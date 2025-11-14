بہار میں جیت کے لیے اکثریت کا نشان 122 ہے۔ اب 243 میں سے 80 سے زائد سیٹوں کے لیے رجحانات جاری کیے گئے ہیں۔ راگھوپور میں آر جے ڈی کے تیجسوی یادو آگے ہیں۔ نوتن میں بی جے پی کے نارائن پرساد آگے ہیں، جب کہ جے ڈی یو کے سمریدھ ورما سکتہ میں آگے ہیں۔ کشیشور سٹین (ایس سی) میں جے ڈی یو کے اتیرک کمار آگے ہیں۔ بی جے پی کے سوجیت کمار سنگھ گورا بورم میں آگے ہیں، جے ڈی یو کے ونے کمار چودھری بینی پور میں، آر جے ڈی کے ونود مشرا علی نگر میں آگے، اور دربھنگہ دیہی میں جے ڈی یو کے راجیش کمار منڈل عرف ایشور منڈل آگے ہیں۔ این ڈی اے 54 پر آگے ہے، جبکہ گرینڈ الائنس 26 پر آگے ہے۔
بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج: شروعاتی رجحانات میں این ڈی اے کو برتری
LIVE FEED
تیجسوی راگھوپور سے آگے، این ڈی اے 59 تو گرینڈ الائنس 26 سیٹوں پر آگے
بہار اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی شروع
بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے پوسٹل بیلٹ کی گنتی کی جارہی ہے۔
بہار تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے: منوج جھا
بہار اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی سے پہلے آر جے ڈی لیڈر منوج جھا نے کہا کہ، "بہار تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوپہر کے بعد سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ عظیم اتحاد کے ساتھ تبدیلی تیجسوی کی قیادت میں آئے گی۔ ایگزٹ پول سرمایہ اور بازار کا کھیل ہے۔ ہم اس کھیل کو نہیں کھیلتے۔"
این ڈی اے 200 سے زیادہ سیٹیں جیتے گی - پریم کمار
جیسے ہی بہار اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی شروع ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، بہار حکومت کے وزیر ڈاکٹر پریم کمار نے جیت کا دعویٰ کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ، "مجھے یقین ہے کہ این ڈی اے 200 سے زیادہ سیٹیں جیت لے گی۔ این ڈی اے حکومت کی طرف سے کئے گئے ترقیاتی کاموں سے عوام بہت خوش ہیں۔ ہماری حکومت نے خواتین کو ترجیح دی ہے۔"