اسمبلی انتخابات 2026 کے نتائج: تمل ناڈو، کیرالم، بنگال، آسام اور پڈوچیری میں ووٹوں کی گنتی جاری، بنگال میں کانٹے کی ٹکر، پل پل بدل رہے ہیں ہندسے۔۔ یہاں دیکھیں اپڈیٹ
Published : May 4, 2026 at 7:46 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 10:33 AM IST
تمل ناڈو، کیرالم، مغربی بنگال، آسام اور پڈوچیری میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ حتمی نتائج کا اعلان کئی راؤنڈ کی گنتی کے بعد کیا جائے گا۔ تمل ناڈو، پڈوچیری، کیرالہ، مغربی بنگال اور آسام میں ہوئی پولنگ میں تقریباً 250 ملین لوگوں نے اپنا ووٹ ڈالا۔ ای ٹی وی بھارت پر ووٹوں کی گنتی اور امیدواروں کی سبقت کا پل پل کا اپ ڈیٹ دیکھیں اور جانیں کون سی پارٹی کہاں آگے چل رہی ہے۔
تمل ناڈو میں سپر اسٹار وجے کی سیاست بلاک بسٹر
تمل ناڈو میں اداکار سے سیاستداں بنے وجے کی پارٹی ٹی وی کے نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ٹی وی کے رجحانات میں فی الحال سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے۔ ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے کو پچھاڑتے ہوئے وجے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا جب رجحانات نتائج میں تبدیل ہوں گے تو وجے حکومت بنائیں گے یا کنگ میکر بنیں گے۔
کیا بنگال میں تبدیلی آنا طے ہے؟
مغربی بنگال میں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے بیچ کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ حالانکہ بی جے پی نے رجحانات میں 150 کا ہندسہ عبور کر لیا ہے۔ یہ حتمی نتائج نہیں ہیں۔۔ٹی ایم سی 132 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ رجحانات جب نتائج میں تبدیل ہوں گے تو کون کس پر بھاری پڑے گا۔
تمل ناڈو کے رجحانات میں اے آئی اے ڈی ایم کے سرفہرست، ٹی وی کے سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری
تازہ ترین رجحانات میں، یو ڈی ایف کیرالم میں 92 سیٹوں پر آگے ہے۔ آسام میں بی جے پی 91 پر۔ بنگال میں 135 پر ٹی ایم سی؛ تمل ناڈو میں 71 پر اے آئی اے ڈی ایم کے؛ اور پڈوچیری میں اے این آر سی 18 سیٹوں پر برتری برقرار رکھے ہوئے ہے۔
آسام میں رجحانات میں بی جے پی کو اکثریت، بنگال میں ٹی ایم سی، تمل ناڈو میں ڈی ایم کے، اور کیرالم میں ایل ڈی ایف آگے
موجودہ رجحانات کے مطابق آسام میں بی جے پی 82، بنگال میں ٹی ایم سی 134، تمل ناڈو میں ڈی ایم کے 78، کیرالہ میں ایل ڈی ایف 53 اور پڈوچیری میں این آر سی 18 سیٹوں پر آگے ہے۔
الیکشن کمیشن نے رجحانات جاری کیے
آسام: بی جے پی 1 پر آگے اور کانگریس 1 پر
کیرالم: کانگریس 7 پر، سی پی آئی (ایم) 4 پر، سی پی آئی 2 پر اور آر ایس پی 1 پر آگے ہے۔
پڈوچیری: اے ڈی ایم کے 1 پر آگے ہے۔
تمل ناڈو: ٹی وی کے 2 پر اور سی پی آئی 1 پر آگے ہے۔
مغربی بنگال: بی جے پی 1 پر آگے ہے۔
آسام انتخابی نتائج: ابتدائی رجحانات میں بی جے پی 10 سیٹوں پر آگے، کانگریس کی چھ پر سبقت
آسام میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اب تک سامنے آ رہے ابتدائی رجحانات کے مطابق ریاست میں بی جے پی 10 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے، جب کہ کانگریس چھ پر آگے ہے۔ واضح رہے کہ آسام میں 126 اسمبلی سیٹیں ہیں۔
چنئی میں پوسٹل بیلٹ کی گنتی جاری
تمل ناڈو کے چنئی میں کوئین میری کالج میں قائم گنتی مرکز پر ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ یہاں صبح آٹھ بجے سے پوسٹل بیلٹ کی گنتی کا عمل شروع ہوا۔
ابتدائی رجحانات: بنگال میں ٹی ایم سی 21 اور تمل ناڈو میں ڈی ایم کے 11 سیٹوں پر آگے
ووٹوں کی گنتی شروع ہونے کے بعد ابتدائی رجحانات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ مغربی بنگال میں ٹی ایم سی 21، تمل ناڈو میں ڈی ایم کے 11، کیرالہ میں ایل ڈی ایف 30، آسام میں بی جے پی 11، اور پڈوچیری میں اے این آر سی دو سیٹوں پر آگے چل رہی ہے۔
مغربی بنگال میں سکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں: ایڈیشنل سی پی
ووٹوں کی گنتی کے دوران مغربی بنگال میں سکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ کولکاتا کے ایڈیشنل سی پی آشیش بسواس نے کہا کہ "ہم نے الیکشن کمیشن کے رہنما خطوط کے مطابق تین سطوں کے حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ ہمارے پاس ریزرو فورسز بھی موجود ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہم ان کا استعمال کریں گے۔"
تمل ناڈو، کیرالم، مغربی بنگال، آسام اور پڈوچیری میں ووٹوں کی گنتی شروع
تمل ناڈو، کیرالم، مغربی بنگال، آسام اور پڈوچیری میں صبح آٹھ بجے سے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔
بنگال انتخابی نتائج 2026: مرکزی فورسز کی بکتر بند گاڑیاں تعینات
بنگال انتخابی نتائج 2026: مغربی بنگال میں ووٹوں کی گنتی کے پیش نظر متعدد اسمبلی حلقوں کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ اسی کے پیش نظر ریاست کے مالدہ کالج میں گنتی کے مرکز کے باہر مرکزی فورسز کی بکتر بند گاڑیاں گشت کر رہی ہیں۔ مرکزی فورسز صبح سے ہی چوکس ہیں۔ وہیں ووٹوں کی گنتی بھی شروع ہو چکی ہے۔
دہلی میں بی جے پی ہیڈکوارٹر میں پوری اور مٹھائیوں تیاری
آسام، کیرالم، تمل ناڈو، مغربی بنگال اور پڈوچیری اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ وہیں دہلی میں بی جے پی کے ہیڈکوارٹر میں پوری اور مٹھائیاں تیار کی جارہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پانچ ریاستوں کی سات اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات کے لیے بھی آج ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے۔
کیرالم ریاستی کانگریس صدر سنی جوزف کا جیت کا دعویٰ
کیرالم ریاستی کانگریس کے صدر سنی جوزف نے کہا کہ "ہمیں پورا اعتماد ہے، ہم جیتیں گے۔ یہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج جیسا ہی ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم جیت درج کریں گے۔ تاہم، ہم جیت کے اعداد و شمار ابھی نہیں بتا سکتے ہیں۔"
مغربی بنگال میں نیا سورج طلوع ہونے والا ہے: بی جے پی ایم ایل اے اگنی مترا پال
مغربی بنگال کی بی جے پی رکن اسمبلی اگنی مترا پال نے کہا کہ "بی جے پی دو تہائی اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے جا رہی ہے، جو بنگال کے لوگوں کے اصولوں اور آشیرواد سے رہنمائی کرتی ہے۔ ایک نیا سورج طلوع ہونے والا ہے۔"
تمل ناڈو میں این ڈی اے جیت کے لیے پراعتماد: تملائی
تمل ناڈو انتخابی نتائج 2026: مائلاپور سے بی جے پی کی امیدوار تملائی ساؤنڈرراجن نے کہا کہ "ہم بہت خوش ہیں، لوگوں نے یقینی طور پر این ڈی اے کو ووٹ دیا ہے، اور یہ کامیاب ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ ہم میلادوتھرائی میں بھی جیتیں گے۔ اتنی محنت کے بعد، مجھے یقین ہے کہ تمل ناڈو نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے۔ ڈی ایم کے حکومت کو عوام مناسب جواب دیں گے، کیوں کہ اس نے خاص طور پر فلاحی اسکیموں پر بھی مرکزی حکومت کی مسلسل مخالفت کی۔ ان کی توجہ عوام پر نہیں تھی، بلکہ صرف اپنے سیاسی مفاد پر مرکوز تھی۔ عوام جواب دیں گے، اور این ڈی اے اقتدار میں واپس آئے گی۔ ایڈاپڈی کے پلانی سوامی وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے، اور تقریب میں ہمارے وزیر اعظم بھی شرکت کریں گے۔"
آسام انتخابی نتائج 2026: سیاسی پارٹیوں کے ایجنٹس گنتی کے مراکز پر پہنچنا شروع
آسام اسمبلی الیکشن 2026: آسام میں مختلف سیاسی جماعتوں کے کاؤنٹنگ ایجنٹس گنتی کے مراکز پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس موقعے پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے ہیں۔ 126 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹوں کی گنتی صبح آٹھ بجے شروع ہو رہی ہے۔
تمل ناڈو انتخابی نتائج 2026: کاؤنٹنگ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات
تمل ناڈو کے انتخابی نتائج 2026 کے لیے سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ لیوولا کالج میں گنتی کے مرکز کے باہر سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور سکیورٹی اہلکار گنتی سے پہلے سب کی جانچ کر رہے ہیں۔
کیرالم انتخابی نتائج 2026: گنتی کے مراکز پر سکیورٹی کے وسیع انتظامات
کیرالم کے انتخابی نتائج 2026 کے لیے گنتی مراکز پر سکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ مار ایوانیوس کالج کیمپس میں گنتی کے مرکز میں بھاری پولیس کی تعیناتی دیکھی جا سکتی۔ ریاست کی تمام 140 اسمبلی سیٹوں کے لیے آج صبح آٹھ بجے سے گنتی شروع ہوگی۔ اس کے لیے ترواننت پورم سمیت تمام اضلاع میں تمام تیاری مکمل ہو چکی ہیں۔
کولکاتا: گنتی کے ایک مرکز کے باہر ٹی ایم سی اور بی جے پی ایجنٹوں میں بحث
کولکاتا کے بھوانی پور اسمبلی حلقے میں سخاوت میموریل اسکول میں گنتی مرکز کے باہر ٹی ایم سی اور بی جے پی کے کاؤنٹنگ ایجنٹوں میں بحث ہو گئی۔ ریاست کی 293 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹوں کی گنتی آج صبح آٹھ بجے شروع ہو رہی ہے۔