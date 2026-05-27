کیرالہ میں پنارائی وجین کے گھر پر چھاپے سے بائیں بازو کے حامی ناراض، ای ڈی اہلکاروں پر حملہ
صورتحال اس وقت بگڑ گئی جب کچھ مظاہرین نے ای ڈی اہلکاروں کو لے جانے والی گاڑی کو روکا اور اس پر پتھراؤ کیا۔
Published : May 27, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 5:00 PM IST
ترواننت پورم: بدھ کے روز کیرالہ کے سابق وزیر اعلی پنارائی وجین کے گھر کے باہر تشدد پھوٹ پڑا جب انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے اہلکار چھاپہ مارنے کے بعد گھر سے نکل رہے تھے۔ پارٹی کارکنوں نے ای ڈی کے قافلے کو گھیر لیا اور گاڑیوں پر اینٹوں اور پتھروں سے حملہ کیا، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے۔ ہجوم پر قابو پانے کی کوشش میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوگیا۔ جواب میں پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔
#WATCH | Keralam: Commotion outside the residence of former Chief Minister and present LoP Pinarayi Vijayan in Thiruvananthapuram, as CPI(M) workers attacked a vehicle of ED officials.— ANI (@ANI) May 27, 2026
نیوز چینلوں پر دکھائے گئے ویژول کے مطابق، مشتبہ سی پی آئی (ایم) کارکنان وجین کے کرائے کے مکان کے باہر جمع ہوئے اور چھاپے کے خلاف احتجاج کیا۔ صورتحال اس وقت بڑھ گئی جب کچھ مظاہرین نے ای ڈی کے اہلکاروں کو لے جانے والی گاڑی کو روکا اور اس پر پتھراؤ کیا۔
ہجوم پر قابو پانے کے لیے پولیس اور سیکورٹی فورسز کو جدوجہد کرنا پڑی۔ واقعے کے دوران خاتون اہلکار کو لے جانے والی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ گاڑی کی ونڈ شیلڈ بکھر گئی۔
اس واقعہ میں ای ڈی کی ایک گاڑی کے ڈرائیور کی آنکھ میں چوٹ آئی۔ اس نے تھامپنور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔
چھاپے سے راہل گاندھی جیسے لوگوں کو خوشی ملے گی: وجین
چھاپے کے بارے میں پنارائی وجین نے کہا، "مجھے یقین ہے کہ یہ چھاپہ کچھ لوگوں کے لیے بہت خوشی کا باعث بنے گا، خاص طور پر راہول گاندھی جیسے لوگوں کے لیے۔ پنارائی وجین کے گھر پر چھاپہ کیوں نہیں مارا جا رہا ہے؟ پنارائی کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جو راہل گاندھی نے اٹھائے تھے۔"
انہوں نے مزید کہا، "بی جے پی حکومت نے ہمارے ملک میں اپوزیشن کے کارکنوں اور لیڈروں پر مسلسل جان بوجھ کر اور ٹارگٹ حملے کیے ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر میں زبردست احتجاج ہوا ہے۔ تاہم، کانگریس پارٹی نے یہ رویہ اپنایا ہے کہ ای ڈی کی مداخلت صرف اس صورت میں قابل قبول ہے جب وہ اپنی پارٹی سے باہر کے لوگوں کو نشانہ بنائے۔