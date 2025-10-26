ETV Bharat / bharat

لارنس بشنوئی گینگ کا اہم کارندہ امریکہ سے بھارت ڈی پورٹ

ہریانہ ایس ٹی ایف نے ایک بڑے مجرم کو امریکہ سے بھارت واپس لانے میں کامیابی حاصل کی، جو لارنس بشنوئی گینگ کا رکن تھا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 26, 2025 at 6:35 PM IST

گروگرام : ہریانہ ایس ٹی ایف نے لارنس بشنوئی کے قریبی ساتھی لکہا (لکھویندر) کو امریکہ سے بھارت ڈی پورٹ کر لیا ہے۔ قانونی کارروائیوں کی تکمیل کے بعد اسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ گینگسٹرز کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک بڑی کامیابی ہے۔

ایس ٹی ایف کے مطابق لکہا، لارنس بشنوئی کے کزن انمول بشنوئی کا قریبی ساتھی ہے۔ وہ کئی سالوں سے ہریانہ اور پنجاب میں ڈکیتیوں اور فائرنگ کے واقعات میں سرگرم رہا ہے۔ لکہا پر بھتہ خوری، جان سے مارنے کی دھمکیوں اور فائرنگ سمیت کئی سنگین مقدمات درج ہیں۔

یہ ہریانہ ایس ٹی ایف کی جانب سے امریکہ سے کسی مجرم کی پہلی کامیاب ڈی پورٹیشن ہے۔ اس سے قبل تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک سے گینگسٹرز کو ڈی پورٹ کیا جا چکا ہے۔ لکہا 2022 سے امریکہ میں رہائش پذیر تھا اور وہاں سے انمول کی ہدایات پر گینگ کی سرگرمیاں چلا رہا تھا۔

لکہا کے خلاف ہریانہ کے مختلف اضلاع میں چھ فوجداری مقدمات درج ہیں۔ ایس ٹی ایف نے مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اس کی ڈی پورٹیشن کو ممکن بنایا۔ 2023 میں لکہا کے خلاف لُک آؤٹ سرکلر اور 2024 میں ریڈ کارنر نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ وہ 2020 میں جرمنی گیا اور پھر وہاں سے امریکہ منتقل ہو گیا۔

