کولکاتا: درگا پوجا پنڈال میں بھگدڑ، کم از کم 19 عقیدت مند ہلاک، منتظمین سمیت 12 افراد حراست میں
زخمیوں کو کولکاتا میڈیکل کالج اور اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری نے اسپتال پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی۔
Published : October 18, 2026 at 8:12 AM IST
کولکاتا: شمالی کولکاتا میں درگا پوجا کی ایک تقریب کے دوران سنیچر کی شام بھگدڑ مچ گئی۔ اس واقعے میں کم از کم 19 افراد کی موت ہو گئی جب کہ 25 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی کولکاتا میڈیکل کالج اور اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری نے اسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے متاثرہ خاندانوں کے لیے 25 لاکھ روپے کا معاوضہ اور گروپ ڈی کی سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے چور باگان درگا پوجا کے منتظمین، نجی سکیورٹی گارڈز اور ڈیوٹی پر موجود عملے کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے۔ ادھیکاری نے کہا کہ 'ابھی تک 19 افراد کی موت ہو چکی ہے اور 25 کا علاج چل رہا ہے۔'
Deeply saddened and shocked by the tragic stampede at the Chorbagan Puja pandal at North Kolkata today. My heartfelt condolences go out to the bereaved families who have lost their loved ones in this devastating incident. The Chief Secretary, Home Secretary, DGP, CP & Senior Officials are with me, we are continuously monitoring the situation. Cabinet Colleagues and Rajya Sabha MP Shri Samik Bhattacharya accompanied me when I personally visited the injured at the Hospital. We are continuously taking stock of ground operations. Our immediate priority is providing immediate medical care to the injured and extending every possible support and assistance to the affected families. As per reports, 17 individuals have tragically lost their lives, and 25 people are currently undergoing treatment. One person remains in critical condition under close observation. The State Government has announced Rs. 25 lakhs and Govt Jobs as compensation for the victims' families and we will be taking steps for constituting a STF under a Sitting Judge for fair investigation. Praying for the swift and complete recovery of all those injured. The Emergency Toll-Free Helpline number: 1800 345 5678 has been activated for People in distress.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) October 17, 2026
وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری نے کیا کہا
دریں اثناء، وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ نارتھ کولکاتا کے چور باگان میں درگا پوجا پنڈال کے منتظمین کے ایک اعلان کے بعد اچانک وہاں بھیڑ جمع ہو گئی، جس سے یہ 'دردناک واقعہ' پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ 'موقعے پر موجود افسران کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق، یہ واقعہ پوجا آرگنائزر کی طرف سے لاؤڈ اسپیکر پر کیے گئے ایک اعلان کی وجہ سے ہوا۔'
VIDEO | Kolkata: West Bengal CM Suvendu Adhikari and Chief Secretary Manoj Agarwal visit the hospitalised injured at Calcutta Medical College and Hospital. At least 25 injured following a stampede-like situation in Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal. (Source: Third Party) #Kolkata #KolkataNews— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
چور باگان درگا پوجا، جو حالیہ برسوں میں کافی مقبول ہوئی ہے اور جہاں لوگ بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں، چترنجن ایونیو کے قریب ایک تنگ گلی میں واقع ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہلاک ہونے والے دو افراد کے اہل خانہ کے مطابق، پنڈال ایریا میں نجی سکیورٹی گارڈ کے سیٹی بجانے سے پنڈال دیکھنے کا انتظار کرنے والے لوگوں میں افراتفری مچ گئی اور بھیڑ لگ گئی۔
انہوں نے کہا کہ 'یہ ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے، اور ہم ہر ممکن ضروری اقدام کر رہے ہیں۔ چور باگان درگا پوجا آرگنائزر، پرائیویٹ سکیورٹی گارڈز اور آن ڈیوٹی اسٹاف کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔' ادھیکاری نے مزید کہا کہ انتظامیہ کی اولین ترجیح زخمیوں کو بہترین علاج فراہم کرنا ہے۔
#WATCH | Kolkata's Chorbagan Sarbojanin Durga Puja stampede incident | West Bengal CM Suvendu Adhikari says, "This is a tragic incident. 19 people have lost their lives, 17 of whom died on the spot... 25 people have been injured; 24 of them are out of danger, while one remains in critical condition. The government is making every possible effort... we are working even through the night, and we have also announced compensation. 13 members from the affected families met with me and expressed their trust in the government... The Union Home Minister’s scheduled programs have been cancelled. We stand with all the affected families. The families of the deceased will receive a compensation of Rs 25 lakh and a government job. The government will cover the entire cost of medical treatment for the injured, and they will also be provided with compensation of Rs 5 lakh each. I will write to the Chief Justice of the Kolkata High Court requesting the formation of a 'fact-finding committee.' This committee will include the STF and forensic teams... and we will conduct an investigation accordingly..."— ANI (@ANI) October 17, 2026
زخمی لوگوں کو قریبی کولکاتا میڈیکل کالج اور اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کولکاتا پولیس کے سینئر افسران موقعے پر پہنچ گئے تھے۔ ایڈیشنل پولیس کمشنر کنال اگروال نے بتایا کہ 'سنیچر کی شام تقریباً 7:40 بجے، تیز بارش اور شدید ہجوم کے دوران، سردا پارک (چور باگان) پوجا پنڈال کے ایگزٹ گیٹ پر بھگدڑ مچ گئی۔
تمام زخمی لوگوں کو بحفاظت نکال کر میڈیکل کالج اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کے اہلکار، کولکاتا پولیس، ڈیزاسٹر مینجمنٹ گروپ، اور میڈیکل ٹیموں کو ایمبولینسوں کے ساتھ موقعے پر روانہ کیا گیا۔ پوجا پنڈال فی الحال عقیدت مندوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اب تک کی جانکاری کے مطابق، تقریباً 35 لوگوں کو میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا ہے۔'
VIDEO | West Bengal: Injured rushed to Kolkata Medical College after stampede-like situation at North Kolkata Durga Puja Pandal. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/dlPL3TgzyS— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
پنڈال میں بھگدڑ کی وجہ کیا تھی؟
درگا پوجا پنڈال میں پیش آنے والے ہولناک حادثے اور بھگدڑ کی وجوہات کے بارے میں پولیس انتظامیہ، عینی شاہدین اور ذرائع ابلاغ مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں جس میں تیز بارش، پنڈال کا ایک تنگ گلی میں ہونا، مناسب حفاظتی انتظامات کی کمی اور پنڈال کے ڈھانچے کا جزوی طور پر گرنا جیسی وجوہات سامنے آ رہی ہیں۔
ایک سینئر افسر نے بتایا کہ جیسے ہی بارش شروع ہوئی، چور باگان درگا پوجا پنڈال کے باہر انتظار کر رہا ہجوم آگے کی طرف بھاگا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ سڑک پر گر گئے اور بھگدڑ جیسی صورت حال پیدا ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس میں یہ جانکاری بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پوجا پنڈال کے ایگزٹ گیٹ کے ڈھانچے کا ایک حصہ گرنے کے بعد وہاں موجود عقیدت مندوں میں افرا تفری مچ گئی۔ ایک اور خبر کے مطابق، شدید ہجوم میں سے کئی لوگ اچانک چلائے کہ پنڈال میں آگ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے شاید بھگدڑ مچی۔ تاہم، ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ بھگدڑ کی اصل وجہ کیا تھی۔
وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری، بی جے پی کے ریاستی صدر اور پارٹی کے راجیہ سبھا ارکان کے ساتھ کولکاتا میڈیکل کالج پہنچے۔ وہاں انہوں نے داخل مریضوں کی حالت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایات دیں کہ وہ زخمیوں کے لیے بہترین علاج معالجہ یقینی بنائیں۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی کولکاتا پولیس کے جوان، ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور فائر سروسز کے محکموں کی ٹیموں کے ساتھ امدادی اور بچاؤ کا کام شروع کرنے کے لیے جائے وقوع پر پہنچے۔ پوجا کے منتظمین نے پنڈال کے احاطے میں داخلہ روک دیا ہے اور وہاں کی لائٹیں بند کر دی ہیں۔
پوجا پنڈال کے منتظم وکاس داس نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ "فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ابھی ہماری پوری توجہ بچاؤ کے کام پر ہے، اور ہمارا بنیادی کام زخمیوں کو اسپتال پہنچانا ہے۔ پولیس فورس کے ساتھ ساتھ ریاستی فائر سروس اور ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیمیں موقعے پر موجود ہیں۔ یہ ابھی صاف نہیں ہے کہ متاثرین ہجوم کے دباؤ کی وجہ سے کچلے گئے یا نہیں۔"
وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار تعزیت
The stampede in Kolkata is saddening. Condolences to the bereaved families. Wishing the injured a speedy recovery. The West Bengal Government is providing all possible help to the affected families.— Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2026
اس واقعے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کولکاتا میں بھگدڑ کا واقعہ انتہائی تکلیف دہ ہے اور انہوں نے ہلاک ہونے والے ہر شخص کے لواحقین کے لیے دو لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کی امداد کا اعلان کیا۔
مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "کولکاتا میں بھگدڑ کا یہ واقعہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ میری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ دعا ہے کہ زخمی جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں۔" انہوں نے اس سانحے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی تمنا کی۔
وزیر داخلہ امت شاہ کا اظہار افسوس
अभी-अभी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ का अत्यंत दु:खद समाचार मिला। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी से बात की। इस हादसे में जान गँवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और परिवारजनों के प्रति संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। प्रशासन द्वारा घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के अपने कल के सभी कार्यक्रम स्थगित कर अस्पताल जाकर घायलों से मिलूँगा। माँ दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।— Amit Shah (@AmitShah) October 17, 2026
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ کولکاتا کے چور باگان سرووجنین درگا پوجا پنڈال میں پیش آنے والے بھگدڑ کے واقعے کے پیشِ نظر وہ اتوار (اٹھارہ اکتوبر) کو مغربی بنگال میں ہونے والے اپنے تمام طے شدہ پروگراموں کو ملتوی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر داخلہ نے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری سے بات چیت بھی کی۔ انہوں نے اس واقعے میں ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اپنے دو روزہ دورہ مغربی بنگال پر درگا پوجا کی تقریبات میں شرکت کرنے والے۔
ممتا بنرجی کا تعزیتی پیغام
Deeply shocked and saddened to learn about the stampede at the Chore Bagan Puja Pandal. I pray to Maa Durga for the speedy recovery of all those injured and for strength and courage for their families during this difficult time.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 17, 2026
وہیں سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ چور باگان پوجا پنڈال میں بھگدڑ کی خبر سے شدید صدمے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "چور باگان پوجا پنڈال میں بھگدڑ کی خبر سن کر مجھے گہرا دکھ اور صدمہ پہنچا ہے۔ میں ماں درگا سے دعا کرتی ہوں کہ تمام زخمی لوگ جلد صحت یاب ہو جائیں، اور اس مشکل وقت میں ان کے خاندانوں کو ہمت اور حوصلہ ملے۔"
اس واقعے کے سلسلے میں لال بازار میں ایک کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ ٹول فری نمبر 1800 345 5678 ہے، اور لینڈ لائن نمبر 033 2214 1310 ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں ان نمبروں پر براہ راست رابطہ کیا جا سکتا ہے۔