بہار اسمبلی انتخابات: پہلے مرحلے کے تحت 18 اضلاع کی 121 سیٹوں پر ووٹنگ جاری، صبح نو بجے تک 13.13 فیصد پولنگ

بہار اسمبلی انتخابات
بہار اسمبلی انتخابات (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2025 at 7:08 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 7:19 AM IST

بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت پولنگ جاری ہے۔ آج 18 اضلاع کی 121 سیٹوں پر 3.75 کروڑ ووٹر 1314 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ پٹنہ، نالندہ، لکھی سرائے، شیخ پورہ، بھوجپور، بکسر، ویشالی، مظفر پور، سمستی پور، دربھنگہ، سہرسہ، مدھے پورہ، کھگڑیا، مونگیر، بیگوسرائے، سارن، سیوان اور گوپال گنج اضلاع میں پہلے مرحلے کے تحت پولنگ ہو رہی ہے۔ رائے دہندگان تیجسوی یادو، تیج پرتاپ یادو اور نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سمیت سرکردہ لیڈروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوگی اور شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ تاہم، سمری بختیار پور، مہیشی، تارا پور، مونگیر، جمال پور اور سوریہ گڑھ کے کچھ حصوں جیسے حساس علاقوں میں، سیکورٹی خدشات کی وجہ سے پولنگ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ 45,324 بوتھس پر پولنگ کی جا رہی ہے، جن میں سے تمام ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے 100 فیصد ویب کاسٹ کیے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے 121 جنرل مبصر، 18 پولیس مبصر اور 33 اخراجاتی مبصر تعینات کیے ہیں۔ پٹنہ میں چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر میں ایک خصوصی کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں ووٹر ہیلپ لائن اور ای میل کے ذریعے شکایات درج کر سکتے ہیں۔ ریاستی پولیس اور سینٹرل آرمڈ نیم فوجی دستوں کی تعیناتی کے ساتھ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر سیکورٹی سخت کردی گئی ہے۔ ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے 926 بوتھ خواتین کے زیر انتظام اور 107 دیویانگ (مختلف طور پر معذور) کے زیر انتظام کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ووٹرز کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے 320 ماڈل بوتھ بنائے گئے ہیں۔

9:44 AM, 6 Nov 2025 (IST)

صبح نو بجے تک 13.13 فیصد پولنگ

بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں صبح 9 بجے تک تقریباً 13.13 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔

9:22 AM, 6 Nov 2025 (IST)

سمراٹ چودھری نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا

بہار کے نائب وزیر اعلی اور تارا پور اسمبلی حلقہ سے بی جے پی کے امیدوار سمراٹ چودھری نے بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں اپنا ووٹ ڈالا۔

9:18 AM, 6 Nov 2025 (IST)

شہاب الدین کی اہلیہ حنا شہاب نے کہا کہ مجھے اللہ اور رگھوناتھ پور کے لوگوں پر بھروسہ

سیوان میں رگھوناتھ پور حلقہ انتخاب میں آر جے ڈی امیدوار اسامہ کی والدہ حنا شہاب ووٹ دینے کے لیے پولنگ بوتھ پہنچیں۔ اس موقع پر انھوں نے کہا کہ، "میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی ووٹ ڈالے،"۔ شہاب الدین کے بیٹے اسامہ شہاب سیوان لوک سبھا حلقہ کے رگھوناتھ پور حلقہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسامہ اپنے والد کے نام پر ووٹ مانگ رہا ہے۔ شہاب الدین کی اہلیہ حنا شہاب نے کہا، "ہماری اپنی سوچ ہے اور وہ لوگ ہیں جو معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمیں خدا اور رگھوناتھ پور کے لوگوں پر پورا بھروسہ ہے۔"

8:38 AM, 6 Nov 2025 (IST)

تیجسوی یادو اپنی اہلیہ راج شری یادو کے ساتھ ووٹ دیا

آر جے ڈی لیڈر اور مہاگٹھ بندھن کے وزیر اعلی کا چہرہ تیجسوی یادو اپنی اہلیہ راج شری یادو کے ساتھ پہلے مرحلے کے لیے اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے پٹنہ کے ایک پولنگ اسٹیشن پر پہنچ کر حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس موقع پر انھوں نے کہا، "تبدیلی لایئے، ایک نیا بہار بنائیں، نئی حکومت بنائیں،"

8:30 AM, 6 Nov 2025 (IST)

لالو پرساد یادو نے ووٹ دیا

بہار کے سابق وزیر اعلی اور آر جے ڈی سپریمو لالو پرساد یادو پہلے مرحلے کے لیے پٹنہ کے ایک پولنگ اسٹیشن پہنچ کر ووٹ ڈالا۔ اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد کہا، تبدیلی آئے گی۔

8:29 AM, 6 Nov 2025 (IST)

دربھنگہ اور کھگڑیا میں ای وی ایم میں خرابی، پولنگ میں خلل

دربھنگہ میں، کھگڑیا کے دیہی اسمبلی حلقہ الولی کے نینا گھاٹ بوتھ نمبر 132 پر ای وی ایم میں خرابی پیدا ہوگئی، جس سے ووٹنگ میں خلل پڑا۔ کھگڑیا کے الاولی اسمبلی حلقہ کے رانی سکرا پورہ پولنگ اسٹیشن نمبر 244 پر ای وی ایم میں پانچ ووٹ ڈالے جانے کے بعد خرابی پیدا ہوگئی۔ انتظامیہ اس کی مرمت کے لیے کام کر رہی ہے۔

7:35 AM, 6 Nov 2025 (IST)

بہار اسمبلی انتخابات میں برقعہ پر سیاست

مرکزی وزیر گری راج سنگھ کا کہنا ہے کہ، یہ بھارت ہے، یہاں الیکشن کمیشن کے قوانین لاگو ہوتے ہیں، انھوں نے سوال کیا کہ جب برقعہ پوش عورت آدھار کارڈ بنوانے جاتی ہے، ایئرپورٹ جاتی ہے، ریزرویشن کروانے جاتی ہے، جب وہ سرکاری مراعات لینے جاتی ہے تو کیا برقعہ نہیں اٹھاتی؟ گری راج سنگھ نے سوال کیا کہ، یہ پاکستان ہے یا بنگلہ دیش؟ یہ اسلامی ملک ہے یا ایک سیکولر ملک؟ انھوں نے کہا کہ، یہاں شک ہے تو چہرا دکھانا ہوگا۔

7:14 AM, 6 Nov 2025 (IST)

پولنگ بوتھ پہنچ رہے ہیں ووٹر

تارا پور حلقہ کے لکھن پور میں پولنگ بوتھ کا منظر۔ لوگ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔

7:04 AM, 6 Nov 2025 (IST)

بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ شروع

بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ شروع۔ ریاست کے 243 میں سے 121 حلقوں میں آج پولنگ ہو رہی ہے۔ آر جے ڈی لیڈر اور مہاگٹھ بندھن کے وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو، بی جے پی کے لیڈروں اور نائب وزیر اعلیٰ سمرت چودھری اور وجے کمار سنہا کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں بند ہو جائے گا۔ دیگر کئی سرکردہ لیڈر اس مرحلے میں میدان میں ہیں۔

BIHAR ELECTION PHASE 1
BIHAR POLLING
BIHAR VOTING LIVE UPDATES
بہار میں ووٹنگ
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

