'تاخیر کی شادی بریسٹ کینسر کے خطرے کو بڑھا رہی ہے'
بریسٹ کینسر سے متعلق وجوہات، احتیاط و علاج پر سرینگر میں آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 6, 2026 at 8:30 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 12:09 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): دنیا بھر میں کینسر کے کیسز میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے جس کے پیش نظر ملک کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی اس مہلک مرض سے متعلق آگہی کے طور مخلتف تقریبات کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ جموں وکشمیر میں سرطان کا مہلک مرض بحرانی شکل اختیار کر چکا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہاں کینسر کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صورت حال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 7 برسوں میں حیریت انگیز طور پر کینسر کے تقریباً 50 ہزار نئے کیسز سامنے آئے ہیں ۔
کینسر کے ماہرین کے مطابق بھارت میں 40 برس سے کم عمر کی خواتین میں بریسٹ کینسر کے کافی زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ بریسٹ کینسر کا مہلک مرض عام طور پر 50 سے 60 برس کی خواتین میں پایا جاتا تھا لیکن اب کم عمر خواتین اور غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی اس عارضہ میں مبتلا ہو رہی ہیں جس میں طرز زندگی اور کھانے پینے میں تبدیلی کے علاوہ جنیٹک فیکٹر جیسے اہم وجوہات کارفرما ہیں۔
بریسٹ کینسر کے بڑھتے کیسز
جموں و کشمیر میں چھاتی کے کینسر کے بڑھتے ہوئے معاملات پر ایک حالیہ جائزے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ تحقیق کے مطابق 1990 سے 2016 کے درمیان خطے میں بریسٹ کینسر کی شرح میں تقریباً 39 فیصد اضافہ درج کیا گیا ہے، جبکہ کم عمری میں یہ بیماری لاحق ہونے اور تاخیر سے تشخیص کے رجحان نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔
خواتین خاص کر کم عمر لڑکیوں میں برسٹ کینسر سے متعلق آگہی کے طور پر مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا جارہا ہے۔ اسی کڑی کے تحت سرینگر کے نواکدل کالج اور سکمز بمنہ کے باہمی اشتراک سے "خواتین میں چھاتی کے کینسر" کے حوالے سے ایک آگہی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام میں ماہرین، اساتذہ اور طالبات نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران سوال جواب کی بھی ایک نشست منعقد ہوئی جس میں ماہرین سے چھاتی کے کینسر سے متعلق کئی سوالات بھی پوچھے گئے۔
اس موقع پر سکمز بمنہ میں شعبہ ایناٹومی کے پروفیسر اینڈ ہیڈ، ڈاکٹر اشفاق الحسن، نے کہا کہ جموں وکشمیر میں خواتین میں بریسٹ کینسر کے معاملات میں اضافہ ہورہا ہے اور لوگوں خاص کر غیر شادی شدہ خواتین میں اس سرطان سے متعلق جانکاری میں بھی اضافہ ہورہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چھاتی کا سرطان ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
پروگرام کے حاشیہ پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ خصوصی گفتگو میں ڈاکٹر اشفاق الحسن نے کہا: "خواتین کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چھاتی کا کینسر ہونے کا احتمال بھی بڑھ جاتا ہے۔" تاہم انہوں نے کہا کہ چھاتی کا کینسر اب کم عمر لڑکیوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا جو کہ چند برس قبل نا کے برابر تھا۔
سکمز بمنہ میں شعبہ سرجری کے پروفیسر اینڈ ہیڈ، ڈاکٹر اعجاز راتھر، کا کہنا ہے کہ چھاتی کا کینسر دنیا میں پہلے نمبر پر ہے جبکہ ملک میں پھیپھڑے کا کینسر دوسرے نمبر پر ہے ۔انہوں نے کہا کہ "جموں و کشمیر میں خواتین میں چھاتی کے کینسر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ایسے میں بیشتر مریض علاج کی خاطر آخری سٹیج میں آتے ہیں جس کے نتیجے علاج ناممکن بن جاتا ہے۔اس لیے خواتین خاص کم عمر لڑکیوں میں آگہی ہونے سے تاخیر کا بروقت کیا جاسکتا تاکہ بہتر اور وقت پر علاج سے متاثرہ مریضوں کو بچایا سکے۔
'تاخیر سے شادی ایک اہم وجہ'
انہوں نے مزید کہا کہ "کشمیر میں چھاتی کے کینسر کے ایک اہم وجہ تاخیر سے شادی ہے، جو کہ نہ صرف خواتین کی مجموعی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے بلکہ برسٹ کینسر کے خطرے کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ کیونکہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت میں جتنی تاخیر ہوگی، خواتین میں چھاتی کے کینسر کا خدشہ بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔"
طبی معائنہ
سکمز بمنہ کی پیتھالوجی کے شعبہ کی پروفیسر اینڈ ہیڈ ، ڈاکٹر عافیہ، کے مطابق 40 برس کی عمر میں ایک خاتون کو اپنے برسٹ کی مکمل جانچ کروانے چاییے ۔انہوں نے کہا کہ "جموں وکشمیر سال 2021 سے 2025 کے درمیان چھاتی کے سرطان کے کیسز میں کافی اضافہ ہوا ہے جبکہ اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ 30 برس کی عمر میں خاتون میں اگر بریسٹ کے کسی بھی حصے میں گانٹھ پائی جاتی ہے اس میں 10 فیصد کینسر کا خطرہ ہوسکتا ہے جبکہ 50 برس کی زائد کی عمر میں 60 فیصد چھاتی کا کینسر ہونے کا احتمال رہتا ہے تاہم چھاتی پر ہر قسم کی گانٹھ سرطان کی علامت نہیں۔"
اس موقع پر نواکدل کالج کی ایک طالبہ صاحبہ فاوق نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سکمز بمنہ اور کالج کے تعاون سے منعقدہ برسٹ کینسر سے متعلق آگہی کے ایسے پروگرم کافی سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ "آج اس جانکاری پروگرام میں جس طرح ماہرین نے کم عمری میں برسٹ کینسر کے ہر گوشے کو بڑی باریکی سے وضاحت کی اس سے مجھے کافی جانکاری حاصل ہوئی ۔مجھے اس سے پہلے چھاتی کے سرطان کے حوالے سے اتنی آگہی نہیں تھی جتنی کہ آج ملی۔" انہوں نے اس طرح کے جانکاری پروگرامز کے مستبقل میں بھی معنقد کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔
جائزہ رپورٹ
واضح رہے کہ حال ہی میں کی گئی ایک جائزہ رپورٹ میں تمام سرطانوں میں سے 35.7 فیصد کیسز چھاتی کے کینسر بتائے گئے ہیں، جو اسے خطے میں سب سے زیادہ عام سرطان بناتا ہے۔ کشمیر صوبے میں یہ دوسرا سب سے عام سرطان ہے اور تقریباً 16.1 فیصد کیسز کیسز پر مشتمل ہے۔تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ خطے میں زیادہ تر خواتین 30 کے آخری عشرے سے 60 برس کی ابتدائی عمر کے درمیان اس مرض میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ اگرچہ بیماری نسبتاً کم عمری میں لاحق ہوتی ہے، مگر کم آگاہی، سماجی بدنامی اور اسکریننگ سہولیات کی کمی کے باعث تشخیص عموماً تاخیر سے ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں خواتین مریض اکثر آخری مراحل میں اسپتال پہنچتی ہیں۔
مطالعے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جموں و کشمیر میں بریسٹ کینسر کی کچھ جارحانہ اقسام، خصوصاً ‘‘ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر’’، کی شرح نسبتاً زیادہ ہے، جو ممکنہ طور پر جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل سے منسلک ہو سکتی ہے۔ محققین کے مطابق ایسے مالیکیولر ڈیٹا فی الحال زیادہ تر کشمیر سے دستیاب ہیں جبکہ جموں سے اس نوعیت کے اعداد و شمار محدود ہیں، جس سے پورے خطے میں ٹیومر پروفائلنگ کی ضرورت اجاگر ہوتی ہے۔
علامات
سکمز بمنہ کے شعبہ ریڈیو ڈائیگنوسز سے وابستہ ڈاکٹر شاذیہ نے علامات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ چھاتی کے سائز، ساخت یا ایک چھاتی کی دوسرے چھاتی سے مختلف نظر آنے کی علامات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بریسٹ کے ڈکٹس اور لوبلز کے ٹشوز میں جب بے ہنگم نشونما ہونا شروع ہو جائے تو یہ بریسٹ کینسر کا آغاز ہے۔ا نہوں نے کہا کہ "ابنارمل نشونما کی وجہ سے اگر آپ کو بریسٹ پر گھٹلی یا لمپ محسوس ہو تو یہ ممکنہ طور پر کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر گلٹی یعنی ڈِپ ہو یا دونوں یا ایک بریسٹ سخت ہوں تو یہ بھی ممکنہ علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر نِپل سے دودھ کے علاوہ کسی بھی قسم کا ڈسچارج ہو تو یہ بھی ممکنہ طور پر کینسر ہو سکتا ہے اور اس کی تصدیق کے لیے اہسپتال سے ٹیسٹ کرانے کی فوری ضرورت ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "اگر یہ تمام علامات بغل میں ہوں تو تب بھی یہ بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے۔ چھاتی کے سائز، ساخت یا ایک پستان کی دوسرے پستان سے مختلف نظر آنے کی علامات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔"
سال 2025 میں انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے تحت آبادی پر مبنی کینسر رجسٹری، شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، صورہ میں قائم کی گئی ہے۔ یہ ادارہ سرطان کی مخلتف اقسام پر مکمل ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ سال 2024 میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں نمایاں اضافہ درج کیا گیا۔ صرف ستمبر 2024 تک 7110 کیسز سامنے آئے ہیں جب کہ ستمبر کے بعد اعدادو شمار مرتب کرنا باقی ہے۔ اس رجحان کو دیکھتے ہوئے ماہانہ اسطاً 790 کیسز کے ساتھ سال کے آخر تک کیسوں کی کُل تعداد تقریباً 9400 تک رہی ہوگئی۔ 2024 میں 31 دسمبر تک شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ (سکمز ) میں 5400 سے زیادہ کیسز کا پتہ چلا جو سال 2023 میں 5108 کیسز سے کہیں زیادہ ہے۔
اعدادو شمار کے مطابق سال 2018 سے کشمیر میں کینسر کیسز میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ جہاں 2018 میں 6649 کیسز سامنے وہیں 2019 معمولی کمی کے ساتھ 6374 درج کئے گئے۔ سال 2020 میں چونکہ کووڈ وبائی مرض عروج پر تھا تو کینسر کے مزید کم مریض ہسپتال پہنچے اور یہ تعداد 6113 تک گر گئی۔ تاہم سال 2021 میں کینسر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملا اور 7486 کیس رپوٹ ہوئے جب کہ سال 2023 میں 8622 کیسز سامنے آئے۔
ماہرین کی رائے
ماہرین کے مطابق کشمیر میں مردوں میں معدے کا کینسر سب سے عام ہے جو کہ تمام کیسز کا 19 فیصد ہے۔ وہیں پھیپھڑوں کا کینسر مردوں میں دوسری سب سے عام قسم ہے۔ اسی طرح خواتین میں چھاتی کا کینسر سب سے زیادہ عام قسم ہے جو کہ تمام کیسز کا 18 فیصد ہے۔ گزشتہ برس کی طرح رواں برس بھی 5 سو سے زائد خواتین میں پستان کا سرطان ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ کشمیر میں پستان کے کینسر کے ماہرین کے مطابق سرکاری سطح پر کوئی بڑی بیداری مہم نہ ہونے کی وجہ سے مجموعی طور سرطان کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں ہر سال تقریبا پانچ سو کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔
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