی اہلیہ، بیتیہ کی میئر گریما دیوی سیکاریا نے اپنا ووٹ ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر عوام کا احسان ہے، مجھے کسی پارٹی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، عوام مجھے سرٹیفکیٹ دیں گے، اور میں ان کے آشیرباد سے یہ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ بیتیہ کی میئر گریما دیوی سیکاریا نے مزید کہا، "جس طرح بٹیا کے لوگوں نے مجھے بھاری ووٹوں سے میئر منتخب کیا، اسی طرح بٹیا کے لوگ میرے شوہر روہت سیکاریا پر بھی اسی طرح کی محبت اور پیار کی بارش کریں گے، اور ہم یہ انتخاب ضرور جیتیں گے۔"
گیا میں 15 بوتھس پر ای وی ایم مشینوں میں خرابی
گیا ضلع میں 15 مختلف بوتھس پر ای وی ایم میں خرابی کی اطلاعات کے بعد ای وی ایم کو تبدیل کردیا گیا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ گیاجی ششانک شوبھنکر نے بتایا کہ تقریباً 15 ای وی ایم مشینوں میں تکنیکی خرابی آئی تھی اور ان سبھی کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ووٹنگ پرامن طریقے سے جاری ہے۔ عوام بے فکر ہو کر ووٹ دیں۔ گیاجی ٹاؤن اسمبلی حلقہ سے جن سورج کے امیدوار دھیریندر اگروال نے گیا کالج میں قائم ماڈل بوتھ پر اپنا ووٹ ڈالا۔ انہوں نے جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے ان کے ترقیاتی ایجنڈے اور صاف ستھری شبیہ کی وجہ سے ان پر اعتماد کیا ہے۔
بڑی تعداد میں ووٹ دیں اور این ڈی اے کے حق میں: مانجھی
مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے بہار اسمبلی انتخابات 2025 میں ووٹنگ کے دوسرے مرحلے پر بات کرتے ہوئے کہا، "میری عوام سے دلی اپیل ہے کہ آج آپ نے 6 تاریخ کو اس سے بھی زیادہ ووٹ ڈالیں، این ڈی اے کے حق میں ووٹ دیں۔ آج سڑکیں بہتر ہو گئی ہیں اور بجلی 24 گھنٹے دستیاب ہے۔ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں این ڈی اے کے حق میں ووٹ دیں۔
جمہوریت میں حصہ لیں: سنتوش کمار سمن
ہام (HAM) (سیکولر) کے قومی صدر اور بہار حکومت میں وزیر سنتوش کمار سمن نے 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات میں ووٹنگ کے دوسرے مرحلے پر کہا، "ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جمہوریت میں حصہ لیں اور ایسی حکومت منتخب کریں جو آپ کو ترقی دے، آپ کو امن دے اور بہار کو آگے لے جائے۔ انتخابات کے پہلے مرحلے میں ریکارڈ توڑ ووٹروں کا ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا اور اس بار بھی حکومت کے لیے اسی طرح کے ٹرن آؤٹ کے اثرات کی امید ہے۔"
بہار میں تبدیلی کی لہر ہے: آر جے ڈی قائد
بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کے موقع پر آر جے ڈی لیڈر مرتیونجے تیواری نے کہا، "بہار میں آج دوسرے مرحلے کی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ جس طرح بہار کے لوگوں نے پہلے مرحلے میں جوش و خروش سے ووٹ ڈالے، دوسرے مرحلے میں بھی عوام میں وہی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ ہم ان لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو مستقبل میں تبدیلی لانے کے لیے ووٹ ڈالنے اور تبدیلی لانے کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔" بہار میں تبدیلی کے تیجسوی یادو اور عظیم اتحاد کی حکومت کو ووٹنگ کے دوسرے مرحلے میں بھی زبردست عوامی حمایت حاصل ہونے والی ہے۔
پپو یادو کے الزامات پر الیکشن کمیشن کا ردعمل
جن ادھیکار پارٹی کے سربراہ پپو یادو نے دعویٰ کیا کہ کچھ پولنگ اسٹیشنوں پر لاٹھی چارج ہوا ہے۔ ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر امیت کمار پانڈے نے کہا کہ کمیشن کو ایسے واقعات کے بارے میں کوئی سرکاری اطلاع نہیں ملی ہے۔
مرکزی وزیر ستیش چندر دوبے نے اپنا ووٹ ڈالا۔
مرکزی وزیر ستیش چندر دوبے نے بہار انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران نارکٹیا گنج میں اپنا ووٹ ڈالا۔ مرکزی وزیر نے کہا، "ووٹ دینا این ڈی اے اتحاد کے لیے ہے۔ 100% این ڈی اے اور ڈبل انجن والی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل، اپنے ملک اور ریاست کے مستقبل کے لیے این ڈی اے کو ووٹ دیں۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ 'اپوزیشن کے پاس الزامات لگانے کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں'۔
صبح 9 بجے تک %14.55 ووٹر ٹرن آؤٹ
بہار انتخابات 2025 کے لیے ووٹر بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں۔ صبح 9 بجے تک بہار کے 20 اضلاع میں 14.55 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔
گیاجی میں ہام (HAM) کے حامیوں پر حملہ: مانجھی
گیاجی، بہار کے اٹاری اسمبلی حلقہ سے ہام (HAM) کے حامیوں کا الزام ہے کہ ان پر گولی چلائی گئی اور انہیں ووٹنگ سے روکا گیا۔ ایچ اے ایم کے سرپرست اور مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے انوگرہ نارائن مگدھ میڈیکل کالج اسپتال میں زخمی حامیوں کی عیادت کے لیے ان کی خیریت دریافت کی۔
'اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں': بھاگلپور انتظامیہ
بھاگلپور ضلع میں کل 2.23 ملین ووٹر ہیں۔ ووٹرز صبح سے ہی اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ سکیورٹی وجوہات کی بناء پر بھاگلپور ایسٹ زون کے انسپکٹر جنرل وویک کمار، صدر سب ڈویژنل آفیسر وکاس کمار اور سٹی ڈی ایس پی اجے چودھری لگاتار پولنگ اسٹیشنوں کا معائنہ کر رہے ہیں اور سکیورٹی انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے ووٹروں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلا خوف و خطر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور جمہوریت کے اس تہوار میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ کہل گاؤں اسمبلی کے مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر صبح سے ہی ووٹروں کی بھیڑ دیکھی گئی۔
ساسارام کے گلابی بوتھ پر خواتین کی لمبی قطاریں Dehri Assembly Seat 2025 Live:
ساسارام کے دہری اسمبلی حلقہ میں رام رانی گرلز ہائی اسکول کے گلابی بوتھ پر خواتین کی لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ پہلی بار ووٹ دینے والے بھی پرجوش تھے۔ وہیل چیئرز کی کمی کی وجہ سے اس بوتھ پر معذور ووٹروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے میں روہتاس پولس نے ایک معذور شخص کو اپنی بانہوں میں پولنگ اسٹیشن تک پہنچایا اور پھر ووٹ ڈالنے کے بعد اسے بوتھ سے باہر لے گیا۔
ماڈل اور گلابی بوتھ کیمور میں توجہ کا مرکز Bhabua Election 2025 Live
کیمور میں ماڈل اور گلابی بوتھس اسپاٹ لائٹ:
جمہوریت کے عظیم تہوار کی تقریبات میں ضلعی باشندے جوش و خروش سے شرکت کر رہے ہیں۔ بھابوا سنجے شہید خواتین کالج میں چار پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں جن میں دو ماڈل بوتھ اور دو گلابی بوتھ شامل ہیں۔ ماڈل بوتھ پر ووٹرز کے لیے سیلفی پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ ووٹرز ووٹ ڈالنے کے بعد سیلفیاں لے رہے ہیں۔ خواتین کے لیے گلابی رنگ کے بوتھ بنائے گئے ہیں جو توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ضلع میں آٹھ ماڈل بوتھ بنائے گئے ہیں۔
بی جے پی کے قومی ترجمان شاہنواز حسین نے اپنا ووٹ ڈالا
بی جے پی لیڈر سید شاہنواز حسین نے بہار انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران سپول میں اپنا ووٹ ڈالا۔ دہلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب ہونے والے دھماکے کے بارے میں حسین نے کہا، "دہلی میں لال قلعہ کے سامنے دھماکہ بہت افسوسناک ہے، ملوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا، پولیس اور سکیورٹی ایجنسیاں تمام پہلوؤں کی تحقیقات کر رہی ہیں، وزیر داخلہ نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا ہے اور ایک میٹنگ جاری ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس واقعہ کے پیچھے محرکات کا تعین کیا جائے، تمام ایجنسیوں سے تحقیقات کی رپورٹ موصول ہونے تک اپوزیشن کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔" بیانات دینا۔"
کئی بوتھوں پر ووٹروں پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے: پپو یادو Bihar Elections 2025 Voting Live
کئی بوتھوں پر ووٹروں پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے: پپو یادو: پورنیہ کے آزاد رکن اسمبلی پپو یادو نے کہا، "کئی بوتھوں پر ووٹروں پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ کئی بوتھوں پر مشینیں خراب ہیں۔ جمہوریت میں یہ غلط ہے۔ حکومت وہی بناتا ہے جو سیمانچل اور کوسی کی حمایت کرتا ہے۔"
’’میں 50,000 ووٹوں کے فرق سے جیتوں گا،‘‘ ہرسدھی سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار کرشن نندن پاسوان کا دعویٰ
بہار حکومت کے وزیر اور موتیہاری کی ہرسدھی سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار کرشنندن پاسوان نے دوسرے مرحلے میں اپنا ووٹ ڈالا۔ انہوں نے کہا، "میں نے ووٹنگ سے پہلے دیوتاؤں سے دعا کی تھی۔ یہ ایک مشین ہے، اس لیے تکنیکی مسائل کبھی کبھی پیش آسکتے ہیں، لیکن زیادہ تاخیر نہیں ہوئی۔ ہرسدھی کے ووٹر مجھے اپنا آشیرواد دے رہے ہیں، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 50،000 ووٹوں کے فرق سے جیتوں گا۔ این ڈی اے ایک بار پھر بہار میں بھاری اکثریت سے حکومت بنائے گی۔"
پی ایم مودی نے کی نوجوانوں سے اپیل Bihar Election 2025 phase 2 polling LIVE
پی ایم مودی کی نوجوانوں سے اپیل: بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، "بہار اسمبلی انتخابات میں آج ووٹنگ کا دوسرا اور آخری مرحلہ ہے۔ میں تمام ووٹرز سے پرجوش انداز میں حصہ لینے اور ووٹنگ کا نیا ریکارڈ قائم کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ میں خاص طور پر ریاست کے اپنے نوجوان دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، جو پہلی بار ووٹ ڈال رہے ہیں، نہ صرف خود کو ووٹ دیں بلکہ دوسروں کو بھی ووٹ ڈالنے کی ترغیب دیں۔"
بہار کے ضلع موتیہاری میں ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر ووٹرز کی لمبی لائن Motihari Election 2025 Live:
موتیہاری میں ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر ووٹرز کی لمبی لائن لگی ہوئی دیکھی گئی۔ مشرقی چمپارن ضلع کے 12 حلقوں میں بھی ووٹنگ جاری ہے۔ موتیہاری میں ایک پولنگ سٹیشن کے باہر ووٹروں کی قطار بھی دکھائی دے رہی ہے۔ مشرقی چمپارن کے جن 12 حلقوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے ان میں رکسول، سوگولی، نارکٹیا، ہرسدھی، گوبند گنج، کیسریا، کلیان پور، پپرا، موتیہاری، مدھوبن، چرایا اور ڈھاکہ شامل ہیں۔
آخری مرحلے میں ہونے والی ووٹنگ کا ریکارڈ توڑ دیں
جن سوراج کے بانی پرشانت کشور نے کہا، "میں بہار کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ آج آخری مرحلے میں ہونے والی ووٹنگ کا ریکارڈ توڑ دیں۔ بہار میں تبدیلی کے لیے ووٹ دیں، اپنے بچوں کی تعلیم اور روزگار کے لیے ووٹ دیں۔ پہلے مرحلے میں لوگوں نے جتنا ووٹ دیا تھا اس سے بھی زیادہ تعداد میں ووٹ دیں۔" دہلی دھماکے پر جن سوراج کے بانی پرشانت کشور نے کہا کہ انتخابات کے دوران ایسی چیزیں کبھی کبھار ہوتی ہیں۔ بہار کے لوگوں کو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہار کا الیکشن ہے، ووٹنگ بہار کے مسائل پر ہونی چاہیے۔ سلامتی کے لیے بہار اور ملک کے عوام نے پارلیمنٹ میں لوگوں کو بھیجا ہے۔ حکمران جماعت اور اپوزیشن موجود ہیں۔ قومی سلامتی ملک کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حکومت مناسب کارروائی کرے گی۔"
بھاگلپور کے دو بوتھوں پر دیر سے شروع ہوئی ووٹنگ
بھاگلپور کے دو بوتھوں پر ووٹنگ دیر سے شروع ہوئی۔ بھاگلپور ضلع کے گوپال پور اسمبلی حلقہ میں مدھیہ ودیالیہ چکگرایا میں واقع بوتھ نمبر 125 اور 126 پر ووٹنگ تقریباً 15 منٹ تاخیر سے شروع ہوئی۔ ووٹرز کو قطاروں میں انتظار کرنا پڑا۔
گیا کے ایس ایس پی آنند کمار نے اپنا ووٹ ڈالا
گیا میں صبح سات بجے ووٹنگ شروع ہوئی۔ ضلع کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس آنند کمار نے بھی گیا کالج کے ماڈل بوتھ پر اپنا ووٹ ڈالا۔ صبح 7 بجے سے 7:30 بجے کے درمیان بوتھوں پر کوئی بھیڑ یا لمبی قطاریں نہیں تھیں۔
کشن گنج میں ای وی ایم میں خرابی
کشن گنج میں ای وی ایم میں خرابی دیکھی گئی۔ بہار انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ اس دوران کشن گنج میں ای وی ایم میں خرابی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ضلع کے بوتھ نمبر 325 پر ای وی ایم آدھے گھنٹے سے خراب ہے جس کی وجہ سے ووٹروں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔
کئی بوتھوں پر ای وی ایم میں خرابی
کشن گنج میں کئی بوتھوں پر ای وی ایم میں خرابی۔ کشن گنج کے کئی بوتھوں پر ای وی ایم میں خرابی ہے۔ کھاگرہ مڈل اسکول کے بوتھ نمبر 29 اور 31 میں بھی خرابی ہے۔ اس سے پہلے بوتھ نمبر 325 پر آدھے گھنٹے تک ای وی ایم میں خرابی کی خبریں آئی تھیں۔
دوسرے مرحلے میں 75% سے زیادہ ووٹ ڈالنے کو یقینی بنائیں: سنجے جیسوال
بی جے پی لیڈر سنجے جیسوال نے کہا، "ہر کسی سے درخواست کی جاتی ہے کہ دوسرے مرحلے میں ووٹر ٹرن آؤٹ 75 فیصد سے زیادہ ہو۔ آپ کا ووٹ بہار کے غریبوں کو مفت اناج، مفت علاج، مفت بجلی اور ہر خاتون کے کھاتے میں 10,000 روپے فراہم کرتا ہے۔ ہر ایک سے ووٹ دینے کی درخواست ہے۔"
سنجے جیسوال اپنے پورے خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالنے والے پہلے شخص
سنجے جیسوال اپنے پورے خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالنے والے پہلے شخص تھے۔ بیتیہ اسمبلی حلقہ کے بوتھ نمبر 73 پر بی جے پی ایم پی ڈاکٹر سنجے جیسوال نے سب سے پہلے ووٹ ڈالا۔ انہوں نے ووٹروں سے ووٹ کاسٹ کرنے کی اپیل کی۔ جیسوال نے سبھی پر زور دیا کہ وہ اپنے گھروں سے باہر آئیں اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔
"نتیش کمار پر بھروسہ کریں اور انہیں طاقت دیں": اشوک چودھری
اشوک چودھری نے کہا کہ "نتیش کمار پر بھروسہ کریں اور انہیں طاقت دیں"۔ بہار حکومت کے وزیر اشوک چودھری نے ووٹروں پر زور دیا کہ وہ ہمارے حق میں ووٹ دیں اور بہار کی ترقی کو مضبوط کریں۔ انہوں نے کہا، "ہم انتخابات کے پہلے مرحلے میں ہندوستانی اتحاد کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں حالات اور بھی بہتر ہوں گے۔ ڈبل انجن والی حکومت پر اپنا اعتماد رکھیں،"
پورنیہ کے ایک پولنگ اسٹیشن پر فرضی پول
بہار میں دوسرے مرحلے کی ووٹنگ سے قبل ایک فرضی پولنگ کی ریہرسل کی گئی۔ پورنیہ کے ایک پولنگ اسٹیشن پر فرضی پولنگ کی گئی۔ تاکہ اصل اوقات میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کی ووٹنگ چند منٹوں میں شروع ہو جائے گی۔
دوسرے مرحلے کی پولنگ کے لیے سکیورٹی کے سخت انتظامات
بہار میں سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان دوسرے مرحلے کی پولنگ شروع ہو گئی ہے۔ ووٹرز 20 اضلاع میں 122 نشستوں کے لیے اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں۔ سابق نائب وزیر اعلیٰ رینو دیوی اور ترکیشور پرساد، کانگریس لیڈر اجیت شرما اور دیگر امیدوار میدان میں ہیں، جن کی قسمت آج ای وی ایم میں بند ہو جائے گی۔
چیف منسٹر نتیش کمار کے کئی وزراء کی قسمت کا فیصلہ کریں گے عوام
چیف منسٹر نتیش کمار کے کئی وزراء کی قسمت کا فیصلہ عوام کریں گے۔ انتخابات کا دوسرا مرحلہ چیف منسٹر نتیش کمار کے کئی وزراء کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ تاہم نتیجہ جاننے کے لیے ہمیں 14 نومبر تک انتظار کرنا پڑے گا۔ سپول سے بجیندر یادو، چکئی سے سمیت کمار سنگھ، امر پور سے جینت راج، جھانجھر پور سے نتیش مشرا، بیتیا سے رینو دیوی، چھتہ پور سے نیرج کمار سنگھ ببلو، دھمداہا سے لیشی سنگھ، ہرسدھی سے کرشننندن پاسوان اور چین پور سے زماں خان شامل ہیں۔
کئی بڑے لیڈروں کی قسمت ای وی ایم میں بند ہو جائے گی
کئی بڑے لیڈروں کی قسمت ای وی ایم میں بند ہو جائے گی۔ تین پارٹیوں کے ریاستی صدور میں سے ایل جے پی (رام ولاس) کے راجو تیواری گووند گنج سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کانگریس کے ریاستی صدر راجیش رام کٹمبا اسمبلی حلقہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہندوستانی عوام مورچہ کے ریاستی صدر انیل کمار ٹکاری سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آر جے ڈی کے سینئر لیڈر اور اسمبلی کے سابق اسپیکر ادے نارائن چودھری بھی عظیم اتحاد کی جانب سے جموئی کے سکندرا سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں کل 1,302 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔ آر جے ڈی نے سب سے زیادہ 71 امیدوار کھڑے کیے ہیں، اس کے بعد بی جے پی نے 53 امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ جے ڈی یو نے 44، کانگریس نے 37، ایل جے پی (آر) نے 15، وی آئی پی نے 8، سی پی آئی (ایم ایل) اور ایچ اے ایم نے 6، آر ایل ایم اور سی پی آئی نے 4 امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ MAPKA نے ایک امیدوار کھڑا کیا ہے۔
پولنگ بوتھ کے باہر ووٹروں کی قطاریں
دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی کے باوجود لوگ صبح سویرے سے ہی سیتامڑھی میں پولنگ اسٹیشن کے باہر بڑی تعداد میں قطار میں کھڑے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 20 اضلاع کے 122 حلقوں میں صبح سات بجے سے پولنگ شروع ہو گئی ہے۔
دہلی دھماکے کے بعد ریاست بھر میں ہائی الرٹ: بہار ڈی جی پی
دہلی کے لال قلعہ کے قریب پیر کی رات ہوئے دھماکے کے پیش نظر پورے بہار میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ریاست میں پہلے ہی اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے سکیورٹی سخت تھی، تاہم اب حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی پی) ونے کمار نے کہا کہ تمام اضلاع کو ہائی الرٹ رہنے کو کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، "لال قلعہ کے قریب دھماکے کے بعد ہم نے تمام پولیس یونٹوں کو سخت چوکسی برتنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے گشت اور تلاشی کی کارروائیوں کو بڑھانے کی ہدایت دی ہے۔" ڈی جی پی نے مزید کہا کہ پورے بہار میں سکیورٹی اہلکار پرامن پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے سخت چیکنگ اور علاقے کی نگرانی کر رہے ہیں۔
نتیش کمار کی عوام سے بڑھ چڑھ کر ووٹ ڈالنے کی اپیل
سی ایم نتیش کمار نے ووٹنگ کے دوسرے مرحلے کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ انہوں نے لکھا کہ "جمہوریت میں ووٹ دینا نہ صرف ہمارا حق ہے بلکہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ آج بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ ہو رہی ہے۔ تمام ووٹروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ ووٹ دیں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دیں۔ پہلے ووٹ، پھر کھانا پانی"۔
سابق نائب وزیر اعلیٰ رینو دیوی اور ترکیشور پرساد، کانگریس لیڈر اجیت شرما کی قسمت کا فیصلہ
بہار میں دوسرے مرحلے کی پولنگ شروع ہو گئی ہے۔ ووٹرز 20 اضلاع میں 122 نشستوں کے لیے اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں۔ سابق نائب وزیر اعلیٰ رینو دیوی اور ترکیشور پرساد، کانگریس لیڈر اجیت شرما اور دیگر امیدوار میدان میں ہیں، جن کی قسمت آج ای وی ایم میں بند ہو جائے گی۔