"جین زی ہمارا مستقبل"... راہل گاندھی کی گارگی کالج میں طلبہ سے ملاقات، پی ایم مودی پر کیا طنز
راہل گاندھی نے کہا کہ "جینزی ہمارا مستقبل ہے، اور جینزی خواتین آگے بڑھیں گی اور قیادت کریں گی۔"
Published : April 27, 2026 at 12:19 PM IST
نئی دہلی: اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے دہلی یونیورسٹی (DU) کے گارگی کالج میں طالبات سے ملاقات کی۔ اس بات چیت کے دوران، انہوں نے نوجوانوں خصوصاً خواتین کی طاقت، شرکت اور مستقبل کے حوالے سے ایک اہم پیغام دیا۔ راہل گاندھی نے واضح طور پر کہا کہ مستقبل کا ہندوستان 'جینذی' کا ہے اور اس کی قیادت خواتین کریں گی۔
دہلی یونیورسٹی کیمپس میں طالبات کے درمیان بیٹھ کر راہل گاندھی نے رسمی بات چیت کے بجائے کھلی بات چیت کا انتخاب کیا۔ اس تبادلے کے دوران طلباء نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے تعلیم، تحفظ، روزگار اور مساوات جیسے مسائل کے حوالے سے اپنے تجربات شیئر کیے اور ملک کے مستقبل کے لیے اپنی امیدوں کا اظہار کیا۔
Really enjoyed meeting the young women from Gargi College and Delhi University.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 26, 2026
Two things are clear:
1.The magician has run out of tricks. Young India can see right through him.
2.Gen Z is our future - and Gen Z women will lead the way. It is our duty to open every door for… pic.twitter.com/DILa1cpfvO
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا، جینزی ہمارا مستقبل ہے، اور جینزی خواتین قیادت کے لیے آگے بڑھیں گی۔" انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ معاشرے اور حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر لڑکی کے لیے ہر دروازہ کھولیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ انہیں مساوی مواقع ملیں اور وہ بغیر کسی خوف کے آگے بڑھ سکیں۔
اس تقریب کے دوران، مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے راہل گاندھی نے ریمارک کیا، "جادوگر کے پاس کوئی نیا جادو نہیں بچا ہے... اور ملک کے نوجوانوں نے اب سچائی کو پکڑ لیا ہے۔" ان پردہ پوشی حوالوں کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ آج کا نوجوان ظاہر اور حقیقت کے فرق سے پوری طرح آگاہ اور بخوبی واقف ہے۔
طالبات نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
راہل گاندھی سے ملاقات کے دوران طالبات نے بھی کھل کر اپنی بات کہی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جدید عورتیں محض برابری کی خواہاں نہیں ہیں۔ بلکہ وہ ہر شعبے میں فعال شرکت کے حقدار ہیں۔ طلباء کا پختہ یقین تھا کہ جب تک نصف آبادی کو مکمل مواقع اور قائدانہ کردار نہیں دیے جاتے، تب تک ملک کی ترقی ادھوری رہے گی۔