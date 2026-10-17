لداخ کی تنظیموں نے مرکز کا مسودہ مسترد کر دیا، وزارت داخلہ پر وعدے سے پیچھے ہٹنے کا الزام
لیہہ اور کرگل کی تنظیموں کا الزام ہے کہ مجوزہ نظام میں منتخب اسمبلی، انتظامی اختیارات اور آئینی تحفظات شامل نہیں ہیں۔
Published : October 17, 2026 at 2:00 PM IST
سرینگر: لداخ کی نمائندہ تنظیموں نے مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ مسودے کی تجاویز مسترد کرتے ہوئے اسے ایک ’’پرانا انتظامی ماڈل‘‘ قرار دیا ہے، جو شمال مشرقی سرحدی ایجنسی نیفا (NEFA) کے دور کی یاد دلاتا ہے۔ تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان تجاویز میں لداخ کے لیے مکمل اختیارات والی قانون ساز اسمبلی اور آئین کے آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات شامل نہیں ہیں۔
نیفا، اروناچل پردیش کا پرانا نام تھا۔ یہ علاقہ 1972 میں مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنا، جبکہ 1987 میں اسے مکمل ریاست کا درجہ دیا گیا۔ لیہہ اپیکس باڈی (LAB) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) نے جمعرات کو لیہہ میں نئی دہلی کے ساتھ مذاکرات کا ایک اور دور منعقد کیا، جس میں مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لیے قانون ساز ادارے اور آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات پر بات چیت ہوئی۔
تاہم جمعہ کو لیہہ اپیکس باڈی کے شریک چیئرمین چیرنگ دورجے لکروک نے مسودے کا جائزہ لینے کے بعد اسے باضابطہ طور پر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسودہ 22 مئی کو طے پانے والے معاہدے سے انحراف ہے۔ دورجے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "وزارت اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ مسودے میں کئی اہم چیزیں شامل نہیں ہیں، جن میں چیف سیکریٹری پر نگرانی رکھنے کے لیے قانون ساز ادارے کی شق اور آرٹیکل 371 کے تحت محدود آئینی تحفظات شامل ہیں۔"
22 مئی کو نئی دہلی میں ہونے والے مذاکرات کے دوران مرکزی حکومت اور لداخ کی تنظیموں کے درمیان اصولی طور پر اتفاق ہوا تھا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ایک ایسا قانون ساز ادارہ قائم کیا جائے گا جسے انتظامی اور مالی اختیارات حاصل ہوں گے اور جو بیوروکریسی پر بھی کنٹرول رکھے گا۔
اس کے علاوہ ناگالینڈ، سکم اور میزورم کو بالترتیب حاصل آئینی تحفظات، یعنی آرٹیکل 371A، 371F اور 371G، لداخ تک توسیع دینے پر بھی اتفاق کیا گیا تھا۔ یہ پیش رفت لداخ کی تنظیموں کے اس ابتدائی مطالبے سے مختلف تھی، جس میں ریاست کا درجہ اور بھارتی آئین کے چھٹے شیڈول کے تحت تحفظات مانگے گئے تھے۔
اس معاہدے کو باضابطہ شکل دیتے ہوئے 3 جولائی کو اجلاس کی کارروائی کے منٹس (Minutes of Meeting یا MoM) تیار کرکے ان پر دستخط کیے گئے۔ بعد ازاں، 9 ستمبر کو نئی دہلی میں ہونے والی میٹنگ کے دوران وزارت داخلہ (MHA) نے ہمالیائی خطے کے لیے آرٹیکل 371K کی تجویز پیش کی۔ یہ ایک نئی آئینی شق ہوتی، جسے خاص طور پر مرکز کے زیر انتظام لداخ کے لیے تیار کیا جانا تھا۔ اس کے تحت منتخب ادارے کو زمین، ثقافت، جنگلات اور ماحولیات سے متعلق قانون سازی کے اختیارات حاصل ہونے تھے۔
تاہم کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے شریک چیئرمین اصغر علی کربلائی نے کہا کہ جمعرات کی میٹنگ میں وزارت داخلہ کی جانب سے پیش کردہ مسودہ طے شدہ معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے مترادف تھا۔
کربلائی نے کہا: ’’یہ مسودہ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں آسام کے نیفا جیسے انتظامی نظام کی شکل میں نظر آتا ہے۔ ہم ایک منتخب قانون ساز اسمبلی چاہتے ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ اور کابینہ کا نظام ہو۔ منتخب ادارے کے پاس قانون سازی، انتظامی اور حکومتی اختیارات ہونے چاہئیں۔ ہم آرٹیکل 371K کے تحت بہترین آئینی تحفظات بھی چاہتے ہیں، لیکن مسودے میں یہ چیزیں شامل نہیں تھیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ مجوزہ نظام میں اختیارات کا بڑا حصہ لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ کے پاس رہنے کا امکان ہے، جبکہ لداخ کے عوام جن قانون سازی، انتظامی اور آئینی تحفظات کا مطالبہ کر رہے ہیں، انہیں یقینی نہیں بنایا گیا۔ کربلائی کے مطابق، دونوں تنظیمیں 18 اکتوبر کو وزارت داخلہ کو اپنا تفصیلی جواب پیش کریں گی، جس میں مسودے پر اپنے اعتراضات بیان کرنے کے ساتھ اپنے مطالبات بھی دہرائے جائیں گے۔
انہوں نے کہا، ’’مجوزہ مفاہمتی یادداشت لداخ کے عوام کی حقیقی امنگوں کی عکاسی نہیں کرتی اور نہ ہی ان مطالبات کو پورا کرتی ہے جن کے لیے لیہہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس 2021 سے مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں۔"
آرٹیکل 370 کی منسوخی اور اگست 2019 میں سابق ریاست جموں و کشمیر کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیے جانے کے بعد سے لیہہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس 2023 سے مرکزی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں۔
دونوں تنظیموں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا: "لداخ کے عوام ایسے بامعنی آئینی نظام کے مستحق ہیں جو پہلے کیے گئے وعدوں کا احترام کرے اور ان کی سیاسی، ثقافتی اور جمہوری امنگوں کا تحفظ یقینی بنائے، نہ کہ ایسا انتظام جو ان امنگوں کو کمزور کر دے۔"
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