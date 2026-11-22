راجستھان سے اغوا کی گئی پاکستانی لڑکی بہار سے بازیاب؛ شادی کا جھانسہ دے کر بھاگلپور بھگا لایا تھا نوجوان
بہار میں جودھپور سے اغوا ہونے والی پاکستانی نوجوان لڑکی بازیاب کر لی گئی ہے۔ ملزم نے اسے شادی کا لالچ دیا۔ رپورٹ: امرجیت
Published : November 22, 2026 at 1:05 PM IST
بھاگلپور (بہار): راجستھان کے شہر جودھپور سے پانچ دن قبل اغوا کی گئی ایک پاکستانی نوعمر لڑکی کو بہار کے ضلع بھاگلپور سے بحفاظت بازیاب کر لیا گیا ہے۔ لانگ ٹرم ویزا پر اپنے خاندان کے ساتھ بھارت میں مقیم اس نابالغ لڑکی کو ایک نوجوان نے شادی اور بہتر زندگی کا جھانسہ دے کر اغوا کر لیا تھا۔
ملزم نوجوان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب
راجستھان اور بہار پولیس کے درمیان بہترین تال میل اور جدید تکنیکی نگرانی کی بدولت یہ اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جودھپور سے شروع ہونے والی پولیس کی تلاش بھاگلپور کے باتھ تھانہ علاقے میں جا کر مکمل ہوئی، جہاں خصوصی ٹیم نے چھاپہ مار کر لڑکی کو بازیاب کرا لیا۔ تاہم، پولیس ٹیم کے پہنچنے سے عین قبل ہی ملزم نوجوان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
یہ معاملہ جودھپور کے بورانڈا تھانہ علاقے کا ہے۔ وہاں لانگ ٹرم ویزا پر مقیم پاکستانی نژاد ایک شہری نے مقامی تھانے میں اپنی نابالغ بیٹی کے اغوا کی شکایت درج کرائی تھی۔ شکایت موصول ہوتے ہی جودھپور پولیس متحرک ہو گئی اور لڑکی کی بازیابی کے لیے خصوصی مہم شروع کر دی۔
تکنیکی لوکیشن سے ملا سراغ، خصوصی ٹیم تشکیل
تفتیش کے دوران جودھپور پولیس کی تکنیکی ٹیم نے لڑکی کے موبائل کی لوکیشن بہار کے ضلع بھاگلپور کے باتھ تھانہ علاقے میں ٹریس کی۔ اس کے فوراً بعد جودھپور پولیس نے بھاگلپور کے ایس ایس پی (SSP) پرمود کمار یادو سے رابطہ کر کے تعاون طلب کیا۔ معاملے کی حساسیت اور سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایس ایس پی نے سٹی ایس پی اتولیش جھا کی نگرانی میں ایک خصوصی پولیس ٹیم تشکیل دی، جس میں خاتون تھانہ انچارج لوسی کماری سمیت باتھ اور شاہ کنڈ کے تھانہ انچارجز کو شامل کیا گیا۔
چھاپہ ماری میں لڑکی بازیاب، سخت سکیورٹی میں منتقل
خصوصی ٹیم نے درست تکنیکی معلومات کی بنیاد پر باتھ تھانہ علاقے میں چھاپہ مارا اور لڑکی کو بحفاظت بازیاب کر لیا۔ بازیابی کے بعد اسے خاتون تھانہ انچارج اور خاتون پولیس اہلکاروں کی سخت سکیورٹی میں رکھا گیا ہے۔ بھاگلپور پولیس نے اس کامیابی کی باضابطہ اطلاع جودھپور کے بورانڈا تھانے کو دے دی ہے، جس کے بعد لڑکی کو واپس لے جانے کے لیے جودھپور پولیس کی ایک ٹیم بھاگلپور کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔
مرکزی ملزم کون ہے اور کہاں چھپایا تھا؟
پولیس تفتیش کے مطابق، اغوا کا مرکزی ملزم بھاگلپور ضلع کے شاہ کنڈ تھانہ علاقے کے گاؤں دین دیال پور کا رہائشی ہے، جو جودھپور کی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ الزام ہے کہ اس نے نوعمر لڑکی کو جھانسہ دے کر اپنے جال میں پھنسایا اور بہلا پھسلا کر جودھپور سے بھاگلپور لے آیا۔
شاطر ملزم نے پولیس کی گرفت سے بچنے کے لیے لڑکی کو اپنے آبائی گاؤں دین دیال پور میں رکھنے کے بجائے باتھ تھانہ علاقے میں چھپا کر رکھا تھا، لیکن پولیس کی چھاپہ ماری کی بھنک لگتے ہی وہ فرار ہو گیا۔ فی الحال پولیس اس کی گرفتاری کے لیے ممکنہ ٹھکانوں پر مسلسل چھاپے مار رہی ہے۔
سٹی ایس پی کا بیان
اس معاملے پر بھاگلپور کے سٹی ایس پی اتولیش جھا نے بتایا کہ جودھپور کے بورانڈا تھانے سے لڑکی کے بھاگلپور میں ہونے کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد ایس ایس پی کی ہدایت پر تشکیل دی گئی خصوصی ٹیم نے فوری کارروائی کی۔ انہوں نے کہا، "باتھ تھانہ علاقے سے لڑکی کو بحفاظت بازیاب کر لیا گیا ہے۔ جودھپور پولیس کو اس کی اطلاع دے دی گئی ہے اور وہاں کی ٹیم جلد ہی بھاگلپور پہنچ رہی ہے جس کے حوالے لڑکی کو کر دیا جائے گا۔"