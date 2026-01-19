کیرتی آزاد نے دراندازی پر پی ایم مودی پر جوابی حملہ کیا، دہلی اور پہلگام میں سیکورٹی کی خامیوں پر سوال اٹھائے
کیرتی آزاد نے اتوار کو درگاپور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے بیان پر ردعمل ظاہر کیا۔
Published : January 19, 2026 at 8:38 PM IST
درگاپور(مغربی بنگال): مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں ابھی چند ماہ باقی ہیں، لیکن ریاست کی سیاست پہلے ہی گرم ہو چکی ہے۔ ہگلی ضلع کے سنگور میں ایک پلیٹ فارم سے دراندازی پر وزیر اعظم نریندر مودی کے طنز کے بعد، مغربی بنگال کی حکمراں ترنمول کانگریس نے ان پر ووٹ بینک کی سیاست کے لیے دراندازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کا الزام لگاتے ہوئے قومی سلامتی پر سوال اٹھایا ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو سنگور میں حکمراں ترنمول کانگریس پر ووٹ بینک کی سیاست کے لیے دراندازوں کی مدد کرکے قومی سلامتی سے سمجھوتہ کرنے کا الزام لگایا۔
پی ایم مودی کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے بردوان-درگاپور حلقہ سے ترنمول کے رکن پارلیمنٹ کیرتی آزاد نے قومی سلامتی کے معاملے پر نریندر مودی حکومت پر براہ راست تنقید کی۔ وزیر اعظم کو نشانہ بنانے کے لیے انھوں نے دہلی دھماکوں اور کشمیر کی وادی بیسران میں دہشت گردانہ حملوں کا حوالہ دیا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے اس وقت بنگال کا دورہ کیا جب ایس آئی آر کے عمل کو لے کر سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر تھا۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے دراندازی کے معاملے پر ریاستی حکومت پر سخت حملہ کیا۔
اتوار کو سنگور میں ایک ریلی سے وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاستی حکومت پر قومی سلامتی میں رکاوٹ ڈالنے کا براہ راست الزام لگایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ترنمول کانگریس ووٹ بینک کی سیاست کو برقرار رکھنے اور دراندازوں کی حفاظت کے لیے سرحد پر باڑ لگانے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔
پی ایم مودی نے کہا کہ ترنمول کانگریس نے اپنے مضبوط ووٹ بینک کو بچانے کے لیے ان دراندازوں کی جعلی دستاویزات بنانے میں مدد کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ترنمول کانگریس ان دراندازوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال کے لوگوں کو جو سہولتیں ملنی چاہئیں وہ مضبوط ووٹ بینک والے دراندازوں کو دی جا رہی ہیں۔
ترنمول کے رکن پارلیمنٹ کیرتی آزاد نے اتوار کو درگاپور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے بیان پر ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی پوری دنیا میں دھوکے بازوں کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔
مودی حکومت پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب وہ (بی جے پی) دہلی میں برسراقتدار ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی دراندازوں نے لال قلعہ کے قریب گھس کر بم دھماکہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دھماکے میں 50 افراد ہلاک ہوئے۔ کیرتی آزاد نے سوال کیا کہ درانداز وہاں کیسے داخل ہوئے۔ کشمیر میں 26 لوگوں کی جانیں گئیں، وہاں بھی درانداز داخل ہوئے، وہ وہاں کیسے داخل ہوئے؟
انہوں نے کہا کہ بہار انتخابات سے پہلے بی جے پی ایک ایس آئی آر لے رہی تھی اور دراندازوں کے مسئلہ پر آواز اٹھا رہی تھی۔ تاہم صرف 350 دراندازوں کا پتہ چلا، جن میں سے 270 کا تعلق نیپال سے تھا۔
غور طلب ہے کہ اس سے قبل مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کولکاتہ میں پریس کانفرنس کی تھی اور دراندازی کے معاملے پر ریاستی حکومت پر تنقید کی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکمران جماعت نے بنگلہ دیشیوں کے ووٹوں پر ریاست میں حکومت بنائی۔ تاہم، حکمراں جماعت نے بارہا بی جے پی لیڈروں کو چیلنج کیا ہے کہ وہ ریاست میں دراندازوں کی تعداد ظاہر کریں۔ اس مسئلہ پر خطاب کرتے ہوئے کیرتی آزاد نے آج بی جے پی پر سخت حملہ کیا۔
کیرتی آزاد نے بھگوا کیمپ کے اندر بدعنوانی پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تین بار بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بی جے پی کی بے پناہ خدمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی نے کہا تھا کہ ’’نہ میں کھاؤں گا اور نہ دوسروں کو کھانے دوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ارون جیٹلی اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ دہلی کرکٹ بورڈ میں 400 کروڑ روپے کی کرپشن کی اطلاع ملی ہے۔ کیرتی آزاد نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر پی ایم مودی کے پاس گئے اور بدعنوانی کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے مرکزی وزارت کی کرپشن کو بے نقاب کیا... کیا ہوا؟ کرپشن کو دبایا گیا۔