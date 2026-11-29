حد بندی بل پر آخری کوشش! حد بندی بل پر بات چیت کے لیے سونیا، راہول اور کھرگے نے اسٹالن سے کی ملاقات
لوک سبھاکا اجلاس 30 نومبر کو جبکہ راجیہ سبھا کااجلاس دو دسمبر کو طلب کیا گیا ہے،یہ خصوصی سیشن تین دسمبر کو اختتام پذیر ہوگا۔
Published : November 29, 2026 at 5:52 PM IST
چنئی: کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کی قیادت میں اپوزیشن کے اعلیٰ رہنماؤں کے ایک وفد نے، جس میں سونیا گاندھی بھی شامل تھیں، اتوار کے روز ڈی ایم کے سربراہ ایم کے اسٹالن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا مقصد انہیں مرکز کے 'حد بندی بل' کی حمایت نہ کرنے پر آمادہ کرنا تھا۔
پارٹی ذرائع کے مطابق، یہ بات چیت ایک گھنٹے سے زائد جاری رہی، جس کے دوران وفد نے ڈی ایم کے سربراہ کو حد بندی کے اس اقدام کی حمایت نہ کرنے پر قائل کیا۔
Chennai, Tamil Nadu: Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi, Congress President Mallikarjun Kharge, and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, along with other INDIA bloc leaders, meet DMK President MK Stalin at his residence in Chennai to persuade the DMK to change its stance of supporting the Centre's proposed Delimitation Bill. (Source: AICC)— ANI (@ANI) November 29, 2026
کانگریس پارٹی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا، "کانگریس صدر کھڑگے، سی پی پی چیئرپرسن سونیا گاندھی اور قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے 'انڈیا' اتحاد کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ، تمل ناڈو کے سابق وزیر اعلیٰ اور ڈی ایم کے صدر ایم کے اسٹالن سے ملاقات کی، تاکہ مجوزہ حد بندی بل کی مخالفت میں ان کی حمایت حاصل کی جا سکے۔" ڈی ایم کے کے ذرائع نے اشارہ دیا کہ بل کی حمایت کرنے سے متعلق پارٹی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
راہول گاندھی، مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، اور سی پی آئی-ایم کے جنرل سیکرٹری ایم اے بے بی اس وفد کا حصہ تھے۔
کرناٹک، کیرالہ اور تلنگانہ کے کانگریسی وزراء اعلیٰ ڈی کے شیوکمار، وی ڈی ستیسن اور اے ریونت ریڈی بھی وہاں موجود تھے۔
اسٹالن، جنہوں نے اپنی رہائش گاہ پر رہنماؤں کا استقبال کیا، نے سونیا گاندھی، کھڑگے، راہول گاندھی اور دیگر افراد کی آمد پر انہیں شالیں پیش کیں۔ راہول نے ڈی ایم کے صدر کو گلے لگایا۔
In Chennai with Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji, CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji, Leader of Opposition Shri Rahul Gandhi ji, and other INDIA bloc leaders. On our way to meet former Tamil Nadu Chief Minister and DMK President Shri M. K. Stalin. https://t.co/dzztucYqZm— V D Satheesan (@vdsatheesan) November 29, 2026
مذاکرات کے دوران ڈی ایم کے یوتھ ونگ کے سیکرٹری اور تمل ناڈو میں حزب اختلاف کے رہنما ادھیا ندھی اسٹالن، پارٹی رہنما کنی موزی، دیانندھی مارن اور تروچی سیوا سمیت دیگر ارکانِ پارلیمنٹ موجود تھے۔یہ پہلا موقع ہے کہ سونیا گاندھی، اسٹالن سے ان کی الورپیٹ رہائش گاہ پر ملاقات کی۔
اپریل کے انتخابات کے بعد کانگریس پارٹی کی جانب سے ڈی ایم کے سے علیحدگی اختیار کرنے اور ٹی وی کے کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کے بعد، یہ پہلا موقع ہے کہ راہول گاندھی، اسٹالن سے ملاقات کر رہے ہیں۔امکان ہے کہ بعد میں یہ رہنما الگ الگ میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے۔