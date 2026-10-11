مجھے حراست میں نہیں لیا گیا، مجھے اغوا کیا گیا، دھرو راٹھی
راٹھی کو ہفتہ کو جنتر منتر پر سی جے پی کے مجوزہ احتجاج سے پہلے گروگرام کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا تھا۔
Published : October 11, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 5:25 PM IST
نئی دہلی: یوٹیوبر دھرو راٹھی نے اتوار کے روز دعویٰ کیا کہ انہیں 10 اکتوبر کو دہلی میں چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کے خلاف مجوزہ احتجاج سے قبل سادہ کپڑوں میں ملبوس مردوں نے ان کے گھر سے اغوا کیا اور مختلف تھانوں میں لے جایا گیا۔
راٹھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ ہفتہ کی صبح تقریباً 7 بجے سادہ کپڑوں میں تقریباً 20 آدمی ان کے گھر میں داخل ہوئے جب وہ سو رہے تھے۔راٹھی نے الزام لگایا کہ ان لوگوں نے پوچھنے کا موقع بھی نہیں دیا کہ وہ کون ہیں۔
I was not arrested or detained, I was KIDNAPPED. Thank you for your support, here's the full story 👇 https://t.co/gcN8cAUOmY— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 11, 2026
راٹھی نے کہا کہ انہیں مختلف تھانوں میں لے جایا گیا اور انہیں تقریباً 22-23 گھنٹے تک اپنے وکیل سے رابطہ کرنے یا اپنا فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مجھے اپنے بیڈ روم سے باہر لے جانے کے دوران چوٹیں آئیں۔
اپنی شہریت کے بارے میں افواہوں کا جواب دیتے ہوئے، راٹھی نے ایک ویڈیو میں اپنا پاسپورٹ دکھایا اور کہا کہ وہ ہندوستانی شہری ہیں۔ انہوں نے ان دعوؤں کو بھی مسترد کر دیا کہ وہ احتجاج میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔
راٹھی کو ہفتہ کو جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے مجوزہ احتجاج سے پہلے گروگرام کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا تھا۔
یہ احتجاج ووٹر لسٹوں کے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) پر تحفظات کے درمیان چیف الیکشن کمشنر کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔
ویڈیو میں، راٹھی نے احتجاج سے پہلے لگائی گئی پابندیوں پر تنقید کی اور صورتحال کو "غیر اعلانیہ ایمرجنسی" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی مسائل پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ راٹھی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کچھ لوگ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے اور وہ اپنا گھر چھوڑنے کے قابل نہیں تھے۔