اسمبلی انتخابات 2026 لائیو اپڈیٹ: آسام، کیرالم اور پڈوچیری میں ووٹنگ جاری، صبح 9 بجے تک کیرالم میں 16.23 فیصد تو آسام میں تقریباً 18 فیصد پولنگ، پنارائی وجین نے کہا۔۔فرقہ وارانہ پروپیگنڈہ ہمیں شکست نہیں دے سکتا
Published : April 9, 2026 at 9:41 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 10:24 AM IST
حیدرآباد: آسام، کیرالم اور پڈوچیری میں آج اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ آج، پانچ کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ ووٹر دو ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے کے ہزاروں بوتھوں پر اپنی اپنی حکومتوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ووٹنگ صبح 7:00 بجے شروع ہوئی اور شام 6:00 بجے تک جاری رہے گی۔ الیکشن کمیشن نے ان علاقوں میں آزادانہ اور پرامن پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ تمام حساس پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان ریاستوں میں رائے دہندگان میں ووٹنگ کے عمل کے حوالے سے جوش و خروش کا واضح احساس نمایاں ہے۔ کئی پولنگ اسٹیشنوں پر صبح سویرے ہی ووٹروں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا۔ ایک مرحلے میں ہونے والے انتخابات میں کیرالم کی 140، آسام کی 126 اور پڈوچیری کی 30 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ انتخابی عمل کو آسان بنانے کے لیے، الیکشن کمیشن نے سخت حفاظتی پروٹوکول، ویب کاسٹنگ کی سہولیات، اور جامع لاجسٹک انتظامات کیے ہیں۔ آسام میں، مقابلہ بنیادی طور پر دو طرفہ ہے، جس میں بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے — وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کی قیادت میں — مسلسل تیسری مدت کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس کی قیادت والی اپوزیشن، جس کی قیادت گورو گوگوئی کر رہے ہیں، ایک دہائی کے وقفے کے بعد دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ ریاست میں تقریباً دو کروڑ 50 لاکھ ووٹرز ہیں — جن میں ایک کروڑ 25 لاکھ سے زیادہ خواتین، پہلی بار ووٹ ڈالنے والے، بزرگ شہری، اور معذور افراد شامل ہیں — جو 31,490 پولنگ سٹیشنوں پر اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ کیرالم میں 140 اسمبلی سیٹوں کے لیے انتخابی جنگ ہے۔ لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ (ایل ڈی ایف)، جس کی قیادت وزیراعلیٰ پنارائی وجین کر رہے ہیں، لگاتار تیسری جیت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ انھیں کانگریس کی قیادت والے یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ (یو ڈی ایف) سے چیلنج درپیش ہے۔ پڈوچیری میں، این ڈی اے، کانگریس-ڈی ایم کے اتحاد، اور نو تشکیل شدہ تمیزہگا ویٹری کزگم (TVK) کے درمیان ایک کثیر الجہتی مقابلہ جاری ہے جسے اداکار وجے نے قائم کیا ہے۔ تین ریاستوں میں آج ہونے والی ووٹنگ کے نتائج کا اعلان مغربی بنگال اور تمل ناڈو کے نتائج کے ساتھ چار مئی کو کیا جائے گا۔
ہم چار مئی کو ایک نیا آسام دیکھیں گے: گورو گوگوئی
آسام کانگریس کے صدر اور جورہاٹ اسمبلی حلقہ سے کانگریس امیدوار، گورو گوگوئی نے آسام انتخابات کے لیے اپنا ووٹ ڈالا۔ اس موقع پر انھوں نے کہا کہ، "یہ آسام کے لیے ایک اہم دن ہے۔ ذاتی طور پر، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج میری ماں بھی میرے ساتھ ووٹ ڈالنے آئی ہیں۔ انھوں نے مجھے اپنا آشیرواد دیا۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم 4 مئی کو ایک نیا آسام دیکھیں گے۔"
فرقہ وارانہ پروپیگنڈہ ہمیں ہرا نہیں سکتا: پنارائی وجین
کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد میڈیا نمائندوں سے کہا کہ، "جھوٹا پروپیگنڈہ ایل ڈی ایف کو شکست نہیں دے سکتا۔ ہم ہمیشہ عوام پر بھروسہ کرتے ہیں، اور عوام ہم پر بھروسہ کرتے ہیں۔۔۔ ہم نے پچھلے دس سالوں سے لوگوں کے ساتھ سفر کیا ہے، اور یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ ہم عوام کے ساتھ ہیں، اور عوام ہمارے ساتھ ہیں۔۔۔فرقہ وارانہ پروپیگنڈہ ہمیں ہرا نہیں سکتا۔"
صبح 9 بجے تک پولنگ فیصد
صبح نو بجے تک آسام کرالم اور پڈوچیری میں پولنگ فیصد:
آسام - 17.87 فیصد
کیرالم - 16.23فیصد
پڈوچیری - 17.41فیصد
اے آئی یو ڈی ایف سربراہ مولانا بدرالدین اجمل نے ووٹنگ سے پہلے دعا کی
آسام کے ہوجائی میں اے آئی یو ڈی ایف (آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ) کے صدر مولانا بدرالدین اجمل ریاستی اسمبلی انتخابات 2026 کے لیے اپنا ووٹ ڈالنے سے پہلے دعا کرتے نظر آئے۔
آسام میں کئی بوتھوں پر ووٹروں کی لمبی قطاریں
آسام اسمبلی انتخابات 2026 کے لیے پولنگ اسٹیشن 115 اور 116 کے باہر لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے نظر آئے۔
کیرالم کے وزیر اعلی پنارائی وجین نے ووٹ ڈالا
کیرالم کے وزیر اعلی پنارائی وجین نے کنور کے پنارائی آر سی املا بیسک اپر پرائمری اسکول میں اسمبلی انتخابات کے لیے اپنا ووٹ ڈالا۔
اداکار پرتھوی راج سوکمارن کیرالم میں اپنا ووٹ ڈالا
کیرالہ انتخابات 2026: اداکار اور فلم پروڈیوسر پرتھوی راج سوکمارن گورنمنٹ فشریز ہائی اسکول، تھیورا میں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے قطار میں کھڑے نظر آئے۔
پڈوچیری انتخابات 2026: سابق وزیر اعلیٰ نارائناسامی نے اپنا ووٹ ڈالا
پڈوچیری کے سابق وزیر اعلی اور کانگریس لیڈر وی نارائناسامی نے ایک سرکاری اسکول میں پولنگ اسٹیشن پر اپنا ووٹ ڈالا۔