نتیش کمار کے راجیہ سبھا جانے کے اعلان پر اپوزیشن کا سخت ردعمل، کانگریس نے “قیادت پر شب خون” قرار دے دیا
آر جے ڈی کے رہنما تیجسوی یادو نے الزام عائد کیاکہ بی جے پی نے وزیر اعلیٰ کو “ہائی جیک” کر لیا ہے۔
Published : March 5, 2026 at 3:22 PM IST
نئی دہلی / پٹنہ : بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے فعال سیاست کو خیر باد کہہ کر راجیہ سبھا میں جانے کے اعلان پر اپوزیشن جماعتوں نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے اسے ریاست میں “قیادت پر شب خون” قرار دیا، جبکہ اپوزیشن لیڈر اور راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے رہنما تیجسوی یادو نے الزام عائد کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے وزیر اعلیٰ کو “ہائی جیک” کر لیا ہے۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں “جی 2 گیم پلان” کے تحت قیادت کی تبدیلی کرائی گئی ہے۔ انہوں نے اسے عوامی مینڈیٹ سے بڑی غداری قرار دیتے ہوئے لکھا، “قیادت پر شب خون اور اقتدار کی تبدیلی جی 2 کی منصوبہ بندی کے تحت عمل میں آئی ہے۔ یہ کئی معنوں میں عوام کے مینڈیٹ سے سنگین دھوکہ ہے۔” انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس نے بہار کے انتخابی مہم کے دوران ہی اس امکان کی نشاندہی کی تھی، جو اب سچ ثابت ہو گئی ہے۔
ادھر تیجسوی یادو نے پٹنہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، “نتیش جی کو گھوڑا تو چڑھایا، لیکن پھیرے کسی اور کے ساتھ ہو رہے ہیں۔” ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ بی جے پی انتخابات کے بعد نتیش کمار کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر برقرار نہیں رہنے دے گی۔ تیجسوی نے دعویٰ کیا کہ “بی جے پی نے مکمل طور پر نتیش کمار کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ آج وہی بات سچ ثابت ہو گئی جس کا ہم آغاز سے کہہ رہے تھے۔”
انہوں نے مزید کہا کہ جب 2024 میں نتیش کمار نے مہاگٹھ بندھن کا ساتھ چھوڑا تھا، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی جے ڈی (یو) کو ختم کر دے گی۔ تیجسوی کے مطابق اقتدار کی یہ تبدیلی عوامی امنگوں کے خلاف ہے اور اس کے دور رس سیاسی اثرات ہوں گے۔
دوسری جانب آر جے ڈی کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے دعویٰ کیا کہ نتیش کمار کی سوشل میڈیا پوسٹ دراصل دہلی میں لکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ “یہ نتیش کمار کی زبان نہیں لگتی۔ ہم اپوزیشن اور حمایت دونوں ادوار میں ان کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ ٹویٹ دہلی میں لکھی گئی ہے۔ سب سے طویل عرصے تک وزیر اعلیٰ رہنے والا شخص اچانک کہتا ہے کہ وہ راجیہ سبھا جانا چاہتا ہے، یہ بات برسوں تک گونجتی رہے گی۔”
یاد رہے کہ نتیش کمار نے جمعرات کی صبح ’ایکس‘ پر اپنے پیغام میں عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا تھا کہ دو دہائیوں سے زائد عرصے تک ملنے والے اعتماد اور حمایت کی بدولت وہ بہار کی خدمت کر سکے۔ ان کا یہ اعلان اپنی دسویں مدتِ وزارتِ اعلیٰ کا حلف لینے کے محض چار ماہ بعد سامنے آیا ہے، جس نے ریاست کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: راجیہ سبھا انتخابات : نتیش کمار سمیت این ڈی اے کے پانچ رہنماؤں کے کاغذاتِ نامزدگی داخل
سیاسی مبصرین کے مطابق نتیش کمار کے اس فیصلے اور اپوزیشن کے الزامات کے بعد بہار کی سیاست ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جہاں اقتدار کی ممکنہ تبدیلی اور جے ڈی (یو) کے مستقبل کے حوالے سے قیاس آرائیاں مزید تیز ہو گئی ہیں۔