سپریم کورٹ کی طرف مارچ کرنے والے انڈیا اتحاد کے رہنماؤں کو بھگوان داس روڈ پر روک دیا گیا
انڈیا اتحاد کے احتجاج کے پیش نظر علاقے میں بڑی تعداد میں پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔
Published : October 12, 2026 at 5:56 PM IST
نئی دہلی: پولیس نے انڈیا اتحاد کے رہنماؤں کو بھگوان داس روڈ پر روک دیا، جو ووٹ چوری کو روکنے اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کے لیے ووٹر لسٹوں کے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) کے عمل پر روک لگانے کا مطالبہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی طرف مارچ کر رہے تھے۔
پولیس نے بھگوان داس روڈ پر دو مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ کانگریس اور دیگر حلیفوں کے کارکنوں نے پہلی رکاوٹ ہٹا دی۔ اس کے بعد قائدین اور کارکنوں کو سپریم کورٹ کے قریب کھڑی کی گئی دوسری رکاوٹ پر روک دیا گیا۔
لوک سبھا قائد حزب اختلاف راہول گاندھی، کانگریس جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا، سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو، اور انڈیا اتحاد کی مختلف اتحادی جماعتوں کے قائدین ٹرکوں میں بارکھمبا روڈ سے سپریم کورٹ کے لئے روانہ ہوئے۔ کئی رہنما اور کارکن پیدل سپریم کورٹ کی طرف روانہ ہوئے جبکہ دیگر بسوں میں سوار ہوئے۔
قبل ازیں اپوزیشن پارٹی کے رہنما کانسٹی ٹیوشن کلب سے بارکھمبا روڈ تک بسوں میں سوار ہوئے اور وہاں جمع ہونے کے بعد سپریم کورٹ کی طرف مارچ شروع کیا۔
انڈیا اتحاد کے احتجاج کے پیش نظر علاقے میں بڑی تعداد میں پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔
کانگریس نے اس احتجاج کو چلو دہلی فار ڈیموکریسی (مارچ فار دہلی ڈیموکریسی) کا نام دیا ہے۔ مارچ میں شامل کارکنوں نے وزیر اعظم نریندر مودی، گیانیش کمار اور بی جے پی کے خلاف نعرے لگائے۔
مرکزی حکومت پر لوگوں کو دہلی پہنچنے سے روکنے کا الزام لگاتے ہوئے گاندھی نے دعویٰ کیا کہ قومی راجدھانی کو "مکمل طور پر ایک قلعہ" میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔
اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ "ووٹ چوری" کو روکا جائے، چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار استعفیٰ دیں، اور ووٹر لسٹ کے ایس آئی آر کے عمل کو روکا جائے۔
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