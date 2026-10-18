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کولکاتا: درگا پوجا پنڈال میں بھگدڑ، کم از کم 19 عقیدت مند ہلاک، منتظمین سمیت 12 افراد حراست میں

زخمیوں کو کولکاتا میڈیکل کالج اور اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری نے اسپتال پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی۔

Footwear and other items lie scattered at the site after a stampede-like situation at the Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal, in Kolkata on Saturday
کولکاتا میں سنیچر کے روز ’چورباگان درگا پوجا‘ پنڈال میں بھگدڑ کے بعد، جائے وقوع پر بکھرے پڑے جوتے اور دیگر سامان (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 18, 2026 at 8:12 AM IST

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کولکاتا: شمالی کولکاتا میں درگا پوجا کی ایک تقریب کے دوران سنیچر کی شام بھگدڑ مچ گئی۔ اس واقعے میں کم از کم 19 افراد کی موت ہو گئی جب کہ 25 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی کولکاتا میڈیکل کالج اور اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری نے اسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے متاثرہ خاندانوں کے لیے 25 لاکھ روپے کا معاوضہ اور گروپ ڈی کی سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے چور باگان درگا پوجا کے منتظمین، نجی سکیورٹی گارڈز اور ڈیوٹی پر موجود عملے کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے۔ ادھیکاری نے کہا کہ 'ابھی تک 19 افراد کی موت ہو چکی ہے اور 25 کا علاج چل رہا ہے۔'

وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری نے کیا کہا

دریں اثناء، وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ نارتھ کولکاتا کے چور باگان میں درگا پوجا پنڈال کے منتظمین کے ایک اعلان کے بعد اچانک وہاں بھیڑ جمع ہو گئی، جس سے یہ 'دردناک واقعہ' پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ 'موقعے پر موجود افسران کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق، یہ واقعہ پوجا آرگنائزر کی طرف سے لاؤڈ اسپیکر پر کیے گئے ایک اعلان کی وجہ سے ہوا۔'

چور باگان درگا پوجا، جو حالیہ برسوں میں کافی مقبول ہوئی ہے اور جہاں لوگ بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں، چترنجن ایونیو کے قریب ایک تنگ گلی میں واقع ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہلاک ہونے والے دو افراد کے اہل خانہ کے مطابق، پنڈال ایریا میں نجی سکیورٹی گارڈ کے سیٹی بجانے سے پنڈال دیکھنے کا انتظار کرنے والے لوگوں میں افراتفری مچ گئی اور بھیڑ لگ گئی۔

انہوں نے کہا کہ 'یہ ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے، اور ہم ہر ممکن ضروری اقدام کر رہے ہیں۔ چور باگان درگا پوجا آرگنائزر، پرائیویٹ سکیورٹی گارڈز اور آن ڈیوٹی اسٹاف کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔' ادھیکاری نے مزید کہا کہ انتظامیہ کی اولین ترجیح زخمیوں کو بہترین علاج فراہم کرنا ہے۔

زخمی لوگوں کو قریبی کولکاتا میڈیکل کالج اور اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کولکاتا پولیس کے سینئر افسران موقعے پر پہنچ گئے تھے۔ ایڈیشنل پولیس کمشنر کنال اگروال نے بتایا کہ 'سنیچر کی شام تقریباً 7:40 بجے، تیز بارش اور شدید ہجوم کے دوران، سردا پارک (چور باگان) پوجا پنڈال کے ایگزٹ گیٹ پر بھگدڑ مچ گئی۔

تمام زخمی لوگوں کو بحفاظت نکال کر میڈیکل کالج اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کے اہلکار، کولکاتا پولیس، ڈیزاسٹر مینجمنٹ گروپ، اور میڈیکل ٹیموں کو ایمبولینسوں کے ساتھ موقعے پر روانہ کیا گیا۔ پوجا پنڈال فی الحال عقیدت مندوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اب تک کی جانکاری کے مطابق، تقریباً 35 لوگوں کو میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا ہے۔'

پنڈال میں بھگدڑ کی وجہ کیا تھی؟

درگا پوجا پنڈال میں پیش آنے والے ہولناک حادثے اور بھگدڑ کی وجوہات کے بارے میں پولیس انتظامیہ، عینی شاہدین اور ذرائع ابلاغ مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں جس میں تیز بارش، پنڈال کا ایک تنگ گلی میں ہونا، مناسب حفاظتی انتظامات کی کمی اور پنڈال کے ڈھانچے کا جزوی طور پر گرنا جیسی وجوہات سامنے آ رہی ہیں۔

Footwear and other items lie scattered at the site after a stampede-like situation at the Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal, in Kolkata on Saturday
کولکاتا: درگا پوجا پنڈال میں بھگدڑ، کم از کم 19 عقیدت مند ہلاک، منتظمین سمیت 12 افراد حراست میں (ETV Bharat)

ایک سینئر افسر نے بتایا کہ جیسے ہی بارش شروع ہوئی، چور باگان درگا پوجا پنڈال کے باہر انتظار کر رہا ہجوم آگے کی طرف بھاگا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ سڑک پر گر گئے اور بھگدڑ جیسی صورت حال پیدا ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس میں یہ جانکاری بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پوجا پنڈال کے ایگزٹ گیٹ کے ڈھانچے کا ایک حصہ گرنے کے بعد وہاں موجود عقیدت مندوں میں افرا تفری مچ گئی۔ ایک اور خبر کے مطابق، شدید ہجوم میں سے کئی لوگ اچانک چلائے کہ پنڈال میں آگ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے شاید بھگدڑ مچی۔ تاہم، ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ بھگدڑ کی اصل وجہ کیا تھی۔

وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری، بی جے پی کے ریاستی صدر اور پارٹی کے راجیہ سبھا ارکان کے ساتھ کولکاتا میڈیکل کالج پہنچے۔ وہاں انہوں نے داخل مریضوں کی حالت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایات دیں کہ وہ زخمیوں کے لیے بہترین علاج معالجہ یقینی بنائیں۔

Footwear and other items lie scattered at the site after a stampede-like situation at the Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal, in Kolkata on Saturday
کولکاتا: درگا پوجا پنڈال میں بھگدڑ، کم از کم 19 عقیدت مند ہلاک، منتظمین سمیت 12 افراد حراست میں (ETV Bharat)

حادثے کی اطلاع ملتے ہی کولکاتا پولیس کے جوان، ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور فائر سروسز کے محکموں کی ٹیموں کے ساتھ امدادی اور بچاؤ کا کام شروع کرنے کے لیے جائے وقوع پر پہنچے۔ پوجا کے منتظمین نے پنڈال کے احاطے میں داخلہ روک دیا ہے اور وہاں کی لائٹیں بند کر دی ہیں۔

پوجا پنڈال کے منتظم وکاس داس نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ "فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ابھی ہماری پوری توجہ بچاؤ کے کام پر ہے، اور ہمارا بنیادی کام زخمیوں کو اسپتال پہنچانا ہے۔ پولیس فورس کے ساتھ ساتھ ریاستی فائر سروس اور ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیمیں موقعے پر موجود ہیں۔ یہ ابھی صاف نہیں ہے کہ متاثرین ہجوم کے دباؤ کی وجہ سے کچلے گئے یا نہیں۔"

وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار تعزیت

اس واقعے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کولکاتا میں بھگدڑ کا واقعہ انتہائی تکلیف دہ ہے اور انہوں نے ہلاک ہونے والے ہر شخص کے لواحقین کے لیے دو لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کی امداد کا اعلان کیا۔

مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "کولکاتا میں بھگدڑ کا یہ واقعہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ میری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ دعا ہے کہ زخمی جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں۔" انہوں نے اس سانحے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی تمنا کی۔

وزیر داخلہ امت شاہ کا اظہار افسوس

مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ کولکاتا کے چور باگان سرووجنین درگا پوجا پنڈال میں پیش آنے والے بھگدڑ کے واقعے کے پیشِ نظر وہ اتوار (اٹھارہ اکتوبر) کو مغربی بنگال میں ہونے والے اپنے تمام طے شدہ پروگراموں کو ملتوی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر داخلہ نے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری سے بات چیت بھی کی۔ انہوں نے اس واقعے میں ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اپنے دو روزہ دورہ مغربی بنگال پر درگا پوجا کی تقریبات میں شرکت کرنے والے۔

ممتا بنرجی کا تعزیتی پیغام

وہیں سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ چور باگان پوجا پنڈال میں بھگدڑ کی خبر سے شدید صدمے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "چور باگان پوجا پنڈال میں بھگدڑ کی خبر سن کر مجھے گہرا دکھ اور صدمہ پہنچا ہے۔ میں ماں درگا سے دعا کرتی ہوں کہ تمام زخمی لوگ جلد صحت یاب ہو جائیں، اور اس مشکل وقت میں ان کے خاندانوں کو ہمت اور حوصلہ ملے۔"

اس واقعے کے سلسلے میں لال بازار میں ایک کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ ٹول فری نمبر 1800 345 5678 ہے، اور لینڈ لائن نمبر 033 2214 1310 ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں ان نمبروں پر براہ راست رابطہ کیا جا سکتا ہے۔

TAGGED:

کولکاتا درگا پوجا بھگدڑ
कोलकाता दुर्गा पूजा भगदड़
WEST BENGAL DURGA PUJA
کولکاتا حادثہ
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