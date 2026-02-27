روزانہ 50 بچے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کشتی کے ذریعے سکول جاتے ہیں
بہار کے نالندہ میں بچوں کو تعلیم کا اتنا شوق ہے کہ وہ تنگ دریا کے پار اسکول جانے کے لیے کشتیاں چلاتے ہیں۔
Published : February 27, 2026 at 4:05 PM IST
نالندہ: (بہار) سدھا کماری طالبہ کا کہنا ہے اگر ہم سڑک سے جاتے ہیں تو ہمیں 10 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم صبح 6 بجے نکلیں تو ساڑھے بارہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کشتی کے ذریعے اسکول جانے پر مجبور ہیں۔
"کرینہ کماری، طالبہ کا کہنا ہیکہ پڑھائی میں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں صرف کشتی کے ذریعے واپس آنا ہے۔ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد ایک پل بنایا جائے تاکہ ہمیں اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالنا پڑے۔
یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہیں روزانہ 50 دیگر بچوں کو اپنے ساتھ کشتی کے ذریعے اسکول لے جانا پڑتا ہے۔ برسات کے موسم میں دریا کے تیز بہاؤ کی وجہ سے ان کی پڑھائی کو روکنا پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، انہیں مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔
تعلیم کے حوالے سے حکومت کے دعووں اور حقیقت کے درمیان خلیج نالندہ ضلع کے گریاک بلاک کے ساکوچیڈیہ گاؤں میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہاں کے بچے نہ صرف کتابوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں بلکہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں چپپو پکڑنے کی بے بسی بھی ہے۔
دیہاتی کشتی کے ذریعے بازار بھی جاتے ہیں: ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 30 کلومیٹر دور غازی پور پنچایت میں واقع ساکوچیڈیہ گاؤں ترقی کے مرکزی دھارے سے کٹا ہوا ہے۔ بچوں کو اسکول جانے کے لیے کشتی کے ذریعے ندی کو عبور کرنا پڑتا ہے، جبکہ دیہاتیوں کو اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے بازار اور اسپتال بھی جانے کیلئے کشتیاں استعمال کرنا پڑتا ہے۔
پورا گاؤں ایک ہی کشتی پر انحصار کرتا ہے: دونوں گاؤں کی آبادی 1000 ہے۔ اتنی بڑی آبادی کے لیے نہ تو پل ہے، نہ کشتیوں کا مناسب نظام ہے اور نہ ہی تربیت یافتہ کشتی والے۔ دریا پار کرنے کے لیے صرف ایک کشتی ہے جسے کشتی والے نہیں بلکہ گاؤں کے بچے چلاتے ہیں۔ کشتی چلانا ان کا کام نہیں بلکہ ان کی مجبوری ہے۔
96.84 میٹر لمبا پل بننا ہے: انتخابی منشور میں پل بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود صورتحال بدستور برقرار ہے۔ چیف منسٹر دیہی پل اسکیم کے تحت ساکوچیڈیہ اور ساکوچیسرائے کے درمیان دریائے ساکری پر 96.84 میٹر لمبا پل تعمیر کیا جانا ہے۔ تاہم ابھی تک کام شروع نہیں ہوا۔ پل کی تعمیر کی لاگت کوئی معمولی رقم نہیں ہے، لیکن تقریباً 6.20 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے۔
سنگ بنیاد رکھنے کے بعد سے کوئی اہلکار نظر نہیں آیا: اس پل کی تعمیر کا کام جولائی 2025 میں شروع ہونا تھا۔ سنگ بنیاد رکھے ہوئے سات ماہ گزر چکے ہیں لیکن ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی۔ دیہی خواتین کا کہنا ہے کہ سنگ بنیاد رکھنے کے بعد سے نہ کوئی ٹھیکیدار نظر آیا اور نہ ہی محکمہ کا کوئی اہلکار۔
دولتی دیوی، دیہاتی خاتون کا کہنا ہیکہ گاؤں میں کوئی بازار یا دکان نہیں، چھوٹی پلیٹ خریدنے کے لیے بھی دریا پار کرکے سرائے جانا پڑتا ہے۔ ووٹ تو سب مانگتے ہیں، لیکن پل کوئی نہیں بناتا۔
دوسرے گاؤں تک 10 کلومیٹر پیدل سفر: ساکری ندی غازی پور پنچایت کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ساکوچیڈیہ گاؤں میں گریڈ 1 سے 5 تک کا ایک اسکول ہے۔ ہائی اسکول اور پلس ٹو کے لیے، بچوں کو دریا پار کرکے ساکوچیسرائی جانا پڑتا ہے۔ جب دریا بھرا ہوتا ہے یا کشتی دستیاب نہیں ہوتی ہے، تو گاؤں والوں اور بچوں کو صرف ایک کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے گووردھن بیگھا یا مان پور پلوں کے ذریعے 10 کلومیٹر کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بچے اسکول جانے کے لیے اپنی کشتیاں لگاتے ہیں۔
نویں جماعت کی لڑکیوں کی قطار: حیرت کی بات یہ ہے کہ انتظامیہ نے دریا پار کرنے کے لیے کوئی سرکاری کشتی یا کشتی والے فراہم نہیں کیے ہیں۔ گاؤں والوں نے چندہ اکٹھا کر کے ٹوٹی ہوئی کشتی کا انتظام کر دیا ہے۔ جب کشتی والے نہیں ہوتے ہیں، کرینہ کماری اور سدھا کماری جیسی نویں جماعت کی طالبات خود پیڈل چلاتی ہیں اور 50 دیگر بچوں کو دریا کے پار لے جاتی ہیں۔
"برسات کے موسم میں جب دریا بھر جاتا ہے تو گاؤں سے ایک ماہر کشتی والا جو تیرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ساتھ آتا ہے، ورنہ انہیں پڑھائی چھوڑنی پڑتی ہے۔
طلباء کی صرف ایک درخواست ہے: پل کو جلد تعمیر کیا جانا چاہیے: اسکول کا نیا سیشن اپریل میں شروع ہوگا۔ اس لیے یہاں کے تمام طلبہ کا حکومت اور انتظامیہ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ پل کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے، تاکہ دوسرے طلبہ آسانی سے اسکول آنے اور جانے میں آسانی ہو۔
بچے 13-14 دیہاتوں سے اسکول آتے ہیں: دھرمیندر کمار، اپ گریڈ شدہ مڈل اسکول، ساکوچیسرائے میں سائنس ٹیچر، بتاتے ہیں کہ بچے 13-14 گاؤں سے ان کے اسکول آتے ہیں۔ ان میں سے 40-50 بچے ساکوچیڈیہ کے ہیں جن میں 30 لڑکیاں ہیں۔ یہ سب کشتی کے ذریعے یہاں آتے ہیں۔
دھرمیندر کمار، سائنس ٹیچر، اپ گریڈ شدہ مڈل اسکول، ساکوچیسرائے کا کہنا ہیکہ اب موسم ٹھیک ہے، لیکن بارش کے موسم میں گاؤں سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود جو بچے پڑھائی کے شوقین ہیں، وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہاں آتے ہیں۔ بعض اوقات تو اپنا توازن کھو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے
پل بنانے کی اجازت ابھی نہیں ہے: جب ہم نے رورل ورکس ڈپارٹمنٹ (راجگیر) کی ایگزیکٹیو انجینئر منیتا کماری سے دو گاؤں کے درمیان پل کی تعمیر میں تاخیر کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ہمیں امید ہے کہ جلد ہی حتمی منظوری مل جائے گی۔
" منیتا کماری، ایگزیکٹیو انجینئر، رورل ورکس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہیکہ ساکوچیڈیہ کے قریب ساکری ندی پر پل کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حکام کے حکم پر ڈی پی آر کو دوبارہ جانچ کے لیے ہیڈ کوارٹر بھیج دیا گیا ہے۔ اسے ابھی تک منظور کرکے واپس نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کام شروع نہیں ہوا ہے۔
ملک کی آزادی کو تقریباً آٹھ دہائیاں ہو چکی ہیں۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان سالوں میں ہر شہر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ ساکوچیڈیہ گاؤں بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ آج بھی بہار میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ترقی کی رفتار سست رفتاری سے چل رہی ہے۔ یہاں کے ہر گاؤں میں اسکول ہے لیکن وہاں تک جانے کے لیے نہ تو سڑک ہے اور نہ ہی پل۔