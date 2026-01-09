ETV Bharat / bharat

لینڈ فار جاب کیس: لالو پرساد یادو، رابڑی دیوی، تیجسوی یادو سمیت 40 سے زیادہ ملزمان کے خلاف عدالت میں الزامات طے

عدالت نے لالو یادو خاندان کے افراد پر دھوکہ دہی اور مجرمانہ سازش کا الزام عائد کیا ہے۔

لالو پرساد یادو
لالو پرساد یادو (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 9, 2026 at 11:17 AM IST

نئی دہلی: لینڈ فار جاب گھوٹالے کے معاملے میں دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ نے لالو پرساد یادو، رابڑی دیوی، تیجسوی یادو، تیج پرتاپ یادو، اور میسا بھارتی کے خلاف الزامات طے کیے۔ آج الزامات طے کرنے سے متعلق سماعت ہوئی۔ خصوصی جج وشال گوگنے نے فیصلہ سنایا۔ 19 دسمبر 2025 کو پچھلی سماعت کے دوران سی بی آئی نے تمام ملزمان سے متعلق تصدیقی رپورٹس عدالت میں پیش کی تھی۔

سی بی آئی نے کہا کہ اس معاملے میں 103 ملزمان ہیں جن میں سے پانچ کی موت ہو چکی ہے۔ عدالت اس سے قبل ملزم کے خلاف دو مرتبہ فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ملتوی کر چکی ہے۔ عدالت نے اپنا فیصلہ 4 دسمبر اور 10 نومبر 2025 کو مختلف وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیا۔

اس سے پہلے، عدالت نے 25 اگست کو سی بی آئی کیس میں الزامات طے کرنے پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ اس کیس کی ایک ملزمہ رابڑی دیوی نے پرنسپل اور ڈسٹرکٹ جج کے سامنے عرضی دائر کی تھی، جس میں جج وشال گوگنے کی عدالت سے دوسری عدالت میں منتقلی کی درخواست کی گئی تھی۔

پرنسپل اور ڈسٹرکٹ جج دنیش بھٹ نے 19 دسمبر 2025 کو رابڑی دیوی کی عرضی کو خارج کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے 18 جولائی 2025 کو ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا۔ 7 اکتوبر 2022 کو لینڈ فار جاب معاملے میں سی بی آئی نے 16 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی، بشمول لالو پرساد یادو، رابڑی دیوی، اور میسا بھارتی۔ ٹرائل کورٹ نے 25 فروری 2025 کو داخل کی گئی سی بی آئی کی چارج شیٹ کا نوٹس لیا۔

