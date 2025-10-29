لداخ تشدد: سونم وانگچک کی نظر بندی کو چیلنج کرنے والی عرضی پر سپریم کورٹ نے مرکز اور لداخ سے جواب طلب کیا
سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور لداخ انتظامیہ سے دو ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔ اگلی سماعت 24 نومبر کو ہوگی۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز لداخ کی ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کے کیس کی سماعت کی۔ اس دوران عدالت نے ان کی نظر بندی کے خلاف سونم وانگچک کی اہلیہ کی طرف سے دائر ترمیمی درخواست پر مرکزی حکومت اور دیگر سے 10 دنوں کے اندر جواب طلب کیا۔
جسٹس اروند کمار اور این وی انجاریا کی بنچ نے سنٹرل اور یونین ٹیریٹری لداخ کے لیے پیش ہونے والے سالیسٹر جنرل تشار مہتا سے ترمیم شدہ درخواست پر جواب داخل کرنے کو کہا اور سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی۔
گیتانجلی کے وکیل کپل سبل نے کہا کہ منگل کی شام ایک ترمیم شدہ درخواست اور حلف نامہ داخل کیا گیا تھا۔ بنچ نے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل کو بھی جواب داخل کرنے کی اجازت دی، اگر کوئی ہے۔ عدالت نے پہلے انگمو کی درخواست پر سماعت 15 اکتوبر کو ملتوی کر دی تھی، جب انہوں نے وانگچک کی نظر بندی کو چیلنج کرنے والی اضافی بنیادوں کے ساتھ ایک ترمیم شدہ درخواست دائر کرنے کی درخواست کی تھی۔ سونم وانگچک اس وقت راجستھان کے جودھ پور کی سینٹرل جیل میں بند ہیں۔
جودھ پور جیل کے جیلر کی طرف سے داخل کردہ حلف نامہ میں کہا گیا ہے کہ وانگچک کے بڑے بھائی اور وکیل نے قیدی سے ملاقات کی تھی۔ لیہہ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ لداخی کی تعلیم کی اصلاح کرنے والی اور موسمیاتی کارکن سونم وانگچک "ریاست کی سلامتی، امن عامہ کی بحالی، اور کمیونٹی کے لیے ضروری خدمات کے لیے منفی سرگرمیوں میں مصروف رہی ہیں..."
ضلع مجسٹریٹ نے یہ مشاہدات سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے ایک حلف نامہ میں ان کی اہلیہ گیتانجلی انگمو کی طرف سے دائر کی گئی ایک عرضی کے جواب میں کہی جس میں قومی سلامتی ایکٹ 1980 کے تحت ان کی نظر بندی کو چیلنج کیا گیا تھا۔
حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ لیہہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ان کے سامنے پیش کیے گئے مواد پر غور کرنے کے بعد قانون کے مطابق نظر بندی کا حکم جاری کیا۔ ایک الگ حلف نامے میں، جودھ پور سنٹرل جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ وانگچک کو قید تنہائی میں نہیں رکھا جاتا ہے اور ان کو قیدی کے تمام حقوق حاصل ہیں، بشمول ملاقاتیوں سے ملاقاتیں بھی۔ ان کو کوئی دائمی بیماری نہیں ہے اور وہ طبی طور پر فٹ اور جسمانی طور پر صحت مند ہے۔
سپریم کورٹ نے نوٹ کیا کہ جودھ پور جیل کے جیلر کی طرف سے داخل کردہ حلف نامہ میں کہا گیا ہے کہ وانگچک کے بڑے بھائی اور وکیل نے قیدی سے ملاقات کی تھی۔ اس سے قبل سبل نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ وانگچک کو اپنی بیوی کے ساتھ کچھ نوٹ کے تبادلہ کی اجازت دی جائے۔
واضح رہے کہ وانگچک کو 26 ستمبر کو سخت قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ یہ واقعہ لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کو ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول کا درجہ دینے کا مطالبہ کرنے والے پرتشدد مظاہروں کے دو دن بعد پیش آیا۔ مظاہروں میں 4 افراد ہلاک اور 90 زخمی ہوئے۔ حکومت نے وانگچک پر تشدد بھڑکانے کا الزام لگایا۔