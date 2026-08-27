کھرگے نے وزیر اعظم کو لکھا خط، حد بندی کے معاملے پر آل پارٹی میٹنگ کی درخواست کو دہرایا
کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے حد بندی کے حوالے سے تین مطالبات کیے۔
Published : August 27, 2026 at 4:33 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے جمعرات کو وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا، ان پر زور دیا کہ وہ حد بندی کے معاملے پر ایک آل پارٹی میٹنگ بلائیں اور تمام سیاسی جماعتوں اور ریاستی حکومتوں کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے ان تجاویز کا تفصیل سے مطالعہ کرنے کے لیے کافی وقت دیں۔
کھرگے نے خط میں کہا، ’’میں اپنی پہلے کی درخواست کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ حد بندی سے متعلق آپ کے ذہن میں کسی بھی تجویز پر بحث کرنے کے لیے آپ ایک آل پارٹی میٹنگ بلائیں اور تمام سیاسی جماعتوں اور ریاستی حکومتوں کو اس طرح کی تجاویز کا مطالعہ کرنے کے لیے کافی وقت دیں۔‘‘
کانگریس صدر نے نوٹ کیا کہ اس سے قبل انہوں نے 16 جولائی 2026 کو وزیر اعظم کو خط لکھا تھا، جس میں حکومت کی حد بندی کی تجاویز پر بحث کے لیے آل پارٹی میٹنگ کی درخواست کی گئی تھی۔
کھرگے نے کہا کہ وہ اب اس درخواست کا اعادہ کر رہے ہیں کیونکہ مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کل رات ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں عوامی طور پر کہا تھا کہ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ مانسون اجلاس کو ابھی تک ملتوی نہیں کیا گیا ہے۔
کھرگے نے کہا کہ اس مسئلہ پر کانگریس کا موقف بالکل واضح ہے۔ انہوں نے حد بندی کے حوالے سے تین مطالبات کیے: لوک سبھا کی موجودہ 543 سیٹوں کی تعداد کو اگلے 25 سالوں تک برقرار رکھا جانا چاہیے، لوک سبھا میں ریاستوں کے لیے سیٹوں کی موجودہ الاٹمنٹ کو اگلے 25 سالوں تک برقرار رکھا جانا چاہیے، اور خواتین کے لیے ایک تہائی ریزرویشن 2029 کے لوک سبھا انتخابات سے لاگو کیا جانا چاہیے۔
کھرگے نے کہا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے ملک پر وسیع اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور وزیر اعظم کو اسے دوبارہ بلڈوز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے جیسا کہ انہوں نے 16 اور 17 اپریل 2026 کو کیا تھا۔
اس سال 17 اپریل کو خواتین کے ریزرویشن اور حد بندی سے متعلق 131 ویں آئینی ترمیم کا بل لوک سبھا میں مطلوبہ دو تہائی اکثریت کی کمی کی وجہ سے پاس نہیں ہو سکا۔ بل کے حق میں 298 اور مخالفت میں 230 ووٹ آئے۔