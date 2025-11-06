بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں صبح 9 بجے تک تقریباً 13.13 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔
بہار اسمبلی انتخابات: پہلے مرحلے کے تحت 18 اضلاع کی 121 سیٹوں پر ووٹنگ جاری، صبح نو بجے تک 13.13 فیصد پولنگ
Published : November 6, 2025 at 7:08 AM IST
Updated : November 6, 2025 at 7:19 AM IST
صبح نو بجے تک 13.13 فیصد پولنگ
سمراٹ چودھری نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا
بہار کے نائب وزیر اعلی اور تارا پور اسمبلی حلقہ سے بی جے پی کے امیدوار سمراٹ چودھری نے بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں اپنا ووٹ ڈالا۔
شہاب الدین کی اہلیہ حنا شہاب نے کہا کہ مجھے اللہ اور رگھوناتھ پور کے لوگوں پر بھروسہ
سیوان میں رگھوناتھ پور حلقہ انتخاب میں آر جے ڈی امیدوار اسامہ کی والدہ حنا شہاب ووٹ دینے کے لیے پولنگ بوتھ پہنچیں۔ اس موقع پر انھوں نے کہا کہ، "میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی ووٹ ڈالے،"۔ شہاب الدین کے بیٹے اسامہ شہاب سیوان لوک سبھا حلقہ کے رگھوناتھ پور حلقہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسامہ اپنے والد کے نام پر ووٹ مانگ رہا ہے۔ شہاب الدین کی اہلیہ حنا شہاب نے کہا، "ہماری اپنی سوچ ہے اور وہ لوگ ہیں جو معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمیں خدا اور رگھوناتھ پور کے لوگوں پر پورا بھروسہ ہے۔"
تیجسوی یادو اپنی اہلیہ راج شری یادو کے ساتھ ووٹ دیا
آر جے ڈی لیڈر اور مہاگٹھ بندھن کے وزیر اعلی کا چہرہ تیجسوی یادو اپنی اہلیہ راج شری یادو کے ساتھ پہلے مرحلے کے لیے اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے پٹنہ کے ایک پولنگ اسٹیشن پر پہنچ کر حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس موقع پر انھوں نے کہا، "تبدیلی لایئے، ایک نیا بہار بنائیں، نئی حکومت بنائیں،"
لالو پرساد یادو نے ووٹ دیا
بہار کے سابق وزیر اعلی اور آر جے ڈی سپریمو لالو پرساد یادو پہلے مرحلے کے لیے پٹنہ کے ایک پولنگ اسٹیشن پہنچ کر ووٹ ڈالا۔ اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد کہا، تبدیلی آئے گی۔
دربھنگہ اور کھگڑیا میں ای وی ایم میں خرابی، پولنگ میں خلل
دربھنگہ میں، کھگڑیا کے دیہی اسمبلی حلقہ الولی کے نینا گھاٹ بوتھ نمبر 132 پر ای وی ایم میں خرابی پیدا ہوگئی، جس سے ووٹنگ میں خلل پڑا۔ کھگڑیا کے الاولی اسمبلی حلقہ کے رانی سکرا پورہ پولنگ اسٹیشن نمبر 244 پر ای وی ایم میں پانچ ووٹ ڈالے جانے کے بعد خرابی پیدا ہوگئی۔ انتظامیہ اس کی مرمت کے لیے کام کر رہی ہے۔
بہار اسمبلی انتخابات میں برقعہ پر سیاست
مرکزی وزیر گری راج سنگھ کا کہنا ہے کہ، یہ بھارت ہے، یہاں الیکشن کمیشن کے قوانین لاگو ہوتے ہیں، انھوں نے سوال کیا کہ جب برقعہ پوش عورت آدھار کارڈ بنوانے جاتی ہے، ایئرپورٹ جاتی ہے، ریزرویشن کروانے جاتی ہے، جب وہ سرکاری مراعات لینے جاتی ہے تو کیا برقعہ نہیں اٹھاتی؟ گری راج سنگھ نے سوال کیا کہ، یہ پاکستان ہے یا بنگلہ دیش؟ یہ اسلامی ملک ہے یا ایک سیکولر ملک؟ انھوں نے کہا کہ، یہاں شک ہے تو چہرا دکھانا ہوگا۔
پولنگ بوتھ پہنچ رہے ہیں ووٹر
تارا پور حلقہ کے لکھن پور میں پولنگ بوتھ کا منظر۔ لوگ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔
بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ شروع
بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ شروع۔ ریاست کے 243 میں سے 121 حلقوں میں آج پولنگ ہو رہی ہے۔ آر جے ڈی لیڈر اور مہاگٹھ بندھن کے وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو، بی جے پی کے لیڈروں اور نائب وزیر اعلیٰ سمرت چودھری اور وجے کمار سنہا کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں بند ہو جائے گا۔ دیگر کئی سرکردہ لیڈر اس مرحلے میں میدان میں ہیں۔