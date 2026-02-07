"محمد" دیپک تنازعہ: سیاست، سوشل میڈیا، اور اب ایس آئی ٹی جانچ: پورے معاملے پر ایک نظر
کوٹ دواربابا دکان تنازعہ کی تحقیقات کے لیے ایک ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے، جو کیس کے ہر پہلو سے پردہ اٹھائے گی۔
Published : February 7, 2026 at 7:20 PM IST
دہرادون: کوٹ دوار 'بابا' دکان کا تنازع اب صرف ریاستی مسئلہ نہیں بلکہ قومی مسئلہ بن گیا ہے۔ 26 جنوری کو دکان کا نام تبدیل کرنے پر جو معمولی تنازعہ شروع ہوا تھا اب اس نے قومی فرقہ وارانہ اور سیاسی جہت اختیار کر لی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس معاملے کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اٹھایا ہے، اور اب یہ معاملہ مزید گرما گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کو اب اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) تشکیل دینا پڑی ہے۔ ایس آئی ٹی اب پورے معاملے کی جانچ کرے گی۔
پہلے پورے معاملے کو سمجھیں:
کوٹ دوار میں بابا کے نام سے اسکول یونیفارم کی دکان ہے۔ 26 جنوری کو کچھ ہندو تنظیمیں دکان پر پہنچیں اور مسلمان دکان کے مالک سے نام بدلنے کو کہا۔ اسی بحث کے درمیان ایک آدمی آیا اور کہا کہ نام نہیں بدلا جائے گا۔ اس کے بعد اس شخص کا ہندوتوا تنظیم کے کارکنوں سے جھگڑا ہوا۔
جب ہندوتوا تنظیم کے کارکنوں نے اس شخص سے نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام محمد دیپک بتایا۔ دونوں فریقین میں گرما گرم بحث ہوئی۔ شروع میں تو یہ بحث نارمل لگ رہی تھی، لیکن یہ معاملہ سوشل میڈیا پر زور پکڑتا گیا، ملک بھر میں پھیل گیا۔ معلوم ہوا کہ نوجوان کا نام دیپک کمار تھا، جس نے بزرگ مسلمان دکاندار کی مدد کے لیے اپنے نام کے ساتھ "محمد" کا اضافہ کیا تھا۔
उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2026
दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं - उस संविधान के लिए जिसे BJP और संघ परिवार रोज़ रौंदने की साज़िश कर रहे हैं।
वे नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज़्यादा चुभती है।
संघ परिवार… pic.twitter.com/c1D4VHV5XO
31 جنوری کو حالات خراب ہوئے:
اس وقت تک حالات ٹھیک تھے، لیکن 31 جنوری کو حالات نے اس وقت مزید خرابی اختیار کر لی جب دہرادون اور ہریدوار سے وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنان اور عہدیدار کوٹ دوار پہنچے۔ انہوں نے دیپک کے جم کے قریب احتجاج کیا جس سے علاقے میں تناؤ کا ماحول بن گیا۔ موقع پر تعینات پولیس نے صورتحال پر قابو پالیا اور مظاہرین کو منتشر کیا۔
اس دوران سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور لائیو نشریات نے صورتحال کو مزید کشیدہ بنا دیا۔ اس کے بعد دیپک کمار کی حمایت میں اترپردیش اور میدانی علاقوں سمیت مختلف تنظیموں کے لوگ کوٹ دوار پہنچنے لگے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پوسٹس، ویڈیوز اور بیانات گردش کرنے لگے، جس سے شہر میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ اس کے بعد پولیس نے کوٹ دوار میں داخل ہونے اور جانے والے لوگوں کی شناخت شروع کردی۔
आज संसद में अपनी बात रखते हुए #ImranPratapgarhi #ParliamentOfIndia #MotionOfThanks #Speech pic.twitter.com/Vkn9CDrexB— Imran Pratapgarhi (@ShayarImran) February 5, 2026
سرحدوں پر سختی:
صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے فوری طور پر اتر پردیش اور اتراکھنڈ کی سرحدوں پر اضافی پولیس دستے تعینات کر دیئے۔ کوٹ دوار میں کاودیا چیک پوسٹ سمیت دیگر اہم داخلی مقامات پر سخت چیکنگ شروع کی گئی۔ پولیس نے باہر کے لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعات کو روکنے پر توجہ دی۔
پولیس حکام کے مطابق سوشل میڈیا کے ذریعے افواہیں پھیلانے اور اشتعال انگیز مواد شیئر کرنے کی کوششیں مسلسل رپورٹ ہو رہی تھیں۔ نتیجتاً سائبر سیل کو فعال کر دیا گیا اور کئی قابل اعتراض پوسٹس اور ویڈیوز کو ہٹا دیا گیا۔
امن کی اپیلیں اور حالات آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے ہیں:
کشیدگی کے درمیان ضلع انتظامیہ، پولیس اور علاقے کے سرکردہ شہریوں نے مسلسل امن کی اپیل کی۔ تاجروں، سماجی تنظیموں اور مقامی رہنماؤں نے بھی لوگوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ جس کے بعد مختلف تنظیموں نے سوشل میڈیا پر امن کی اپیل کرتے ہوئے پیغامات جاری کیے جس کے اثرات زمینی سطح پر بھی نظر آرہے ہیں۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ صورتحال فی الحال قابو میں ہے تاہم حساس علاقوں میں نگرانی جاری ہے۔
اب ہر پہلو کی جانچ کی جائے گی:
دکان کے نام کے تنازعہ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کی منصفانہ اور مکمل تحقیقات کرنے کے لیے، ایس ایس پی پوڑی سرویش پنوار نے پانچ رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی ہے۔ یہ ٹیم سرکل آفیسر تشار بورا کو سونپی گئی ہے۔
ایس آئی ٹی ٹیم کا کام اس طرح ہوگا:
ایس آئی ٹی میں سینئر سب انسپکٹر انیل چوہان، سب انسپکٹر ونود کمار، کملیش شرما اور دنیش چمولی کو شامل کیا گیا ہے۔
ٹیم کا کام صرف جائے وقوعہ کی چھان بین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل مواد، باہری تنظیموں کے کردار، اشتعال انگیز بیان بازی اور ان تمام پہلوؤں کا بھی جائزہ لے گی جو امن و امان کو متاثر کر سکتے ہیں۔
اشتعال انگیز بیان کے لیے گرفتاری:
سوشل میڈیا کے کردار کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پولس نے اشتعال انگیز بیان دینے کے الزام میں یتی پرمانند سرسوتی عرف دیپک بجرنگی کو گرفتار کیا۔ ایس ایس پی کے مطابق اس نے ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف جارحانہ بیان جاری کیا تھا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگئی۔
ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے نہ صرف ویڈیو ہٹا دی بلکہ ملزم کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی بھی شروع کر دی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے یا معاشرے میں دشمنی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
سیاسی زاویہ:
کوٹ دوار تنازعہ اب صرف لاء اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں رہا ہے بلکہ یہ ایک بڑا سیاسی مسئلہ بھی بن گیا ہے۔ بھیم آرمی کے سربراہ اور ایم پی چندر شیکھر نے دیپک کمار سے فون پر بات کی اور انہیں اپنے تعاون کا یقین دلایا۔
جمعہ کو بھیم آرمی کے ریاستی صدر مہک سنگھ کوٹ دوار پہنچے اور دیپک کمار سے ملاقات کی۔ دیپک کو اعزاز سے نوازا گیا اور ایم پی چندر شیکھر سے براہ راست بات چیت کی۔ چندر شیکھر نے دیپک کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور تنظیم کے عہدیداروں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہدایت دی۔
جھارکھنڈ حکومت کی مدد اور دیپک کا بیان:
دریں اثنا، جھارکھنڈ حکومت نے دیپک کمار کو دو لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا، اس مسئلے کو مزید اجاگر کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں دیپک نے کہا کہ وہ اس رقم کا استعمال انکیتا بھنڈاری کے خاندان اور دیگر غریب اور لاچار لوگوں کی مدد کے لیے کریں گے۔ انہوں نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے پورے واقعے میں ان کی حمایت اور حوصلہ افزائی کی۔
ایم ایل اے ریتو کھنڈوری کا بیان:
واقعہ کے تقریباً 11 دن بعد کوٹ دوار ایم ایل اے ریتو کھنڈوری نے بھی ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوٹ دوار میں تمام برادریوں کے لوگ برسوں سے ہم آہنگی سے رہتے ہیں۔ کچھ باہر کے لوگ جان بوجھ کر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگ انٹرویوز اور بیانات کے ذریعے یہ جاننا مشکل بنا رہے ہیں کہ آیا وہ امن قائم کرنے کے لیے ہیں یا تنازعہ کو ہوا دینے کے لیے۔ انہوں نے سب سے ہم آہنگی سے رہنے کی اپیل کی۔
