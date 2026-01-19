اناؤ عصمت دری متاثرہ کے والد کی حراست میں موت کے معاملے میں کلدیپ سنگھ سینگر کی ضمانت کی درخواست مسترد
عدالت نے کلدیپ سنگھ سینگر کو عصمت دری متاثرہ کے والد کے حراستی قتل کے معاملے میں دس سال قید کی سزا سنائی تھی۔
Published : January 19, 2026 at 3:52 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے اناؤ عصمت دری متاثرہ کی حراست میں موت کے معاملے میں بی جے پی کے سابق ایم ایل اے کلدیپ سنگھ سینگر کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ جسٹس رویندرا دودیجا کی سربراہی میں بنچ نے درخواست ضمانت خارج کرنے کا حکم دیا۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ سینگر دس سال کی سزا میں سے ساڑھے سات سال پہلے ہی حراست میں گزار چکے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ سینگر کی سزا کو چیلنج کرنے والی درخواست میں تاخیر خود سینگر کی وجہ سے ہوئی کیونکہ انہوں نے کئی دیگر درخواستیں دائر کی تھیں۔
16 دسمبر 2019 کو، تیس ہزاری عدالت نے کلدیپ سنگھ سینگر کو عصمت دری متاثرہ کے والد کی حراست میں موت کے جرم میں دس سال قید کی سزا سنائی۔ تیس ہزاری عدالت نے سینگر پر دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ تیس ہزاری عدالت نے سینگر سمیت ساتوں ملزمان کو دس سال قید اور دس دس لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔
عصمت دری متاثرہ کے والد کی 9 اپریل 2018 کو عدالتی حراست میں موت ہوگئی۔4 جون 2017 کو ریپ متاثرہ نے کلدیپ سینگر پر عصمت دری کا الزام لگانے کے بعد کلدیپ سنگھ سینگر کے بھائی اتل سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے متاثرہ کے والد کو بری طرح مارا پیٹا اور ان کو پولیس کے حوالے کردیا۔ لڑکی کے والد کی جیل منتقلی کے چند گھنٹے بعد ہی ضلع اسپتال میں موت ہوگئی۔