کاکروچ جنتا پارٹی احتجاج لائیو: کاکروچ جنتا پارٹی کا جنتر منتر پر احتجاج شروع، وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ
Published : June 6, 2026 at 8:58 AM IST|
Updated : June 6, 2026 at 11:26 AM IST
طنزیہ ڈیجیٹل گروپ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے آج صبح (ہفتہ، 6 جون) امریکہ سے دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے۔
انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں اپنی آمد کا اعلان کیا جس میں انہوں نے اپنے حامیوں کو جنتر منتر پر جمع ہونے کو کہا۔ انھوں نے اپیل کی، "کتاب اور ہمارا ترنگا لے جانا نہ بھولیں! ہمدردی اور شکر گزاری کے اظہار کے طور پر پولیس والوں کو پھول پیش کریں۔ ہمیں اس تحریک کی قیادت محبت اور امن کے ساتھ کرنی ہے!"
اس سے پہلے، دیپپکے نے حامیوں اور طلباء سے 6 جون کو ان کے احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی تھی، جس میں امتحان سے متعلق مبینہ غلطیوں پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
یہ ڈیجیٹل تنظیم جو اصل میں چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کے ریمارکس کے طنزیہ جواب کے طور پر شروع کی گئی تھی، جس میں گزشتہ ماہ عدالت کی سماعت کے دوران بعض افراد کو "کاکروچ" اور "طفیلی" کہا گیا تھا، اس کے بعد سے ایک منظم مہم کی شکل اختیار کرچکی ہے، جس کے انسٹاگرام پر 22 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں، جو ملک کی کسی بھی سیاسی جماعت سے زیادہ ہے۔
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کاکروچ آ رہے ہیں، دھرمیندر پردھان جا رہے ہیں: مظاہرین کا دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے ہفتہ کو جنتر منتر پر حالیہ NEET 2026 پیپر لیک اور CBSE کے آن اسکرین مارکنگ (OSM) سسٹم میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف اپنا احتجاج شروع کیا اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ "دھرمیندر پردھان، استعفیٰ دیں! ہم نے وزیر تعلیم کو منتخب کیا اور انہیں وہاں بھیجا، وہ ہمارے ٹیکسوں سے اپنی تنخواہ لیتے ہیں! ان کے دور میں لاکھوں نوجوانوں کا مستقبل تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کاکروچ آ رہے ہیں، دھرمیندر پردھان جا رہے ہیں!" ایکس پر آن لائن موومنٹ کی ایک پوسٹ میں کہا گیا ہے۔
ٹی ایم سی کی ساگاریکا گھوش نے سی جے پی کے احتجاج کی حمایت کی
ٹی ایم سی کی راجیہ سبھا ایم پی ساگاریکا گھوش نے ہفتہ کو سی جے پی تحریک کے بانی کی حمایت کی جب ابھیجیت دیپکے جنتر منتر پر زبردست احتجاج شروع کرنے کے لئے ہندوستان پہنچے۔
ہم نے 'میک ان انڈیا' مانگا، آپ نے ہمیں 'لیک ان انڈیا' دیا، احتجاج میں لگے نعرے
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے ہفتہ کو جنتر منتر پر حالیہ NEET 2026 پیپر لیک اور CBSE کے آن اسکرین مارکنگ (OSM) سسٹم میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف اپنا احتجاج شروع کیا اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔
مظاہرین نے اپنے مطالبے پر زور دیتے ہوئے نعرے لگائے، "دھرمیندر پردھان استفیٰ دو ۔ ہم نے 'میک ان انڈیا' مانگا، آپ نے ہمیں 'لیک ان انڈیا' دیا۔"
CJP کے بانی ابھیجیت دیپکے یہاں احتجاج کی قیادت کرنے کے لیے ریاستہائے متحدہ کے بوسٹن سے نئی دہلی پہنچے۔ دیپکے کو ہوائی اڈے پر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی سوانح عمری کی کتاب اٹھائے ہوئے دیکھا گیا۔
'آئین کی مکمل حمایت کے ساتھ': احتجاج جلد ہی شروع ہوگا
"آئین ہند کی مکمل حمایت کے ساتھ، کاکروچ صبح 10 بجے سے دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے جنتر منتر پر احتجاج شروع کریں گے۔ ابھیجیت دیپکے جنتر منتر کی طرف جارہے ہیں،" سی جے پی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا۔
ابھیجیت نے 'کاکروچز' سے جنتر منتر پر جمع ہونے کی اپیل کی
ابھیجیت دیپکے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، "تمام کاکروچوں کو سیدھا جنتر منتر آنا چاہیے، نہ کہ پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن۔ ہم اپنا پرامن احتجاج صبح 10 بجے شروع کریں گے۔"
کاکروچ جنتا پارٹی کو جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت مل گئی
منتظمین کے مطابق، دہلی پولیس نے کاکروچ جنتا پارٹی کو نئی دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے کی اجازت دے دی ہے۔
'احتجاج کی کوئی اجازت نہیں لی گئی': دہلی پولیس
دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں کاکروچ جنتا پارٹی کے مجوزہ احتجاج کے حوالے سے CJP سے اجازت کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ قومی دارالحکومت میں 1,000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ایک سینئر پولیس افسر نے کہا کہ سی جے پی جب درخواست دے گی وہ ان کی درخواست کا جائزہ لیں گے۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ انہیں مجوزہ احتجاج کے بارے میں بنیادی طور پر سوشل میڈیا پوسٹس اور آن لائن گردش کرنے والے پیغامات کے ذریعے معلوم ہوا، اور مزید کہا کہ انہیں تنظیم کی طرف سے ابھی تک کوئی باضابطہ مواصلت نہیں ملی ہے۔ پولیس نے کہا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور مجوزہ اجلاس کے پیش نظر ابتدائی حفاظتی انتظامات کر رہے ہیں۔
بھارت میں دیپکے کی آمد؛ فالوورز سے جنتر منتر پر کتاب اور ترنگا لے کر آنے کی اپیل، کہا۔۔پولیس اہلکاروں کو پھول پیش کریں
طنزیہ ڈیجیٹل گروپ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے آج صبح دہلی پہنچے ہیں۔
ایکس پر سی جے پی کے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے، دیپکے نے کہا کہ وہ جنتر منتر پر ان سے ملنے کے منتظر ہیں۔ "کتاب اور ہمارا ترنگا لے جانا نہ بھولیں! ہمدردی اور شکر گزاری کے اظہار کے طور پر پولیس والوں کو پھول پیش کریں۔ ہمیں اس تحریک کی قیادت محبت اور امن کے ساتھ کرنی ہے!"
سی جے پی کے ترجمان نے پی ایم مودی سے دھرمیندر پردھان کو ہٹانے کی اپیل کی
'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کے ترجمانوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو بار بار پیپر لیک ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں 'نااہل' لیڈر قرار دیتے ہوئے ہٹانے کی اپیل کی ہے۔ ایکس پر ایک ویڈیو پیغام میں CJP کے ترجمان نے کہا، "محترم وزیر اعظم، آپ کے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نااہل ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام تباہ ہو گیا ہے، پیپرز لیک ہو گئے ہیں، اور ملک بھر کے کروڑوں طلباء پریشان ہیں، پچھلے مہینے چھ طالب علموں نے خودکشی کر لی ہے، وہ نااہل وزیر تعلیم ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جمہوریت پر اعتماد کریں اور انہیں ہٹا دیں۔"
سی جے پی نے آج کے احتجاج کے لیے 'کیا کریں کیا نہ کریں' کی فہرست جاری کردی
ڈیجیٹل گروپ 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) نے نئی دہلی کے جنتر منتر پر آج ہونے والے احتجاج کے لیے 'کیا کریں کیا نہ کریں' کی فہرست جاری کی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں، چیف جسٹس نے کہا، "6 جون، صبح 9 بجے - وہاں ملتے ہیں، کامریڈز؛ ہم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ سے کم کسی چیز پر تصفیہ نہیں کریں گے! اس چھوٹے سے مذاق کو انقلاب میں بدلنے کا وقت آگیا ہے۔ پرامن اور محبت بھرے احتجاج کے ساتھ دہلی کی سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن یاد رکھیں کہ ہم سب کی نظریں ہم پر ہیں!"
'کیا کریں کیا نہ کریں' کی فہرست بھی شیئر کی:
'ڈوز' کی فہرست میں شامل ہیں:
ترنگا اور کتاب لے کر جائیں۔
سب کچھ ریکارڈ کریں۔
کسی بھی پریشانی کی اطلاع دیں۔
سن اسکرین لگائیں، ٹوپی پہنیں، اور ہائیڈریٹ رہیں
'ڈونٹس' کی فہرست میں شامل ہیں:
اگر ممکن ہو تو اکیلے آنے سے گریز کریں۔
پھول مت پھینکو۔ اس کے بجائے انہیں پیش کریں
ٹرول یا اشتعال انگیزی کرنے والوں کے ساتھ مشغول نہ ہوں۔
خالی پیٹ نہ آئیں
سی جے پی نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ دہرایا
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے ہفتہ کی صبح مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے اپنے مطالبے کو دہرایا، اس کے بانی ابھیجیت دیپکے کی ہندوستان واپسی سے پہلے۔ یہ طنزیہ ڈیجیٹل تنظیم کا مطالبہ قومی مسابقتی امتحانات، خاص طور پر NEET-UG 2026 میڈیکل انٹری ٹیسٹ سے متعلق بڑے تنازعات اور مبینہ پیپر لیکس سے پیدا ہوا ہے۔ میڈیا کے ساتھ ایک حالیہ بات چیت میں، CJP کے چیف ترجمان، سورو داس نے کہا کہ حالیہ انتظامی اقدامات — جیسے CBSE چیئرپرسن اور سکریٹری کی منتقلی — محض "کاسمیٹک" ہیں اور سنگین ادارہ جاتی خامیوں کو دور کرنے میں ناکام ہیں۔