مل گیا چوہوں کو گھر سے بھگانے کا آسان طریقہ، ایک سادہ بسکٹ ایسے کرے گا کام
اب اگر آپ چوہوں کو مارے بغیر ان سے مستقل طور پر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس بسکٹ ہیک کےبارے میں ضرور جانیں۔
Published : November 5, 2025 at 2:40 PM IST
گھروں میں چوہے دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ چوہے گندگی بھی پھیلاتے ہیں اور بعض اوقات چیزوں کو کُتر کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ چوہوں سے خوفزدہ ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کب اور کہاں اچانک نمودار ہو سکتے ہیں اور نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، یا آپ ان کی وجہ سے روزمرہ کے مسائل اور پریشانیوں کا حل تلاش کر رہے ہیں، تو یہ خبر آپ کے لیے ہے۔
یوں تو مارکیٹ میں چوہے بھگانے والی بہت سی مصنوعات دستیاب ہیں، لیکن اگر آپ چوہوں کو مارنا نہیں چاہتے اور اس مسئلے کا قدرتی حل تلاش کر رہے ہیں تو اس خبر کو تفصیل سے پڑھیں۔ سوشل میڈیا انفلیونسر شپرا رائے نے سوشل میڈیا پر چوہوں سے چھٹکارا پانے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ شیئر کیا ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو گا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ اس علاج کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، آپ کو بسکٹ کے چند ٹکڑوں اور باورچی خانے کی کچھ عام اشیاء کی ضرورت ہے۔ اس طریقہ کو لاگو کرنے کے لئے مہنگی اجزاء خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. جانیے یہ قدرتی طریقہ کیا ہے۔۔۔
ان اجزاء کی ضرورت ہوگی:
1- بسکٹ، میٹھے یا نمکین
2- بیکنگ سوڈا
3- سرکہ
4- سرسوں کا تیل
اسے بنانے کا طریقہ:
ایک بسکٹ لیں، اسے پلیٹ میں رکھیں، اس میں آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا اور چند قطرے سرکہ ڈالیں۔ جیسے ہی سرکہ ڈالا جائے گا بسکٹ پر جھاگ بن جائے گا۔ جھاگ بند ہونے کے بعد اس پر ایک چائے کا چمچ سرسوں کا تیل ڈال کر بسکٹ پر پھیلا دیں۔ تیل کی خوشبو چوہوں کو بسکٹ کی طرف راغب کرے گی اور باقی اجزاء اپنا کام کریں گے۔ آپ اس عمل کو ضرورت کے مطابق زیادہ سے زیادہ بسکٹ کے ساتھ دہرا سکتے ہیں۔
استعمال کرنے کا طریقہ
ان تیار کردہ بسکٹوں کو کونوں، دراڑوں، کچن کے کاؤنٹروں کے نیچے یا ان راستوں کے قریب رکھیں جہاں چوہے اکثر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ان بسکٹوں کو بچوں یا پالتو جانوروں کی پہنچ سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ وہ زہریلے نہیں ہیں لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔
یہ طریقہ کیسے کام کرتا ہے
اس طریقہ کا مقصد چوہوں کو مارنے کے بجائے بھگانا ہے۔ یہ انہیں گھر سے بھی دور رکھتا ہے۔ جب چوہا ان بسکٹوں کو کھاتا ہے تو بیکنگ سوڈا اس کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ بیکنگ سوڈا پیٹ کے تیزاب کے ساتھ مل کر گیس بناتا ہے جس سے چوہے کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ بھاگنے لگتا ہے۔ چوہوں کو متوجہ کرنے کے لیے سرکہ اور سرسوں کا تیل استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں
اس کی مکمل کامیابی کو یقینی بنانے اور چوہوں کو آپ کے گھر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے یہ ایک گھریلو علاج ہے۔ اس کے لیے کچھ اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ ان بسکٹوں کو رکھنے کے علاوہ اپنے گھر میں چند باتوں کا خیال رکھیں: کھانے کو ڈھانپ کر رکھیں اور کوڑا کرکٹ کو فوری طور پر ہٹا دیں۔ اگر چوہوں کو ہر جگہ کھانے تک رسائی حاصل ہے تو وہ بسکٹ پر توجہ نہیں دیں گے۔ اس علاج کے کامیاب ہونے کے لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔
(ڈسکلیمر: اس خبر میں کیے گئے دعوے انسٹاگرام ویڈیوز اور انٹرنیٹ پر موجود معلومات پر مبنی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت اس کی سچائی یا درستگی کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔)
