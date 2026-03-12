لال قلعہ دھماکہ کیس: الفلاح یونیورسٹی کے بانی کو ای ڈی کی عبوری ضمانت کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری
سات مارچ کو جاوید احمد صدیقی کو اپنی اہلیہ کی کیموتھراپی کروانے کے لیے دو ہفتوں کے لیے عبوری ضمانت دی گئی۔
Published : March 12, 2026 at 10:23 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے الفلاح یونیورسٹی کے بانی جاوید احمد صدیقی کو لال قلعہ دھماکہ کیس میں اپنی بیوی کی کیموتھراپی کے لیے دو ہفتے کی عبوری ضمانت دینے کے ٹرائل کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی ای ڈی کی درخواست پر نوٹس جاری کیا۔ کیس کی اگلی سماعت 19 مارچ کو ہوگی۔
سماعت کے دوران ای ڈی کے وکیل زوہیب حسین نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کا یہ فیصلہ کہ درخواست گزار کے بیرون ملک رہنے والے بچے جنگی حالات کی وجہ سے صدیقی کی اہلیہ کی کیموتھراپی کے لیے ہندوستان نہیں آسکتے، بے بنیاد ہے۔ جس کی بنیاد پر ٹرائل کورٹ نے صدیقی کو عبوری ضمانت دے دی۔ حسین نے بتایا کہ 52,000 ہندوستانی گزشتہ ہفتے دبئی سے پروازوں کے ذریعے ہندوستان واپس آئے۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ جنگی حالات کی وجہ سے بچے ہندوستان نہیں آ سکتے۔
واضح رہے کہ 7 مارچ کو صدیقی کو ان کی اہلیہ کی کیموتھراپی کے لیے دو ہفتے کی عبوری ضمانت دی گئی تھی۔ صدیقی کی اہلیہ کی کیموتھراپی ہونی تھی۔ جاوید احمد صدیقی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے 18 نومبر 2025 کو گرفتار کیا تھا۔ فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی لال قلعہ دھماکے کے بعد سے تحقیقاتی ایجنسیوں کے ریڈار پر تھی۔ لال قلعہ دھماکہ کیس میں گرفتار تین ڈاکٹروں کا الفلاح یونیورسٹی سے تعلق پایا گیا جس کے بعد یونیورسٹی میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ای ڈی نے جاوید کو دہشت گردی کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔
ای ڈی نے 16 جنوری کو جاوید احمد صدیقی اور الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ کے خلاف چارج شیٹ داخل کی تھی۔ ای ڈی نے دہلی پولیس کی کرائم برانچ کی طرف سے درج دو ایف آئی آر کے بعد اپنی جانچ شروع کی۔ ایف آئی آرز میں کہا گیا ہے کہ الفلاح یونیورسٹی نے جھوٹی اطلاع دی کہ اس نے نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کونسل (این اے اے سی) سے ایکریڈیشن حاصل کیا ہے۔ ای ڈی نے کہا کہ اس نے اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت الفلاح یونیورسٹی کے اثاثوں کو غیر رسمی طور پر ضبط کر لیا ہے۔
واضح رہے کہ 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب ایک آئی 20 کار میں دھماکہ ہوا تھا۔ یہ گاڑی عامر رشید علی کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ دھماکے میں 15 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے۔ یو جی سی نے الفلاح یونیورسٹی کے خلاف شکایت درج کرائی جس کے بعد کرائم برانچ نے جاوید احمد صدیقی کو گرفتار کر لیا۔ یو جی سی کی شکایت کے بعد دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے جاوید احمد صدیقی کے خلاف دو ایف آئی آر درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔