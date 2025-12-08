ایوان میں جواہر لال نہرو پر ایک بار تفصیلی بحث کرائیے اور اس باب کو حتم کیجئے، پرینکا گاندھی
لوک سبھا میں وندے ماترم پر بحث کے دوران پرینکا گاندھی اور بی جے پی ارکان میں نہرو کو لے کر گرما گرم بحث ہوئی۔
Published : December 8, 2025 at 8:35 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کی جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی اور لوک سبھا میں بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے ایوان میں جواہر لال نہرو پر تفصیلی بحث کا مطالبہ کیا تاکہ ان کے خلاف بار بار لگائے جانے والے الزامات کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکے، اور یہ کہ بے روزگاری، مہنگائی اور دیگر مسائل جیسے مسائل پر بحث کی جا سکے۔
ایوان زیریں میں وندے ماترم پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے یہ بھی کہا کہ نہرو تقریباً اسی مدت کے لیے جیل میں تھے جتنی مدت سے وزیراعظم اس عہدے پر ہیں۔ وائناڈ کیرالہ سے لوک سبھا کے رکن نے زور دیا کہ نہرو جی اس ملک کے لیے جیے اور اس کی خدمت کرتے ہوئے مر گئے۔
پرینکا نے کہا وزیر اعظم اس ایوان میں 12 سال سے ہیں، میں یہاں 12 مہینے سے ہوں، لیکن میں ایک چھوٹا سا مشورہ دینا چاہوں گی، نہرو جی کے خلاف آپ کی تمام شکایات اور توہین کی فہرست بنائیں۔ پھر ہم اسپیکر (لوک سبھا) سے مشورہ کریں گے اور وقت طے کریں گے۔" 10 گھنٹے، 20 گھنٹے، 40 گھنٹے، آپ کی شکایات کو حل کرنے میں جتنے بھی گھنٹے لگیں، ہم اس پر بات کریں گے۔"
انہوں نے کہا کہ اس باب کو ایک بار اور ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ ملک آپ کی شکایتیں سنے گا، اندرا گاندھی نے کیا کیا، راجیو گاندھی نے کیا کیا، اقربا پروری کیا ہے، نہرو نے کیا غلطیاں کیں۔ سنا لیجئے پھر ختم، اس کے بعد ہم بے روزگاری، مہنگائی اور خواتین کے مسائل پر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جواہر لال نہرو تقریباً اتنے ہی سال ملک کے لیے جیل میں رہے ہیں جتنے نریندر مودی وزیر اعظم رہے ہیں۔
کانگریس جنرل سکریٹری نے کہا اگر نہرو نے اسرو نہ بنایا ہوتا، تو منگلیان نہ ہوتا۔ اگر ڈی اار ڈی او (دفاعی تحقیق اور ترقی کا ادارہ) نہ بنتا تو تیجس (ہلکا لڑاکا طیارہ) نہ بنتا۔ اگر آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم نہ بنائے گئے ہوتے تو ہم اے آئی آئی ٹی کے سربراہ نہ ہوتے۔ ہم نے کورونا وائرس کی وبا کا سامنا کیا ہے اگر عوامی شعبے کے اتنے بڑے ادارے نہ بنتے تو ہندوستان کیسے ترقی کرتا؟