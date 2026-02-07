محمد دیپک معاملہ: نوجوان کا انعامی رقم انکیتا بھنڈاری اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کا اعلان
اتراکھنڈ کے کوٹ دوار میں ایک مسلم بزرگ کی دکان کا نام بدلنے کی مخالفت کرنے والا دیپک کمار ان دنوں سرخیوں میں ہے۔
پوڑی گڑھوال: اتراکھنڈ کے پوڑی ضلع کے کوٹ دوار میں ایک مسلمان کی دکان کا نام تبدیل کرنے کے تنازع کے درمیان بزرگ دکاندار کو بچانے والے دیپک پورے ملک میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مختلف شخصیات اور تنظیموں نے ان کے جرات مندانہ اقدام کی تعریف کی ہے۔ بہت سے لوگ ان کی عزت افزائی کرنے اور انعام دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
دیپک کمار عرف محمد دیپک کا اعلان
اسی تناظر میں جھارکھنڈ حکومت نے بھی دیپک کمار کو دو لاکھ روپے کی مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دیپک نے کہا کہ وہ بطور امداد حاصل کرنے والی رقم کا استعمال انکیتا بھنڈاری کے خاندان اور دیگر غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے کریں گے۔ دیپک نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی حمایت اور حوصلہ افزائی کی، اور ان کے ساتھ کھڑے رہے۔
جم ٹرینر دیپک کمار عرف 'محمد دیپک'، جنہوں نے پوڑی ضلع کے کوٹ دوار میں دکان کے نام پر تنازع کے بیچ عوام کی توجہ حاصل کی۔ انہوں نے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ آنجہانی انکیتا بھنڈاری کے کنبہ اور دیگر غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے انعام یا امداد کے طور پر جو بھی رقم حاصل کریں گے وہ خرچ کریں گے۔ دیپک کمار نے جھارکھنڈ حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ جھارکھنڈ حکومت کے ایک وزیر نے انہیں 2 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔
واقعے کی تفصیلات
قابل ذکر ہے کہ اتراکھنڈ کے کوٹ دوار میں کچھ ہندو تنظیموں کے کارکنان ایک بزرگ مسلم پر ان کی دکان کا نام بدلنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ بزرگ کی دکان کا نام 'بابا' ہے۔ ہندو تنظیموں کے ہنگامے کے دوران جم ٹرینر دیپک کمار بزرگ کی حمایت میں آگے آئے۔ انہوں نے خود کو 'محمد دیپک' کہتے دکان کا نام بدلنے کی کھل کر مخالفت کی۔ اس واقعے نے انہیں قومی سطح پر سرخیوں میں لا دیا اور لوگ ان کے اس عمل کی سراہنا کرتے ہوئے ان کے لیے انعامات کا اعلان کر رہے ہیں۔ دیپک کمار نے کہا کہ وہ کوئی مالی امداد ذاتی استعمال کے لیے استعمال نہیں کریں گے بلکہ سماجی خدمت خاص طور پر انکیتا بھنڈاری کے خاندان اور ضرورت مندوں کے لیے خرچ کریں گے۔
غور طلب ہے کہ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، کانگریس لیڈر ایم پی عمران پرتاپ گڑھی اور اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی اس معاملے میں دیپک کمار کی ہمت اور ان کے پہل کی تعریف کی۔
