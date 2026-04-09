ETV Bharat / bharat

ایسی حکومت کا انتخاب کریں جو آپ کی سنے، پرواہ کرے اور کام کرے؛ کھرگے کی کیرالم کے عوام سے اپیل

کھرگے نے کہا کہ تنوع میں اتحاد ہمیشہ کیرالم کی طاقت رہی ہے۔ تقسیم یا خلفشار سے اس طاقت کو کمزور نہ ہونے دیں۔

کھرگے نے کیرالم کے لوگوں سے ایسی حکومت کو ووٹ دینے کی اپیل کی جو سنتی ہے، خیال رکھتی ہے اور راحت دیتی ہے
کھرگے نے کیرالم کے لوگوں سے ایسی حکومت کو ووٹ دینے کی اپیل کی جو سنتی ہے، خیال رکھتی ہے اور راحت دیتی ہے ((IANS))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 9, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: کیرالم کے رائے دہندگان آج نئی حکومت کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ پولنگ کے پیش نظر کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے جمعرات کو ریاست کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ایسی حکومت کا انتخاب کریں جو سنتی ہو، پرواہ کرتی ہو اور مشکلات سے راحت دیتی ہو۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کھرگے نے کہا کہ کیرالم کی طاقت اتحاد میں ہے اور ان سے کہا کہ وہ اس طاقت کو تقسیم یا خلفشار کے ذریعے کمزور نہ ہونے دیں۔

"میری پیاری بہنوں اور کیرلم کے بھائیو، آپ ہمیشہ تعلیم، وقار، سیکولر اقدار اور سماجی انصاف کے لیے کھڑے رہے ہیں۔ آپ نے قوم کو دکھایا ہے کہ ترقی پسند سوچ کا حقیقی معنی کیا ہے۔ اب ایک بار پھر ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے۔

کھرگے نے کہا گزشتہ سالوں میں آپ کو بڑھتی ہوئی بے روزگاری، مالی پریشانی اور بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کسانوں، باغبانی کے کارکنوں، نوجوانوں، اور چھوٹے کاروباری مالکان سب نے ایک سادہ سا سوال پوچھا ہے 'راحت کہاں ہے؟ موقع کہاں ہے؟ یہ نوٹ کریں کہ کیرالم کی طاقت ہمیشہ اتحاد رہی ہے، انہوں نے کہا "تقسیم یا خلفشار سے اس طاقت کو کمزور نہ ہونے دیں۔

کانگریس کے سربراہ ملکا ارجن کھر گے نے کہا"میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بڑی تعداد میں باہر آئیں اور ایک ایسی حکومت کو ووٹ دیں جو سنتی ہو، پرواہ کرتی ہو اور اور مشکل حالات میں ساتھ کھڑی رہتی ہو۔ انصاف کے لیے ووٹ دیں۔ ایک بہتر کیرل کے لیے ووٹ دیں

کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا نے بھی کہا کہ یہ وقت بدلنے اور یو ڈی ایف کو ووٹ دینے کا ہے۔"کیرالم میں آپ میں سے ہر ایک سے میں دل سے کہتا ہوں، آپ ایسی حکومت کے مستحق ہیں جو آپ کی بات سنے، آپ کی جدوجہد کو سمجھے، اور آپ کی بھلائی کے لیے دن رات کام کرے، نہ کہ اپنے لیے، نہ بدعنوانی کے لیے، اور نہ صرف اقتدار میں رہنے کے لیے، بلکہ آپ کو اولین ترجیح دے۔

یہ تبدیلی کو منتخب کرنے کا وقت ہے۔ اور UDF یو ڈی ایف وہ تبدیلی ہے، واضح رہے کہ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو کی جائے گی۔

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTIONS 2026
VOTE FOR GOVERNMENT THAT LISTENS
کھر گےکی عوام سے ووٹ ڈالنے کی اپیل
KHARGE APPEALS TO THE PUBLIC

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.