طلبا پر مبینہ پولیس کریک ڈاؤن کے خلاف جنتر منتر پر بائیں بازو کی طلبا تنظیموں کا احتجاج
"طلبا - نوجوان اتحاد زندہ باد" کے عنوان سے منعقدہ اس احتجاج میں مختلف طلبا اور نوجوان تنظیموں نے شرکت کی۔
Published : July 30, 2026 at 1:24 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے جنتر منتر پر بدھ کے روز مختلف بائیں بازو سے وابستہ طلبہ تنظیموں نے حالیہ طلبہ احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ نیٹ احتجاج سے متعلق گرفتار تمام طلبہ کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور طلبہ تحریکوں کو "جرم" قرار دینے کا سلسلہ بند کیا جائے۔
"طلبا - نوجوان اتحاد زندہ باد" کے عنوان سے منعقدہ اس احتجاج میں مختلف طلبا اور نوجوان تنظیموں نے شرکت کی۔ مظاہرہ سابق مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر ختم ہونے والی ایک ماہ طویل طلبا تحریک کے چند روز بعد منعقد کیا گیا۔
احتجاج کا انعقاد جواہر لعل نہرو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین (جے این یو ایس یو) سمیت مختلف بائیں بازو کی تنظیموں کی مشترکہ اپیل پر کیا گیا تھا۔ اس میں اے ایس اے، ایس ایف آئی، اے آئی ایس ایف، کے وائی ایس، اے آئی ڈی ایس او، ڈی ایس ایف، پی ڈی ایس یو، پی ایس اے، پی ایس وائی اے، اے سی این ایس، کلکٹیو، دیشا و دیگر متعدد تنظیموں کے کارکن شریک ہوئے۔
مظاہرین نے "طلبا کی گرفتاریاں بند کرو" اور "طلبا کو مجرم قرار دینا بند کرو" جیسے نعرے لگائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیشا کی ایک کارکن نے کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) سے اپیل کی کہ وہ دوبارہ جنتر منتر پر احتجاج کی کال دے تاکہ تحریک اپنی رفتار برقرار رکھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نئی کال نہ دی گئی تو طلبا کا اعتماد مجروح ہوگا اور یہ تحریک کی شکست تصور کی جائے گی۔
مظاہرین نے 20 جولائی کو طلبا مارچ کے دوران مبینہ طاقت کے استعمال میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ کئی طلبہ رہنماؤں نے الزام لگایا کہ احتجاج میں شریک طلبہ کو مختلف ریاستوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تحریک سے وابستہ متعدد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کر دیے گئے ہیں۔
کرانتیکاری یوا سنگٹھن (کے وائی ایس) کے ایک رکن نے کہا کہ طلبا لاٹھی چارج سے خوفزدہ نہیں ہوں گے اور احتجاج جاری رہے گا۔ آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (اے آئی ایس اے) کی ایک رہنما نے دعویٰ کیا کہ بہار میں 300 سے زائد طلبہ کو گرفتار کیا گیا جبکہ متعدد طلبا پولیس کارروائی میں زخمی ہوئے۔
یہ بھی پڑھیں: عمر خالد کی حمایت میں نعرے لگانے والے طلباء کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن
انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ پٹنہ کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں چار طلبہ زخمی ہوئے، جن میں سے دو کو شدید چوٹیں آئیں اور ان کی سرجری کرنی پڑی۔ مظاہرین نے آخر میں تمام گرفتار طلبا کی فوری رہائی اور طلبا کارکنوں کے خلاف کارروائی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔