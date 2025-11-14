Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج: شروعاتی رجحانات میں این ڈی اے کو برتری

بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج
بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 14, 2025 at 7:17 AM IST

Choose ETV Bharat
بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ کل 243 اسمبلی سیٹوں کے لیے دو مرحلوں (6 اور 11 نومبر) میں ووٹنگ ہوئی تھی۔ ای وی ایم میں قید امیدواروں کی قسمت چند منٹوں میں سامنے آجائے گی۔ ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر تیاریاں کی گئی ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیوں کے حامی گنتی مراکز پر موجود ہیں۔ ای ٹی وی بھارت آپ کو دن بھر ہر منٹ کا اپ ڈیٹ فراہم کرے گا۔

LIVE FEED

8:39 AM, 14 Nov 2025 (IST)

تیجسوی راگھوپور سے آگے، این ڈی اے 59 تو گرینڈ الائنس 26 سیٹوں پر آگے

بہار میں جیت کے لیے اکثریت کا نشان 122 ہے۔ اب 243 میں سے 80 سے زائد سیٹوں کے لیے رجحانات جاری کیے گئے ہیں۔ راگھوپور میں آر جے ڈی کے تیجسوی یادو آگے ہیں۔ نوتن میں بی جے پی کے نارائن پرساد آگے ہیں، جب کہ جے ڈی یو کے سمریدھ ورما سکتہ میں آگے ہیں۔ کشیشور سٹین (ایس سی) میں جے ڈی یو کے اتیرک کمار آگے ہیں۔ بی جے پی کے سوجیت کمار سنگھ گورا بورم میں آگے ہیں، جے ڈی یو کے ونے کمار چودھری بینی پور میں، آر جے ڈی کے ونود مشرا علی نگر میں آگے، اور دربھنگہ دیہی میں جے ڈی یو کے راجیش کمار منڈل عرف ایشور منڈل آگے ہیں۔ این ڈی اے 54 پر آگے ہے، جبکہ گرینڈ الائنس 26 پر آگے ہے۔

8:03 AM, 14 Nov 2025 (IST)

بہار اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی شروع

بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے پوسٹل بیلٹ کی گنتی کی جارہی ہے۔

7:53 AM, 14 Nov 2025 (IST)

بہار تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے: منوج جھا

بہار اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی سے پہلے آر جے ڈی لیڈر منوج جھا نے کہا کہ، "بہار تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوپہر کے بعد سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ عظیم اتحاد کے ساتھ تبدیلی تیجسوی کی قیادت میں آئے گی۔ ایگزٹ پول سرمایہ اور بازار کا کھیل ہے۔ ہم اس کھیل کو نہیں کھیلتے۔"

7:19 AM, 14 Nov 2025 (IST)

این ڈی اے 200 سے زیادہ سیٹیں جیتے گی - پریم کمار

جیسے ہی بہار اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی شروع ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، بہار حکومت کے وزیر ڈاکٹر پریم کمار نے جیت کا دعویٰ کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ، "مجھے یقین ہے کہ این ڈی اے 200 سے زیادہ سیٹیں جیت لے گی۔ این ڈی اے حکومت کی طرف سے کئے گئے ترقیاتی کاموں سے عوام بہت خوش ہیں۔ ہماری حکومت نے خواتین کو ترجیح دی ہے۔"

TAGGED:

ELECTIONS RESULTS LIVE UPDATES
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
BIHAR POLL RESULT
بہار اسمبلی انتخابات نتائج
BIHAR ELECTIONS RESULTS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.