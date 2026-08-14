ہمدردی کے جذبے کے ساتھ قیادت: سرجن وائس ایڈمرل آرتی سرین کی فوجی طب میں چار دہائیوں پر محیط بہترین خدمات
سورو شکلا کے ساتھ خاص گفتگو میں آرتی سرین نے آرمڈ فورسز میڈیکل سروسز میں اپنے کیریئر اور ترجیحات کے حوالے سے تفصیلی بات کی۔
Published : August 14, 2026 at 8:50 PM IST
نئی دہلی : فوجی سرجن کی حیثیت سے خدمات انجام دینے سے لے کر آرمڈ فورسز میڈیکل سروسز (اے ایف ایم ایس) کی پہلی خاتون ڈائریکٹر جنرل بننے تک سرجن وائس ایڈمرل آرتی سرین کا سفر قیادت، طبی مہارت اور خدمتِ خلق کی ایک شاندار مثال ہے۔ حال ہی میں انہیں پرم وششت سیوا میڈل سے بھی نوازا گیا ہے۔ انہوں نے فوجی اہلکاروں، سابق فوجیوں اور ان کے اہلِ خانہ کے لیے طبی سہولیات کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ ہمدردی اور جدت کے ذریعے فوجی طب کے مستقبل کی تشکیل میں بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔
ایک خصوصی انٹرویو میں آرتی سرین نے آرمڈ فورسز میڈیکل سروسز میں اپنے متاثر کن کیریئر، فوجی طبی نظام میں اپنی ترجیحات اور مستقبل میں طبی خدمات کے حوالے سے اپنے وژن پر تفصیلی گفتگو کی:
سوال : حال ہی میں صدر دروپدی مرمو نے آپ کو پرم وششت سیوا میڈل سے نوازا۔ یہ خبر سن کر آپ کا پہلا ردعمل کیا تھا؟
آرتی سرین : یہ خبر سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں یہ اعزاز تینوں مسلح افواج میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے قبول کرتی ہوں۔ میری ٹیم کے تمام ارکان نے فوجی اہلکاروں، ان کے زیرِ کفالت افراد اور سابق فوجیوں کو اعلیٰ ترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا ہے۔
سوال : آپ آرمڈ فورسز میڈیکل سروسز کی پہلی خاتون ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں۔ کیا جب آپ نے فوج میں قدم رکھا تھا تو کبھی تصور کیا تھا کہ آپ کا کیریئر اس مقام تک پہنچے گا؟
آرتی سرین : نہیں! جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا تو یقیناً میں نے نہیں سوچا تھا کہ میرا سفر اس سمت جائے گا۔ میں نے صرف اپنے کام سے لطف اٹھایا اور اپنے کیریئر میں مسلسل آگے بڑھتی رہی۔ جب میں آرمڈ فورسز میڈیکل کالج کی کمانڈنٹ بنی تو کسی نے ایک خوبصورت نظم میرے ساتھ شیئر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اگرچہ گرلز ہاسٹل کمانڈنٹ کے دفتر کے بالکل قریب ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے میں مجھے 38 سال لگ گئے۔
سوال : اے ایف ایم ایس کی پہلی خاتون ڈائریکٹر جنرل کے طور پر آپ کی تقرری کو ایک تاریخی سنگِ میل قرار دیا جارہا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ خواتین بہترین منتظم اور قائد ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کے خیال میں مسلح افواج کو پہلی خاتون ڈی جی مقرر کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟
آرتی سرین : آرمڈ فورسز میڈیکل سروسز میں خواتین 1950 کی دہائی سے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ہماری پہلی خاتون میجر جنرل میجر جنرل نرملہ ہوجا تھیں، جو 1987 میں لکھنؤ کے 900 بستروں والے کمانڈ ہسپتال کی سربراہ مقرر ہوئیں۔
اس کے بعد 2004 میں پہلی خاتون تھری اسٹار افسر سرجن وائس ایڈمرل پنیتا اروڑہ بنیں۔ وہ آرمڈ فورسز میڈیکل کالج کی کمانڈنٹ کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر جنرل میڈیکل سروسز (نیوی) بھی مقرر ہوئیں۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایئر مارشل پدما بندوپادھیائے بھی تھری اسٹار افسر بنیں اور ڈائریکٹر جنرل میڈیکل سروسز (ایئر) کے عہدے پر فائز ہوئیں۔
اس لیے ہماری تاریخ میں خواتین کو بڑی ذمہ داریاں مسلسل سونپی جاتی رہی ہیں۔ بعض اوقات معاملہ خالی آسامیوں، وقت اور حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ میری خوش قسمتی تھی کہ موجودہ وقت میں اس عہدے کے لیے میرا انتخاب ہوا۔
سوال : جنگ کی نوعیت تیزی سے تبدیل ہورہی ہے۔ اے ایف ایم ایس میدانِ جنگ میں نئی نوعیت کے زخموں اور طبی علاج کے بدلتے رجحانات سے نمٹنے کے لیے خود کو کس طرح تیار کررہی ہے؟
آرتی سرین : ہم ٹراما کیئر اور ریموٹ کیئر دونوں پر توجہ مرکوز کررہے ہیں اور ان دونوں کو باہم مربوط کررہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم زخمیوں کے انخلا، جائے وقوعہ پر فوری طبی امداد اور زخمیوں کو طویل عرصے تک طبی نگہداشت فراہم کرنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنا رہے ہیں۔
ہم زخمیوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے میں لگنے والے وقت کو کم کرنے کے طریقے تلاش کررہے ہیں اور اپنے اہلکاروں کی کراس ٹریننگ بھی بڑھا رہے ہیں، تاکہ وہ ایک سے زیادہ ذمہ داریاں انجام دینے کے قابل ہوں۔ ہم نے بیٹل فیلڈ نرسنگ اسسٹنٹ ٹریننگ بھی متعارف کرائی ہے، جس کا مقصد عام فوجیوں کو اس قابل بنانا ہے کہ میدانِ جنگ میں کسی ساتھی کے زخمی ہونے کی صورت میں وہ ایک دوسرے کی ابتدائی دیکھ بھال کرسکیں۔
سوال : اے ایف ایم ایس زخمی فوجی اہلکاروں کی ذہنی صحت اور ذہنی مضبوطی کے لیے کیا اقدامات کررہی ہے؟
آرتی سرین : ہماری تربیت میں جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی مضبوطی شامل ہے۔ ہم نے الگ الگ تربیتی ماڈیولز تیار کیے ہیں جو ان دونوں صلاحیتوں کو فروغ دیتے ہیں۔ فوجی اہلکاروں کے پورے کیریئر کے دوران وقفے وقفے سے ان صلاحیتوں کو مزید مضبوط کیا جاتا ہے۔
سوال : اے ایف ایم ایس نے تحقیق اور جدت کو بھی تیزی سے اپنایا ہے۔ تحقیق اور حالیہ اختراعات کے کون سے شعبے آپ کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہیں؟
آرتی سرین : حال ہی میں ہمیں تحقیق اور جدت کے منصوبوں کو وسعت دینے کے لیے سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ہم نے خصوصاً انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ (آئی سی ایم آر)، آئی آئی ٹی مدراس/چنئی، آئی آئی ٹی کانپور، آئی آئی ٹی دہلی اور انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس بنگلور کے ساتھ شراکت داری قائم کی ہے۔
میں ان منصوبوں کے مخصوص موضوعات ظاہر نہیں کرسکتی کیونکہ تحقیقی موضوعات خفیہ ہوتے ہیں اور انہیں عام طور پر منظرِ عام پر نہیں لایا جاتا۔ ہم ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن (ڈی آر ڈی او) کے ساتھ بھی تعاون کررہے ہیں اور ان منصوبوں کے نتائج کے منتظر ہیں۔
سوال : کووڈ-19 نے دنیا بھر کے طبی نظام کی صلاحیتوں کا امتحان لیا۔ اے ایف ایم ایس نے اس غیر معمولی چیلنج کا مقابلہ کیسے کیا اور اس سے کیا اہم سبق حاصل ہوا؟
آرتی سرین : وبائی مرض نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہم چاہے خود کو کتنا ہی تیار سمجھیں، پھر بھی اچانک ایسے غیر متوقع چیلنجز سامنے آسکتے ہیں جن میں بالکل نئے اور نامعلوم جراثیم یا وائرس سے واسطہ پڑے۔ تاہم، ہماری کارروائی کا سب سے نمایاں پہلو انسانی جذبہ تھا۔
ہمارے ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر طبی ماہرین نے ذاتی خطرات کی شدت سے واقف ہونے کے باوجود آگے بڑھ کر اپنی پوری صلاحیت کے مطابق کام کیا۔ سب سے زیادہ متاثر کن بات یہ تھی کہ مسلح افواج میں ہمارے غیر طبی شعبوں سے وابستہ ساتھیوں نے جس غیر معمولی تعاون کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بحران کے ہر مرحلے میں ہماری مدد کی اور ضروری لاجسٹک معاونت فراہم کی، جس کے باعث ہم مکمل توجہ طبی خدمات کی فراہمی پر مرکوز رکھ سکے۔
سوال : کووڈ-19 کے دور کا کوئی خاص واقعہ جو آج بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہو؟
آرتی سرین : جی ہاں۔ 2021 میں کووڈ-19 کی دوسری لہر کے عروج کے دوران میں آئی این ایچ ایس اشونی کی کمانڈ کررہی تھی۔ یہ 875 بستروں والا ہسپتال ہے۔ اس وقت ملک بھر میں آکسیجن کی شدید قلت پیدا ہوگئی تھی۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ہم نے پہلے ہی منصوبہ بندی شروع کردی تھی۔ جام نگر سے ہسپتال کے لیے انتہائی ضروری آکسیجن حاصل کرنا ایک بہت بڑا کام تھا۔ وہاں ہمارے غیر طبی شعبوں سے وابستہ ساتھیوں کی غیر معمولی مدد سے یہ ممکن ہوسکا۔
یہ واقعہ آج بھی میرے ذہن میں اس بات کی مثال کے طور پر نقش ہے کہ جب آپ کسی کام کو پوری قوتِ ارادی کے ساتھ انجام دینے کا عزم کرلیں تو اسے ممکن بنایا جاسکتا ہے۔ آکسیجن صرف 24 گھنٹوں کے اندر ہمارے ہسپتال پہنچ گئی تھی۔
سوال : آپ نے ریڈی ایشن آنکولوجی اور گاما نائف سرجری میں تخصص اختیار کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟
آرتی سرین : گاما نائف سرجری اور آنکولوجی کے علاج میں انتہائی درستگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد ہمیشہ مریض کے لیے بہترین ممکنہ نتیجہ اور موزوں ترین علاج کا منصوبہ تیار کرنا ہوتا ہے، جبکہ طویل مدتی مضر اثرات کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی تصور جنگی حالات یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیے جانے والے مشنز میں ہماری کارروائیوں پر بھی مکمل طور پر لاگو ہوتا ہے، جہاں ہمیں بہت کم وقت میں تیز رفتار اور انتہائی اہم فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔
سوال : مصنوعی ذہانت (اے آئی) فوجی طب کے مستقبل کو کس طرح متاثر کرے گی؟
آرتی سرین : مصنوعی ذہانت خاص طور پر تشخیص کے شعبے، بالخصوص پیتھالوجی اور ریڈیولوجی میں انتہائی مددگار ثابت ہوسکتی ہے۔ یہ اہم اور تشویش ناک علامات یا نتائج کی فوری نشاندہی کرسکتی ہے، جس سے پیچیدہ کیسز میں قیمتی وقت بچایا جاسکتا ہے۔ اے آئی ڈاکٹروں کو معمول کی انتظامی اور دفتری ذمہ داریوں کے بوجھ سے بھی بڑی حد تک آزاد کرسکتی ہے۔ جب یہ معمول کے کاغذی اور انتظامی کام سنبھال لے گی تو ڈاکٹر اپنے مریضوں کے ساتھ براہِ راست زیادہ وقت گزار سکیں گے، ان کی بات توجہ سے سن سکیں گے اور ان کی بہتر دیکھ بھال کرسکیں گے۔
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سرجن وائس ایڈمرل آرتی سرین کے مطابق فوجی طب کا مستقبل جدید ٹیکنالوجی، تحقیق، جدت اور انسانی ہمدردی کے امتزاج میں پوشیدہ ہے۔ ان کی چار دہائیوں پر محیط خدمات اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ طبی شعبے میں قیادت کا مقصد صرف علاج فراہم کرنا نہیں بلکہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نظام کو مسلسل بہتر بنانا بھی ہے۔