'جے شری رام' کہنے والے ہر مریض کو 500 روپیے کی رعایت، تنازعات میں گھرے ڈاکٹر پی کے ہزارہ
بالی گنج کا ڈاکٹر عام طور پر 1,500 روپیے کی مشاورتی فیس لیتا ہے۔ تاہم اس نے مریضوں کو یہ پیشکش کر کے سرخیاں بنائیں۔
Published : April 15, 2026 at 2:32 PM IST
کولکتہ: کولکتہ کے ماہر امراض قلب ڈاکٹر پرکاش کمار ہزارہ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر تنقید کی زد میں آگئے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 'جے شری رام' کہنے والے مریضوں کو 500 روپیے کی رعایت دے رہے ہیں۔
تاہم، وہ اس معاملے میں کچھ بھی غلط نہیں دیکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر ایک کا اپنا سیاسی نظریہ ہوتا ہے اور ان پر بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے۔ یہ تنازعہ ایک سوشل میڈیا پوسٹ سے شروع ہوا جس میں ماہر امراض قلب ڈاکٹر پی کے ہزارہ... ہزارہ نے اعلان کیا کہ کوئی بھی مریض جو ان کے چیمبر میں جائے گا اور "جے شری رام" کہے گا اسے ان کی مشاورتی فیس میں خصوصی رعایت ملے گی۔
بالی گنج کا یہ ڈاکٹر عام طور پر مشاورت کی فیس کے لیے 1,500 روپیے وصول کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو مریض "جے شری رام" کا نعرہ لگاتے ہیں انہیں 500 روپیے کی کمی ملے گی۔ اس اعلان نے فوری طور پر تنقید کا ایک طوفان برپا کردیا۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ ایک طبی پریکٹیشنر ایسی شرائط کیسے عائد کر سکتا ہے، اور طبی پیشے کے اخلاقی معیارات اور پیشہ ورانہ سالمیت پر بھی سوال اٹھایا۔
ڈاکٹر پی کے ہزارہ، ایک کارڈیالوجسٹ، نے اپنے کلینک میں ایک پوسٹر لگایا جس میں بی جے پی کا اسکارف پہنے ان کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ پوسٹر میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ کس رعایت کی پیشکش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کیں۔
تنقید کا جواب دیتے ہوئے اور اپنے موقف کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈاکٹر پی کے ہزارا نے کہا کہ جس طرح بدھن چندر رائے ڈاکٹر ہونے کے باوجود ریاست کے وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہوئے، یا جس طرح ڈاکٹر شانتنو سین سیاست میں سرگرم ہونے کے بعد ایم پی بنے، مجھے بھی اپنے سیاسی خیالات کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ 'جے شری رام' اب صرف ایک مذہبی نعرہ نہیں رہا ہے۔ یہ ایک سیاسی نعرہ بن گیا ہے۔ اس لیے ان کا استدلال ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ مشق کے ذریعے اس نعرے کو فروغ دے رہے ہیں۔
تاہم، طبی برادری کا ایک حصہ اس دلیل سے متفق نہیں ہے۔ بعض طبی ماہرین کے مطابق، اگرچہ کسی شخص کو ذاتی طور پر اپنے سیاسی خیالات کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن طبی خدمات فراہم کرنے کے ساتھ کوئی سیاسی نعرہ یا شرط لگانا سراسر غلط ہے۔
اس بارے میں ڈاکٹر شانتنو سین نے کہا، "ہر کسی کو سیاست میں حصہ لینے کا حق ہے۔ تاہم، طب ایک بہت ہی حساس اور مقدس پیشہ ہے، جس میں پریکٹیشنرز کو تمام مریضوں کو یکساں علاج فراہم کرنے کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے ایسا قدم اٹھانا سراسر غلط ہے۔" لہذا، انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے انہیں ان کی مبینہ سوشل میڈیا پوسٹس کے حوالے سے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ اپنے دفاع میں انہوں نے سدیپٹو رائے اور کاکولی گھوش دستیدار کی مثالیں دیں۔
اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے، بی جے پی لیڈر راہل سنہا نے کہا، "حکمران پارٹی 'جے شری رام' کے نعرے کو دبانے کی کوشش میں عام لوگوں کو جیل میں ڈالنے کی حد تک چلی گئی ہے۔ آج یہ واقعہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ 'جے شری رام' لوگوں کے دلوں میں کتنی گہرائیوں سے اتر گیا ہے۔ دب گیا رام کا نام، جو لوگوں کے دلوں میں سرایت کر گیا ہے، اب زور زور سے گونج رہا ہے۔"