ایسی حکومت کا انتخاب کریں جو آپ کی سنے، پرواہ کرے اور کام کرے؛ کھرگے کی کیرالم کے عوام سے اپیل
کھرگے نے کہا کہ تنوع میں اتحاد ہمیشہ کیرالم کی طاقت رہی ہے۔ تقسیم یا خلفشار سے اس طاقت کو کمزور نہ ہونے دیں۔
Published : April 9, 2026 at 11:42 AM IST
نئی دہلی: کیرالم کے رائے دہندگان آج نئی حکومت کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ پولنگ کے پیش نظر کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے جمعرات کو ریاست کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ایسی حکومت کا انتخاب کریں جو سنتی ہو، پرواہ کرتی ہو اور مشکلات سے راحت دیتی ہو۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کھرگے نے کہا کہ کیرالم کی طاقت اتحاد میں ہے اور ان سے کہا کہ وہ اس طاقت کو تقسیم یا خلفشار کے ذریعے کمزور نہ ہونے دیں۔
"میری پیاری بہنوں اور کیرلم کے بھائیو، آپ ہمیشہ تعلیم، وقار، سیکولر اقدار اور سماجی انصاف کے لیے کھڑے رہے ہیں۔ آپ نے قوم کو دکھایا ہے کہ ترقی پسند سوچ کا حقیقی معنی کیا ہے۔ اب ایک بار پھر ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے۔
My dear sisters and brothers of Keralam,— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 9, 2026
You have always stood for education, dignity, secular values, and social justice. You have shown the nation what progressive thinking truly means. Now, once again, the responsibility lies in your hands.
Over the past years, you have…
کھرگے نے کہا گزشتہ سالوں میں آپ کو بڑھتی ہوئی بے روزگاری، مالی پریشانی اور بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کسانوں، باغبانی کے کارکنوں، نوجوانوں، اور چھوٹے کاروباری مالکان سب نے ایک سادہ سا سوال پوچھا ہے 'راحت کہاں ہے؟ موقع کہاں ہے؟ یہ نوٹ کریں کہ کیرالم کی طاقت ہمیشہ اتحاد رہی ہے، انہوں نے کہا "تقسیم یا خلفشار سے اس طاقت کو کمزور نہ ہونے دیں۔
کانگریس کے سربراہ ملکا ارجن کھر گے نے کہا"میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بڑی تعداد میں باہر آئیں اور ایک ایسی حکومت کو ووٹ دیں جو سنتی ہو، پرواہ کرتی ہو اور اور مشکل حالات میں ساتھ کھڑی رہتی ہو۔ انصاف کے لیے ووٹ دیں۔ ایک بہتر کیرل کے لیے ووٹ دیں
کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا نے بھی کہا کہ یہ وقت بدلنے اور یو ڈی ایف کو ووٹ دینے کا ہے۔"کیرالم میں آپ میں سے ہر ایک سے میں دل سے کہتا ہوں، آپ ایسی حکومت کے مستحق ہیں جو آپ کی بات سنے، آپ کی جدوجہد کو سمجھے، اور آپ کی بھلائی کے لیے دن رات کام کرے، نہ کہ اپنے لیے، نہ بدعنوانی کے لیے، اور نہ صرف اقتدار میں رہنے کے لیے، بلکہ آپ کو اولین ترجیح دے۔
یہ تبدیلی کو منتخب کرنے کا وقت ہے۔ اور UDF یو ڈی ایف وہ تبدیلی ہے، واضح رہے کہ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو کی جائے گی۔