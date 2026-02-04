لوک سبھا تعطل کے درمیان راہل گاندھی کو اپوزیشن کی حمایت حاصل
راہل گاندھی کو دو دن تک بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے چینی سرحدی دراندازی، ایپسٹین فائلس، ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدے کا مسئلہ اٹھایا۔
Published : February 4, 2026 at 10:40 AM IST
نئی دہلی: راہل گاندھی کو منگل کے دن اس وقت فائدہ ہوا جب اپوزیشن لیڈر اور این ڈی اے حکومت کے درمیان جاری تنازعہ کے درمیان دیگر اپوزیشن پارٹیاں ان کے ساتھ شامل ہوئیں۔ اپوزیشن لیڈر کو ایوان میں مسلسل دوسرے دن بولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب انہوں نے چینی سرحدی دراندازی، متنازعہ ایپسٹین فائلوں اور ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدے کے مسائل اٹھانے پر اصرار کیا۔
یہ تعطل پیر کو اس وقت شروع ہوا جب قائد حزب اختلاف راہل گاندھی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی مشترکہ نشست میں 28 جنوری کو صدر دروپدی مرمو کے خطاب کے لیے ان کا شکریہ ادا (اظہارِ تشکر) کرنے کے لیے بحث کے دوران بول رہے تھے۔ سابق آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانے کی ابھی تک شائع ہونے والی کتاب پر مبنی میگزین کے مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ پی ایم مودی نے 31 اگست 2020 کو مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چینی جارحیت کے پیش نظر فیصلہ لینے میں تاخیر کی۔
حزب اختلاف کو بیان مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا
راہل کے تبصروں نے حکمراں پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان گرما گرم بحث چھیڑ دی، جس کے نتیجے میں 2 فروری کو ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ منگل کو ایوان میں اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوگئی جب قائد حزب اختلاف نے بولنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اسپیکر نے دیگر جماعتوں کے ارکان سے بات کرنے کو کہا لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ قائد حزب اختلاف کو اپنا بیان مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔
جہاں کانگریس پارٹی پیر کو راہل گاندھی کے ساتھ کھڑی تھی، وہیں منگل کو ایک بڑا اپوزیشن اتحاد ابھرا۔ اپوزیشن جماعتوں کی بنیادی دلیل یہ تھی کہ یہ کسی پارٹی یا فرد کے بارے میں نہیں بلکہ قائد حزب اختلاف کی آواز کو دبانے کے بارے میں ہے جو ایوان میں پوری اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہیں۔
قائد حزب اختلاف کو ایوان کے اندر بولنے کی اجازت نہیں
یہ کسی سیاسی جماعت یا کسی خاص لیڈر کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف کے آئینی عہدے کے بارے میں ہے۔ راہل گاندھی اپوزیشن کے لیڈر ہیں۔ اگر قائد حزب اختلاف کو ایوان کے اندر بولنے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ پوری اپوزیشن کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے۔
سماج وادی پارٹی (ایس پی) راجیہ سبھا کے رکن اسمبلی جاوید علی خان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ یہ پارلیمانی جمہوریت پر حملہ کے مترادف ہے۔ فطری طور پر، اپوزیشن اس معاملے پر متحد ہے اور یہ تصادم جاری رہنے کا امکان ہے۔
سابق جنرل نروانے کی کتاب ایپسٹین فائلز
ایوان کے باہر راہل نے الزام لگایا کہ انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ وہ سابق جنرل نروانے کی کتاب ایپسٹین فائلز اور ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدے کا ذکر کرنا چاہتے تھے۔ اپوزیشن لیڈر نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم سے سمجھوتہ کیا گیا ہے اور بعد میں اسپیکر اوم برلا کو لکھے گئے خط میں اپنے خدشات کا اظہار کیا۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ اگر دیہی روزگار قانون اور منریگا میں تبدیلی نے پارلیمنٹ کے آخری سرمائی اجلاس میں اپوزیشن کو متحد کیا تو جنرل نروانے کی کتاب، ایپسٹین فائلز اور ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدے کے اچانک اعلان نے جاری بجٹ اجلاس میں بھی ایسا ہی کیا۔
غریبوں کی روزی روٹی نہ چھینیں
ایس پی راجیہ سبھا کے رکن جاوید علی خان نے کہا، "منریگا میں تبدیلیاں غریب مخالف اقدام تھے، اسی لیے پوری اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی، اگر آپ غریبوں کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو ان کی روزی روٹی نہ چھینیں۔ جہاں تک ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدے کا تعلق ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ پراسرار طریقے سے کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ، امریکی صدر نے پہلے اس کا اعلان کیا، بجائے اس کے کہ ہماری حکومت کس معاہدے پر دستخط کرتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی تفصیلات کس نے مرتب کی ہیں یا کس نے دستخط کیے ہیں۔"
خان نے کہا کہ دن کے وقت سرگوشیاں ہوئیں کہ راہل کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن حکومت دیگر اراکین کے ساتھ بحث جاری رکھے گی۔ ٹی ایم سی ذرائع نے بتایا کہ لوک سبھا کی رکن شتابدی رائے نے بولنے سے انکار کر دیا کیونکہ پارٹی نے انہیں ایسا کرنے کو کہا تھا۔
"ایوان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آمرانہ ہے"
ٹی ایم سی لوک سبھا ایم پی کیرتی جھا آزاد، جو پہلے کانگریس اور بی جے پی میں خدمات انجام دے چکے ہیں، نے کہا کہ قائد حزب اختلاف کی تقریر کو روکنا ظاہر کرتا ہے کہ این ڈی اے ایک آمرانہ انداز میں برتاؤ کر رہی ہے۔
آزاد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ایوان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آمرانہ ہے۔ اگر اپوزیشن اراکین کو ایوان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے تو بحث کا کیا فائدہ؟ پارلیمانی جمہوریت کا نچوڑ بحث ہے۔ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپوزیشن کے خیالات کو سنے، چاہے وہ کتنے ہی تنقیدی کیوں نہ ہوں اور حکومت کے پاس موقع ہے کہ وہ اس تنقید کا جواب دے"۔
بھارت ٹیرف ادا کرے امریکہ کیوں نہیں؟
ٹی ایم سی ایم پی نے این ڈی اے پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایپسٹین فائلوں کے بارے میں سچ بتانا چاہیے اور الزام لگایا کہ ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدہ گھریلو کسانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ آزاد نے کہا، "ہمیں اپنی برآمدات پر 18 فیصد ٹیرف ادا کرنا پڑے گا، جب کہ امریکہ کو اپنی برآمدات پر کوئی ٹیرف ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ امریکی زرعی برآمدات سے ہمارے کسانوں کو نقصان پہنچے گا۔"
راہل گاندھی کو بولنے سے روکنے کا ایجنڈا
خان اور آزاد دونوں نے کہا کہ ایوان میں تعطل کا انحصار حکومت کے موقف پر ہوگا، کیونکہ کانگریس کے آٹھ ارکان پارلیمنٹ کو پورے اجلاس کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کو بولنے کی اجازت دینے سے این ڈی اے کا انکار، حالانکہ انہوں نے تمام دستاویزات کی تصدیق کر دی ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے: راہل گاندھی کو بولنے سے روکنا۔
پی ایم مودی کو بے نقاب کریں گے
کانگریس کے لوک سبھا وہپ محمد جاوید نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ پی ایم کو بے نقاب کریں گے۔ ہر دوسرے سیشن میں، جب وہ پارلیمنٹ میں من مانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ کو معطل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں اقتدار کے سامنے سچ بولنے سے نہیں روکے گا۔"