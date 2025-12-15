'مودی تیری۔۔۔۔کھدے گی' تبصرے پرکرن رجیجو برہم، راہل اور کھرگے سے پارلیمنٹ میں معافی مانگنے کا مطالبہ
کانگریس کی ریلی میں جے پور مہیلا کانگریس کی ضلعی صدر نے کہا تھا، ’’مودی تیری قبر کھدے گی، آج نہیں تو کل کھدے گی۔‘‘
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی نے اتوار کو دہلی کے رام لیلا میدان میں کانگریس کی ریلی کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی "قبر کھودنے" سے متعلق ایک خاتون لیڈر کے ریمارک پر سخت اعتراض کیا ہے۔ مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے پیر کو ایک پریس کانفرنس کی اور پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھرگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سے اس تبصرہ کے لیے پارلیمنٹ کے فلور پر ملک سے معافی مانگنے کو کہا۔
مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر نے آج قومی دارالحکومت میں ایک پریس کانفرنس میں کہا، "ہم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی بدقسمتی اور افسوسناک ہے کہ کانگریس کارکنوں نے کھلے عام اعلان کیا کہ وہ وزیر اعظم مودی کی قبر کھودیں گے۔" رجیجو نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی کے کارکن اور لیڈر سیاسی حریف ہیں، دشمن نہیں۔
مرکزی وزیر نے 2014 میں ایک واقعہ کو بھی یاد کیا جب بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نرنجن جیوتی نے اپوزیشن کے بارے میں کچھ منفی تبصرہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے انہیں فوری طور پر معافی مانگنے کو کہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا، "بی جے پی-این ڈی اے نے کبھی کسی کو یا کسی کے والدین کو مارنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، سالگرہ پر یا ایسے موقعوں پر، ہم ایک دوسرے کو نیک خواہشات دیتے ہیں۔"
رجیجو نے کہا، "ہم تمام مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ پارلیمنٹ سے بھاگنا اور وزیر اعظم کو گالی دینا مہذب معاشرے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ کانگریس صدر اور اپوزیشن لیڈر کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔۔"
معاملہ کیا ہے:
جے پور مہیلا کانگریس کی ضلع صدر منجو لتا مینا نے اتوار کو رام لیلا میدان میں پارٹی کی ایک ریلی کے دوران کہا تھا، ’’مودی تیری قبر کھدے گی، آج نہیں تو کل کھدے گی۔‘‘ اپنے بیان کا دفاع کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "ووٹوں میں دھاندلی کو لے کر عوام میں کافی غصہ ہے، انہوں نے ووٹوں کی دھاندلی سے حکومتیں بنائی ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی ان کے کہنے پر کام کر رہا ہے۔ وہ (پی ایم مودی) روزگار، نوجوانوں، خواتین یا کسانوں کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ مسائل سے توجہ ہٹاتے ہیں۔"
