'واٹر مین آف ساؤتھ' سے 'کبھی ریٹائر نہ ہونے والے' ڈاکٹر تک: راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026 پانے والی نو شخصیات کو جانیں
راموجی ایکسی لینس ایوارڈز دیہی ترقی، خواتین کے امپاورمنٹ، صحت، سائنس، تعلیم، صحافت، فن و ثقافت اور سماجی خدمات کے شعبوں میں دیے جاتے ہیں۔
Published : November 17, 2026 at 8:17 AM IST
وجے واڑہ: پیر کے روز وجے واڑہ میں نو ممتاز شخصیات کو صحافت، فن و ثقافت، دیہی ترقی و زراعت، سائنس و ٹیکنالوجی، سماجی خدمت، خواتین کو بااختیار بنانے، نوجوانوں کی قیادت، تعلیم اور صحتِ عامہ کے شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دینے پر 'راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026' سے نوازا گیا۔
ان ایورڈ یافتگان کی غیر معمولی خدمات نے ملک بھر کی برادریوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائی ہے۔ ایوارڈ پانے والوں میں پوڈیلی راج شیکھر راجو (دیہی ترقی و زراعت)، وی رُکمنی راؤ (نمایاں خاتون شخصیت)، ڈاکٹر جیما جے ایڈاسیری (طب و صحتِ عامہ)، ڈاکٹر گنیش برایا (یوتھ آئیکون)، دیویندر کمار گپتا (خدمتِ انسانیت)، ویکم وجے لکشمی (فن و ثقافت)، ارجن اروناچلم (سائنس و ٹیکنالوجی)، میترے شری کانت جِچکر (تعلیم) اور ایم سُچترا (صحافت) شامل ہیں۔
آئیے ان ایوارڈ یافتگان کے سفر اور ان کی نمایاں خدمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
پوڈیلی راج شیکھر راجو — دیہی ترقی اور زراعت
جنوبی بھارت کے 'واٹر مین' کے نام سے مشہور پوڈیلی راج شیکھر راجو کا تعلق آندھرا پردیش کے ضلع پرکاشم سے ہے، جو پانی کے تحفظ اور دیہی ترقی کے ماہر ہیں۔ انہوں نے دو دہائیوں سے زائد عرصے تک قحط سالی سے متاثرہ علاقوں میں خدمات انجام دیں، جہاں ان کی توجہ واٹر شیڈ ڈیولپمنٹ، زیرِ زمین پانی کی سطح کو بہتر بنانے (گراؤنڈ واٹر ریچارج)، آبپاشی، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور پائیدار روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر مرکوز رہی۔
ایک کاشتکار خاندان میں آنکھ کھولنے والے راجو نے کم عمری سے ہی پانی کی قلت کے باعث کسانوں اور دیہی گھرانوں کو درپیش مشکلات کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ ابتدائی طور پر غیر سرکاری تنظیموں (این جی اوز) کے ساتھ خواتین کو بااختیار بنانے، سیلف ہیلپ گروپس، ہنرمندی کے فروغ اور سماجی پائیداری کے شعبوں میں کام کرنے کے بعد، انہوں نے سال 2005ء میں اپنی تمام تر توجہ پانی کے تحفظ پر مرکوز کر دی۔
تب سے لے کر اب تک انہوں نے واٹر شیڈ منصوبوں، چیک ڈیمز، زرعی تالابوں اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے والے ڈھانچوں کی تعمیر و بحالی کے ذریعے آبی وسائل پیدا کرنے اور انہیں ازسرِنو آباد کرنے کے لیے نمایاں کام کیا ہے، جس سے دیہی برادریوں کو آبی تحفظ اور اپنے روزگار کو مستحکم کرنے میں مدد ملی ہے۔
وی رُکمنی راؤ — نمایاں خاتون شخصیت
وی رُکمنی راؤ نے کئی دہائیوں تک خواتین کے حقوق کے فروغ، صنفی امتیاز کے خاتمے اور سماجی و معاشی ناہمواریوں کا شکار خواتین کو وقار اور خود مختاری دلانے کے لیے جدوجہد کی ہے۔
ان کے اس سفر کا آغاز خواتین، بالخصوص دیہی برادریوں کی عورتوں کو درپیش ناانصافیوں کا مقابلہ کرنے کے عزم کے ساتھ ہوا۔ سال 1981ء میں، جب جہیز کی خاطر اموات اور گھریلو تشدد سنگین عوامی مسائل بن کر ابھر رہے تھے، انہوں نے دہلی میں ’سہیلی ریسورس سینٹر‘ کی مشترکہ بنیاد رکھی۔ یہ تنظیم تشدد کا شکار خواتین کے لیے ایک مضبوط سہارا اور صنفی بنیاد پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک اہم پلیٹ فارم بن گئی۔
بعد ازاں انہوں نے 'دکن ڈیولپمنٹ سوسائٹی' کے ذریعے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ دیہی تلنگانہ تک پھیلایا، جہاں انہوں نے خاتون کسانوں کے حقوق، بالخصوص زمین کی ملکیت، روایتی زرعی علم اور فیصلہ سازی میں ان کی شمولیت کی بھرپور وکالت کی۔ ان کی تمام تر کاوشوں کا محور اس بات کو یقینی بنانا رہا ہے کہ خواتین کی برابری محض نعرے تک محدود نہ رہے بلکہ ٹھوس حقوق، معاشی خود مختاری اور قیادت کے مواقع کی صورت میں عملی شکل اختیار کرے۔
ڈاکٹر جیما جے ایڈاسیری — طب اور صحتِ عامہ
’ڈاکٹر ایکویناس ایڈاسیری‘ کے نام سے معروف ڈاکٹر جیما جے ایڈاسیری نے ایک طویل طبی کریئر اور پوسٹ گریجویٹ تربیت مکمل کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ لے کر بھی محروم طبقات کی خدمت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔
اوڈیشہ کے ضلع کالاہانڈی کے دور دراز قبائلی دیہات میں بنیادی طبی سہولیات کے فقدان نے انہیں بے حد متاثر کیا۔ چنانچہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ تھوامُل رام پور منتقل ہو گئیں تاکہ ان برادریوں کو معیاری علاج معالجہ فراہم کیا جا سکے جنہیں طبی مراکز تک پہنچنے کے لیے طویل مسافت طے کرنی پڑتی تھی۔
انہوں نے ’سواستھیہ سوراج سوسائٹی‘ قائم کی اور صحتِ عامہ کا ایک ایسا عوامی ماڈل متعارف کرایا جس کے تحت مقامی قبائلی باشندوں کو ’سواستھیہ ساتھی‘ یعنی فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے طور پر تربیت دی جاتی ہے۔ اس اقدام میں طبی علاج کے ساتھ ساتھ حفاظتی تدابیر، غذائیت، صحت سے متعلق آگاہی اور کمیونٹی کی شمولیت کو بھی یکجا کیا گیا ہے۔
آج اس ادارے کے پروگرام تھوامُل رام پور کے 79 دیہات کا احاطہ کرتے ہیں، جن سے تقریباً 14,000 افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ یہاں تپ دق (ٹی بی) کے علاج کے پروگرام میں شفایابی کی شرح 96 فیصد رہی ہے۔ اس اقدام نے نوجوان قبائلی خواتین کے لیے ’کمیونٹی ہیلتھ پریکٹیشنرز‘ بننے کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں، جس سے وہ مہارت اور قائدانہ صلاحیتیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی برادریوں کی خدمت کر رہی ہیں۔
ڈاکٹر گنیش برایا — یوتھ آئیکون
گجرات کے ایک کاشتکار خاندان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر گنیش برایا کا ڈاکٹر بننے تک کا سفر جسمانی، مالی اور ادارہ جاتی رکاوٹوں کے خلاف ثابت قدمی کی ایک روشن مثال ہے۔
ضلع بھاؤنگر کے گاؤں گورکھی سے تعلق رکھنے والے برایا آٹھ بچوں پر مشتمل ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ قد محض تین فٹ ہونے اور 72 فیصد جسمانی معذوری (لوکوموٹر ڈس ایبلٹی) کے باوجود، انہوں نے ڈاکٹر بننے کے اپنے خواب کو پورا کرنے کا عزم جاری رکھا۔
نیشنل ایلیجیبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ (نیٹ) کامیاب کرنے کے بعد، میڈیکل کونسل آف انڈیا نے ابتدا میں ان کے قد کو بنیاد بناتے ہوئے انہیں داخلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے اس فیصلے کے خلاف ایک طویل قانونی جنگ لڑی اور سال 2019ء میں سپریم کورٹ سے ایک تاریخی فیصلہ حاصل کیا، جس نے ان کے لیے طبی تعلیم کے دروازے کھول دیے۔
انہوں نے سال 2024ء میں گورنمنٹ میڈیکل کالج، بھاؤنگر سے ایم بی بی ایس کی ڈگری مکمل کی۔ اب وہ بھاؤنگر میں بطور میڈیکل آفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، جہاں ان کی توجہ دیہی اور پسماندہ طبقات کو طبی سہولیات فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ ان کا یہ سفر طب اور دیگر شعبوں میں آگے بڑھنے کے خواہش مند معذور افراد کے لیے مشعلِ راہ بن چکا ہے۔
دیویندر کمار گپتا — خدمتِ انسانیت
دیویندر کمار گپتا ایک نچلی سطح کے سماجی مصلح، سوشل انٹرپرینیور اور ترقیاتی شعبے کے رہنما ہیں، جن کے اندر سماجی خدمت کا جذبہ غربت اور محرومی کے ذاتی تجربات سے پروان چڑھا۔
جنوبی دہلی کی ایک کچی بستی میں پیدا ہونے اور پلنے بڑھنے والے گپتا نے تقریباً آٹھ سال کی عمر میں اپنی کفالت کے لیے غبارے بیچنے کا کام شروع کر کے بطور چائلڈ لیبر محنت مزدوری کی۔ ان ابتدائی تجربات نے انہیں معاشرے کے پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے بچوں اور خاندانوں کو درپیش سختیوں سے قریب سے روشناس کرایا۔
انہوں نے ان تلخ تجربات کو سماجی تبدیلی کے عزم میں ڈھالا اور آگے چل کر ’لاڈلی فاؤنڈیشن ٹرسٹ‘ کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ تعلیم، صحتِ عامہ، خواتین کو بااختیار بنانے، بچوں کے تحفظ، روزگار کے فروغ، صفائی ستھرائی، صنفی مساوات اور نوجوانوں کی ترقی سمیت متعدد شعبوں میں سرگرم عمل ہے۔
اس ادارے کے اقدامات میں منشیات کے استعمال اور جرائم کی روک تھام بھی شامل ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی یہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہے جو خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم، صحت، روزگار کے مواقع اور سماجی تحفظ تک رسائی سے محروم رکھتی ہیں۔
ویکم وجے لکشمی — فن و ثقافت
ویکم وجے لکشمی کیرالہ سے تعلق رکھنے والی ایک نامور پلے بیک سنگر، کرناٹک موسیقار اور ساز نواز ہیں، جو اپنی منفرد آواز اور ایک تار والے مخصوص برقی ساز ’گایتری وینا‘ پر غیر معمولی مہارت کے لیے جانی جاتی ہیں۔
سات اکتوبر 1981ء کو کیرالہ کے علاقے ویکم میں پیدا ہونے والی وجے لکشمی بصارت سے محروم ہیں۔ تاہم، انہوں نے بہت کم عمری میں موسیقی سے گہرا تعلق استوار کر لیا اور تقریباً پانچ سال کی عمر میں ہی اپنی موسیقی کی صلاحیتوں کا مظاہرہ شروع کر دیا تھا۔
لیجنڈری گلوکار کے جے یسوداس سے خاص طور پر متاثر ہو کر، انہوں نے زیادہ تر سن کر دھنیں سیکھیں اور راگوں سمیت موسیقی کی مختلف اصناف پر غیر معمولی عبور حاصل کیا۔ بعد ازاں انہوں نے جنوبی ہند کے سنیما اور کلاسیکی موسیقی میں ایک منفرد آواز کے طور پر اپنی شناخت قائم کی۔
ارجن اروناچلم — سائنس اور ٹیکنالوجی
ارجن اروناچلم ایک بھارتی سائنس دان، الیکٹریکل انجینئر اور میڈیکل ٹیکنالوجی انٹرپرینیور ہیں، جو جدید تشخیصی امیجنگ (ڈائیگناسٹک امیجنگ) کو مزید کم خرچ اور عام آدمی کی پہنچ میں لانے کے لیے کوشاں ہیں۔
وہ بنگلورو میں قائم ’وِکسل گرڈز انوویشنز پرائیویٹ لمیٹڈ‘ کے بانی ہیں، جس نے مقامی سطح پر تیار کردہ 1.5 ٹیسلا میگنیٹک ریزوننس امیجنگ (ایم آر آئی) اسکینر وضع کیا ہے۔ ان کی اس کاوش کا مقصد مہنگے درآمدی طبی آلات پر ہندوستان کا انحصار کم کرنا اور جدید ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجی کے میدان میں ملکی صلاحیتوں کو مستحکم بنانا ہے۔
امریکہ میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے اور نیویارک میں ’جی ای گلوبل ریسرچ‘ میں تحقیقی تجربہ سمیٹنے کے بعد، اروناچلم ملک میں ہی ایم آر آئی سسٹم تیار کرنے کے کٹھن ہدف کو پورا کرنے کے لیے بھارت واپس لوٹ آئے۔
میڈیکل امیجنگ، الیکٹرانکس، انجینئرنگ اور امیج ری کنسٹرکشن میں اپنی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے، انہوں نے سال 2017ء میں ’سوشل الفا‘ کے تعاون سے وِکسل گرڈز کی بنیاد رکھی۔ تب سے یہ کمپنی ملک کے اندر ہی جدید میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی کی تیاری اور مینوفیکچرنگ کی کوششوں میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی ہے۔
ایم سُچترا — صحافت
ایم سُچترا کیرالہ سے تعلق رکھنے والی ایک ایوارڈ یافتہ آزاد صحافی، محقق اور مصنفہ ہیں، جن کی رپورٹنگ ماحولیات، موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی انحطاط، ترقیاتی پالیسیوں، صحتِ عامہ، سماجی انصاف، صنفی مساوات اور آدیواسیوں سمیت دیگر پسماندہ طبقات کے حقوق پر مرکوز رہی ہے۔
جنوبی ہند بھر میں ان کی فیلڈ رپورٹنگ نے اس بات کا باریک بینی سے جائزہ لیا ہے کہ ترقیاتی اور ماحولیاتی پالیسیاں مقامی برادریوں، بالخصوص آدیواسیوں، دلتوں، کسانوں، خواتین اور قدرتی وسائل پر انحصار کرنے والے افراد کی زندگیوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔
ان کی اہم ترین تحقیقی رپورٹس میں سے ایک میں کیرالہ کے علاقے اٹاپاڈی کی آدیواسی برادریوں میں زچہ و بچہ کی اموات اور غذائی قلت کو دستاویزی شکل دی گئی۔ ان کی اس رپورٹنگ میں غذائی قلت، غربت، ناکافی طبی ڈھانچے اور زچہ و بچہ کی اموات کے درمیان گہرے تعلق کو اجاگر کیا گیا۔
انہوں نے کیرالہ میں آدیواسیوں کی زمینوں کے حصول کی جدوجہد اور مقامی حقوق کی تحریکوں کی بھی وسیع پیمانے پر کوریج کی ہے، جن میں ’آدیواسی گوترا مہا سبھا‘ سے وابستہ ’نِلپو سمرم‘ (کھڑے ہو کر احتجاج کرنے کی تحریک) اور زمین کے حقوق نیز آئینی و قانونی تحفظات کے نفاذ کے مطالبات شامل ہیں۔
میترے شری کانت جِچکر — تعلیم
میترے شری کانت جِچکر ناگپور، مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والی ایک ماہرِ تعلیم، سماجی کارکن اور سوشل انٹرپرینیور ہیں، جو نظر انداز کیے گئے سرکاری اسکولوں کو پُررونق اور بچوں کے لیے سازگار تعلیمی ماحول میں تبدیل کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں۔
انہوں نے ’زیرو گریویٹی‘ کی بنیاد رکھی اور ’دی ہیپی اسکول پروجیکٹ‘ کی قیادت کی، جو سرکاری اسکولوں، بالخصوص پسماندہ طبقات کے بچوں کو تعلیم دینے والے اداروں کے تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کا ایک اہم اقدام ہے۔
اس منصوبے کی توجہ رنگا رنگ ماحول اور بچوں کی نفسیات سے ہم آہنگ بنیادی ڈھانچے کے ذریعے اسکولوں کو مزید پُرکشش بنانے پر مرکوز ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی نوجوان رضاکاروں اور مقامی برادریوں کو سرکاری نظامِ تعلیم کی بہتری میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔
تعلیمی جدت اور سماجی شمولیت کو یکجا کرتے ہوئے، جِچکر کی یہ کاوش محروم طبقات سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے حصولِ تعلیم کے عمل کو مزید دلچسپ اور آسان بنانے کی سمت گامزن ہے۔
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