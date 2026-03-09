سی بی آئی نے کیجریوال-سسودیا کی رہائی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، تمام 23 ملزمان سے جواب طلب
سی بی آئی نے دعویٰ کیا کہ اس کیس میں کافی ثبوت اور گواہ موجود ہیں، جنہیں ٹرائل کورٹ نے نظر انداز کر دیا۔
Published : March 9, 2026 at 3:48 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے پیر کو دہلی کے مبینہ شراب گھوٹالہ کیس میں ایک اہم رخ اختیار کیا۔ ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلی اروند کیجریوال، سابق نائب وزیر اعلی منیش سسودیا، اور 21 دیگر ملزمان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نچلی عدالت کو چیلنج کرنے والی سی بی آئی کی درخواست پر ان کا جواب طلب کیا ہے۔ جسٹس سوارن کانتا شرما کی سربراہی والی بنچ نے کیس کی سنگینی کا حوالہ دیتے ہوئے کئی اہم ہدایات بھی جاری کیں۔
سی بی آئی کے دلائل پر ہائی کورٹ سخت
سماعت کے دوران سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے سی بی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے دلیل دی کہ راؤس ایونیو کورٹ کا 27 فروری کا فیصلہ عجیب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے ملزم کو بغیر ٹرائل کے بری کرنے کا فائدہ دیا جو فوجداری کے اصولوں کے منافی ہے۔ سی بی آئی نے دعویٰ کیا کہ اس کیس میں کافی ثبوت اور گواہ موجود ہیں، جنہیں ٹرائل کورٹ نے نظر انداز کردیا۔ اس کا نوٹس لیتے ہوئے ہائی کورٹ نے سی بی آئی اور تفتیشی افسران کے خلاف نچلی عدالت کے "سخت تبصروں" پر عارضی طور پر روک لگا دی۔
ایک اہم ہدایت میں، ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ سے کہا ہے کہ وہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعہ زیر تفتیش منی لانڈرنگ کیس کی کارروائی کو اس وقت تک معطل کردے جب تک کہ وہ سی بی آئی کی نظرثانی کی درخواست پر فیصلہ نہیں کر لیتی۔ یہ ہدایت اہم ہے کیونکہ ای ڈی کا مقدمہ سی بی آئی کے (اصل جرم) پر مبنی ہے۔
ٹرائل کورٹ نے انہیں بری کر دیا تھا۔
27 فروری کو، راؤس ایونیو کورٹ نے اروند کیجریوال، منیش سسودیا، اور کے کویتا سمیت تمام 23 ملزمان کو یہ کہتے ہوئے راحت دی کہ سی بی آئی کے پاس ان کے خلاف کافی ثبوت نہیں ہیں۔ عدالت نے تفتیشی ایجنسی کی سرزنش کی اور اس کے تفتیشی عمل پر سوال اٹھائے۔ سی بی آئی نے اب اس حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ آج کی سماعت کے بعد، تمام 23 ملزمان کو نوٹس جاری کیے گئے، ان سے کہا گیا کہ وہ کہانی کا اپنا رخ پیش کریں۔ سی بی آئی کے تفتیشی افسر کے خلاف محکمانہ انکوائری اور منفی تبصروں کے حکم پر روک لگا دی گئی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت اب 16 مارچ 2026 کو مقرر کی گئی ہے۔
وریندر سچدیوا، ریاستی بی جے پی صدر نے کہا کہ دہلی ہائی کورٹ میں ایک طویل، منطقی سماعت کے بعد، ہم دہلی کے سابق وزیر اعلی اروند کیجریوال، سابق نائب وزیر اعلی منیش سیسوڈیا، اور شراب گھوٹالے کے دیگر ملزمان کو سی بی آئی کی نچلی عدالت سے بری کیے جانے کے خلاف دائر درخواست کی منظوری کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ جھوٹ اور فریب کی زندگی مختصر ہوتی ہے، اور عدالتی عمل کچھ حد تک لمبا ہوتا ہے، لیکن کچھ حد تک سچائی سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے۔" کیجریوال حکومت نے دہلی میں شراب گھوٹالے کو انجام دیا تھا، اب دہلی ہائی کورٹ میں جلد بحث کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔
سوربھ بھردواج، ریاستی اے اے پی صدر نے کہا "جھوٹے شراب کیس میں عاپ کے تمام لیڈروں کو بری کرنے کے راوس ایوینیو کورٹ کے حکم پر کوئی روک نہیں لگائی گئی تھی۔"