جودھپور جیل میں قید ماحولیاتی کارکن سونم وانگچُک کا طبی معائنہ، رپورٹ سپریم کورٹ میں ہوگی پیش

جودھپور: لداخ کے معروف ماحولیاتی کارکن اور سماجی رہنما سونم وانگچُک، جو گزشتہ چار ماہ سے زائد عرصے سے جودھپور جیل میں قید ہیں، کو ہفتہ کی صبح سخت سکیورٹی کے درمیان ایمس جودھپور لے جایا گیا، جہاں ان کا تفصیلی طبی معائنہ کیا گیا۔ ایمس کے شعبۂ معدہ (گیسٹرو اینٹرولوجی) نے وانگچُک کا معائنہ انجام دیا، جس کی رپورٹ پیر کے روز سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی۔
یہ معائنہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ حالیہ سماعت کے دوران سونم وانگچُک کے وکیل، سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے عدالت کو بتایا تھا کہ جیل میں فراہم کیے جانے والے پانی کے باعث وانگچُک کو معدے کی شدید تکالیف لاحق ہو رہی ہیں۔ اس پر عدالتِ عظمیٰ نے طبی جانچ کروا کر رپورٹ داخل کرنے کے احکامات دیے تھے۔
سونم وانگچُک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ اس معاملے کی اگلی سماعت 2 فروری کو ہوگی۔ ایمس کے ترجمان ڈاکٹر جیون رام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سونم وانگچُک کو طبی جانچ کے لیے ایمس لایا گیا تھا۔
واضح رہے کہ سونم وانگچُک کو لداخ کے لیے ریاستی درجہ (اسٹیٹ ہُڈ) اور آئین کے چھٹے شیڈول میں شمولیت کے مطالبے پر جاری احتجاجی تحریک کے دوران تشدد کے واقعات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں گزشتہ برس 26 ستمبر کو جودھپور جیل منتقل کیا گیا، جہاں وہ قومی سلامتی ایکٹ کے تحت قید ہیں۔
سونم وانگچُک کی اہلیہ مسلسل ان پر عائد الزامات کی تردید کرتی رہی ہیں۔ ان کی رہائی کے لیے سپریم کورٹ میں متعدد بار سماعت ہو چکی ہے، تاہم درخواست تاحال زیر التوا ہے، جس پر آئندہ سماعت 2 فروری کو متوقع ہے۔