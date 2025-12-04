لینڈ فار جاب مبینہ گھوٹالہ معاملہ: لالو یادو خاندان کے خلاف الزامات طے کرنے کا فیصلہ ملتوی، اگلی سماعت آٹھ دسمبر کو
دہلی کی راؤز ایونیو کورٹ نے سی بی آئی کو ملزمین کی موجودہ حالت کی تصدیق کرنے کا حکم دیا۔
Published : December 4, 2025 at 1:03 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی راؤز ایونیو کورٹ نے لالو پرساد یادو، رابڑی دیوی، تیجسوی یادو، تیج پرتاپ یادو، میسا بھارتی، ہیما یادو اور دیگر ملزمان کے خلاف لینڈ فار جاب معاملے میں الزامات طے کرنے کی کارروائی ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے سی بی آئی سے کہا کہ وہ ملزمین کی موجودہ حالت کی تصدیق کرے، کیونکہ ان میں سے کچھ کی جانچ کے دوران موت ہو چکی ہے۔ عدالت نے سی بی آئی سے اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے۔ اس معاملے کی سماعت آٹھ دسمبر کو مقرر کی ہے۔ سی بی آئی نے 103 لوگوں کو ملزم کے طور پر چارج شیٹ کیا تھا۔ تاہم تفتیش کے دوران چار کی موت ہو گئی۔
دس نومبر کو بھی ملتوی ہو گیا تھا فیصلہ
دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ نے نوکریوں کے بدلے زمین معاملے میں سی بی آئی کی طرف سے دائر کی گئی ایف آئی آر میں ملزمین کے خلاف الزامات طے کرنے پر اپنا فیصلہ پھر سے ملتوی کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ تیاری نہ ہونے کی وجہ سے موخر کر دیا گیا۔ خصوصی جج وشال گوگنے نے فیصلہ آٹھ دسمبر کو سنانے کا حکم دیا۔ عدالت نے اس سے قبل 10 نومبر کو بھی فیصلہ ملتوی کیا تھا۔
عدالت نے 25 اگست کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا
عدالت نے 25 اگست کو سی بی آئی کیس میں الزامات طے کرنے پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ لالو یادو، رابڑی دیوی اور تیجسوی یادو آج سماعت کے دوران پیش نہیں ہوئے۔ تینوں کی نمائندگی کرنے والے وکیل منیندر سنگھ نے عدالت میں حاضری سے استثنیٰ کی درخواست کی جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ لالو یادو نے دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر کے اس معاملے میں سی بی آئی کی طرف سے درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے اور ٹرائل کورٹ میں جاری کارروائی پر روک لگانے کی مانگ کی ہے۔
لالو یادو کی نمائندگی کرنے والے وکیل کپل سبل نے کہا کہ اس کیس میں مقدمہ چلانے کے لیے ضروری اجازت نہیں لی گئی تھی۔ نتیجتاً، پوری تفتیش غیر قانونی ہے۔ ضروری اجازت کے بغیر تفتیش شروع نہیں کی جا سکتی۔ سبل نے کہا کہ اس معاملے میں پوری کارروائی ہی غلط ہے۔ وہیں سی بی آئی کے وکیل نے سماعت کے دوران کہا کہ لالو یادو جان بوجھ کر ٹرائل کورٹ میں الزامات طے کرنے پر دلائل روک رہے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ ضروری اجازت صرف بدعنوانی کی روک تھام کے قانون کے تحت مقدمات میں درکار ہوگی، تعزیرات ہند کے تحت مقدمات میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔
واضح رہے کہ 18 جولائی کو سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر روک لگانے سے انکار کردیا تھا۔ سات اکتوبر 2022 کو سی بی آئی نے 16 ملزمان بشمول لالو پرساد یادو، رابڑی دیوی، اور میسا بھارتی کے خلاف لینڈ فار جاب کیس میں چارج شیٹ داخل کی۔ ٹرائل کورٹ نے 25 فروری کو سی بی آئی کی چارج شیٹ کا نوٹس لیا۔ بعد ازاں سی بی آئی نے سات جون 2024 کو کیس میں اپنی حتمی چارج شیٹ داخل کی، جس میں 78 لوگوں کو ملزم نامزد کیا۔ ان 78 ملزمان میں 38 ریلوے نوکری کے امیدوار شامل ہیں۔
لینڈ فار جاب گھوٹالہ کیا ہے؟
لالو یادو پر الزام ہے کہ سنہ 2004 میں یو پی اے حکومت میں ریلوے وزیر رہتے ہوئے لوگوں سے زمینیں حاصل کیں اور انہیں ریلوے میں گروپ ڈی کی نوکریاں دیں ۔ سی بی آئی نے اس کیس میں لالو پرساد یادو اور 100 سے زیادہ دیگر کو ملزمین نامزد کیا، جن میں ان کے خاندان کے کئی افراد بھی شامل ہیں۔ سی بی آئی کی چارج شیٹ کے مطابق اس کیس میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی ہوئی ہے۔ ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ ویسٹ سنٹرل ریلوے زون میں تقرریوں کے بدلے میں لوگوں سے زمینیں لی گئیں۔
کیس کے ملزمان کون ہیں؟
آر جے ڈی کے سربراہ لالو پرساد، ان کی اہلیہ رابڑی دیوی، بیٹے تیجسوی پرساد یادو، تیج پرتاپ یادو، بیٹیاں میسا بھارتی، ہیما یادو، اور دیگر افراد ملازمت کے بدلے زمین گھوٹالہ معاملے میں ملزم ہیں۔ اس کیس میں کل 100 لوگوں کو ملزم نامزد کیا گیا تھا، لیکن حتمی چارج شیٹ 78 کے خلاف داخل کی گئی۔
