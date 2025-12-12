امریکی قونصل جنرل لورا ولیمز نے راموجی فلم سٹی کا کیا دورہ، چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر نے قونصل جنرل کا کیا خیرمقدم
لورا ولیمز نے گروپ کے نمائندوں کے ساتھ تیلگو بولنے والی کمیونٹیز کے لیے آزادی اظہار کو فروغ دینے پر مثبت بات چیت کی۔
Published : December 12, 2025 at 7:59 AM IST
حیدرآباد: امریکی قونصل جنرل لورا ولیمز نے جمعرات 11 دسمبر 2025 کو تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں راموجی فلم سٹی کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران، انہوں نے ایناڈو (Eenadu) اور ای ٹی وی (ETV) کے دفاتر کا بھی دورہ کیا۔ راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر چروکوری کرن اور فلم سٹی کی منیجنگ ڈائریکٹر چروکوری وجےشوری نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔
راموجی سٹی میں امریکی قونصل جنرل
لورا ولیمز راموجی گروپ کے میڈیا آفس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور گروپ کے نمائندوں سے بات چیت بھی کی۔ لورا ولیمز اور گروپ کے نمائندوں کے درمیان ہونے والی بات چیت تیلگو بولنے والی کمیونٹیز کے لیے آزادیٔ اظہار کو فروغ دینے اور میڈیا کے متحرک ماحول میں تعاون کو آگے بڑھانے پر مرکوز تھی۔ راموجی گروپ کے لیے یہ دورہ بہت خاص تھا۔
راموجی فلم سٹی دنیا کی سب سے بڑی سٹی ہے
عبداللہ پورمیٹ، حیدرآباد میں تقریباً 2,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا، یہ دنیا کی سب سے بڑی فلمی سٹی ہے، جسے آنجہانی تیلگو فلم پروڈیوسر اور میڈیا ٹائیکون راموجی راؤ نے 1996 میں بنایا تھا۔ راموجی گروپ ہندوستان کا ایک بڑا میڈیا اور تفریحی گروپ ہے، جو بنیادی طور پر راموجی فلم سٹی کے لیے جانا جاتا ہے، جسے 1991 میں معروف میڈیا انٹرپرینیور راموجی راؤ نے قائم کیا تھا۔
اس میں 50 فلموں کی شوٹنگ، سیاحت اور تفریحی سہولیات ہیں، جن میں ہوائی اڈہ، اسپتال، ریلوے اسٹیشن، لیب، تہاڑ جیل، مندر، گرجا گھر، مساجد، قدیم انسانوں کے بنائے ہوئے غار، برطانوی اور فرانسیسی رہائشی معاشروں کے ماڈل، مغل اور جاپانی باغات اور بہت کچھ شامل ہیں۔ اس سے قبل راموجی فلم سٹی کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا جا چکا ہے۔
راموجی فلم سٹی کا مشہور باہوبلی سیٹ
اسٹوڈیو کمپلیکس میں متاثر کن فلمی سیٹس ہیں، جس میں فلم باہوبلی کا مہیش متی سیٹ بھی شامل ہے۔ فلم سٹی میں پرندوں کی پناہ گاہ، ہر عمر کے لیے تیار کی گئی مہم جوئی، تفریحی سواری جیسے میری گو راؤنڈز، بمپر کاریں اور منی رولر کوسٹرز اور ریو کارنیول اور ایفل ٹاور جیسے عجائبات کی نقلیں بھی شامل ہیں۔