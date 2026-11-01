’گیانیش کمار کے بغیر مودی وزیراعظم نہیں بن سکتے تھے‘، راہل گاندھی کا بڑا الزام: دہلی میں اپوزیشن انڈیا اتحاد کا طاقتور مظاہرہ
کھڑگے نے کہا کہ وزیر اعظم مودی ای ڈی جیسے سرکاری اداروں کے ذریعے اپوزیشن کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
Published : November 1, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 5:13 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد انڈیا بلاک نے یکم نومبر کو دہلی کے تاریخی رام لیلا میدان میں ایک بڑی احتجاجی ریلی منعقد کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنرگیانیش کمار کے خلاف محاذ کھول دیا۔ انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظرثانی (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں اور ووٹوں کی چوری کے الزامات کے خلاف منعقدہ اس ریلی میں کانگریس سمیت مختلف اپوزیشن جماعتوں کے سرکردہ قائدین نے شرکت کی۔ ریلی کے دوران ’ووٹ چور، گدی چھوڑ‘ کے فلک شگاف نعروں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Anyone can join Shiv ki Baraat. Every living being can join it. Can anyone be stopped from participating in that? No. We want that kind of India. If a farmer works hard, he should reap the rewards. If a student studies for 18 hours, they should get employment. We do not want a country that belongs only to two or three people... The first step to get the country back on the right track is to remove Gyanesh Kumar." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ملک میں انتخابی عمل کی شفافیت کو متاثر کیا جارہا ہے اور عوام کے حق رائے دہی پر حملہ کیا جارہا ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں ایک سخت الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ’’گیانیش کمار کے بغیر نریندر مودی وزیراعظم نہیں بن سکتے تھے اور امیت شاہ وزیر داخلہ نہیں بن سکتے تھے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام چوری نہیں ہے بلکہ ملک کے ہر شہری کی آواز چرانے کے مترادف ہے۔ کسی دکان سے سامان چرانا ایک الگ بات ہے، لیکن عوام کے ووٹ اور ان کی سیاسی آواز کو چھیننا جمہوریت کے بنیادی اصولوں پر حملہ ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے کہا کہ قانونی اصطلاح میں اسے نایاب ترین واقعات میں شمار کیا جاسکتا ہے اور اسے غداری کے مترادف قرار دیا۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر گیانیش کمار کو چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر برقرار رہنے نہیں دیا جائے گا۔
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Amit Shah ji said Narendra Modi is not going anywhere. I am telling you the opposite: Narendra Modi cannot go anywhere. Even if he wants to leave, we will not let him go. After Gyanesh Kumar, we are going to stand right in front of you. Legal action will be taken against them..." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں مذہب اور سیاست کے حوالے سے بھی اہم بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم نریندر مودی، امیت شاہ یا گیانیش کمار سے نفرت نہیں کرتے، لیکن ملک کی روح پر حملہ برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے کہا کہ ’’میرے لیے کسی بھی شہری کی آواز مذہب سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرا مذہب کیا ہے تو میں کہوں گا کہ عوام کی آواز ہی میرا مذہب ہے۔‘‘ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی لڑائی کسی فرد یا جماعت کے خلاف نفرت پر مبنی نہیں بلکہ ملک کے آئین، جمہوریت اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے کارکنوں کو بھی اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔
کانگریس قائد نے کہا کہ ملک کو صحیح راستے پر لانے کے لیے پہلا قدم چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانا ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن کے پاس ایسے شواہد ہیں جو ان کے خلاف کارروائی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اگر بی جے پی تمام شواہد سامنے آنے کے باوجود گیانیش کمار کو عہدے پر برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے اس کے سیاسی کھیل کی حقیقت عوام کے سامنے آجائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابی عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ان کے اس بیان کو ریلی کا ایک اہم سیاسی پیغام قرار دیا جارہا ہے۔
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "We do not hate Narendra Modi, Amit Shah or Gyanesh Kumar. We are people who open the shop of love, not hatred. We are people of non-violence. For me, there is no enemy. Neither Narendra Modi, nor Amit Shah, nor Gyanesh Kumar. But the voice of every citizen of India is more important to me, even more important than religion. That is my religion. We will not use violence, we will not harm anyone and we will not spread hatred. We will work with love. But we will not let you destroy the Constitution. No matter what happens, we will not let it happen." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
راہل گاندھی نے رام لیلا میدان میں جمع ہونے والے ہزاروں افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض کسی ایک سیاسی جماعت کی آواز نہیں بلکہ ملک کے نوجوانوں، کسانوں اور عام شہریوں کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم مودی اور امیت شاہ کو عوام نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ کسی کے پاس کتنی ہی دولت اور طاقت کیوں نہ ہو، وہ ملک کے آئین سے بڑا نہیں ہوسکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا آئین ہر شہری کو یکساں حقوق فراہم کرتا ہے اور کسی بھی شخص یا ادارے کو ان حقوق کو پامال کرنے کا اختیار نہیں دیا جاسکتا۔ راہل گاندھی نے عوام سے جمہوریت کے تحفظ کے لیے متحد رہنے کی اپیل کی۔
اپنے خطاب میں راہل گاندھی نے صنعتکار گوتم اڈانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا ہندوستان نہیں چاہتے جہاں تعلیم، صحت اور دیگر اہم شعبوں پر چند سرمایہ داروں کا قبضہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایک کسان محنت کرتا ہے تو اسے اپنے خواب پورے کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور جو طالب علم 18 گھنٹے محنت کرکے تعلیم حاصل کرتا ہے، اسے اس کا حق ملنا چاہیے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ملک ایسا ہونا چاہیے جہاں ہر شہری کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں، نہ کہ ایسا ہندوستان جہاں چند بااثر افراد ہی تمام وسائل اور اداروں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرلیں۔
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Our religion says there is no enemy. We must not hate anyone. We must learn from everyone and work with love. We must protect the voice of every individual, the last person standing in the line, whether Hindu, Muslim, Sikh, Adivasi, Dalit, a woman or a person with a disability. We have to protect everyone...The shop of love is going to open, and once again, this country is going to walk on the right path." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
اس احتجاجی ریلی میں کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی، راہل گاندھی، سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو، مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی، تیجسوی یادو اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے قائدین سمیت متعدد اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ریلی میں کانگریس کے علاوہ سماج وادی پارٹی، راشٹریہ جنتا دل اور بائیں بازو کی جماعتوں کے کارکنوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ اترپردیش، اتراکھنڈ اور ہریانہ سمیت مختلف ریاستوں سے کانگریس کارکن دہلی پہنچے تھے۔
راہل گاندھی نے طلبا، نوجوانوں اور سول سوسائٹی سے وابستہ افراد کو بھی اس تحریک میں شامل ہونے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے مقامی تاجروں اور دکانداروں سے خریداری کرکے ان کی معاشی مدد کرنے کی بھی درخواست کی۔ ریلی کے لیے انڈین یوتھ کانگریس نے ایک منفرد احتجاجی حکمت عملی اختیار کی۔ تنظیم کی جانب سے شرکاء سے سفید لباس پہن کر آنے کی اپیل کی گئی تھی۔ اس کا مقصد ان ووٹروں کی علامتی نمائندگی کرنا تھا جنہیں مبینہ طور پر انتخابی فہرستوں میں مردہ قرار دیا گیا یا جن کے نام حذف کردیے گئے۔
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "I am telling you, poor Gyanesh Kumar cannot sleep at night. I feel bad that Gyanesh Kumar is scared and cannot sleep at night. But he has committed the biggest crime, trying to silence the voice and soul of the nation. But we are not people of hatred or enmity. We are people of love. We want to bring love and brotherhood back to this country. This protest does not belong to any single party or leader. This is a united protest. This is India's protest, India's voice." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
دہلی پولیس نے ریلی کے پیش نظر سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ اطلاعات کے مطابق تین ہزار سے زائد پولیس اہلکار اور دس ہزار نیم فوجی دستوں کے اہلکار سکیورٹی کے لیے تعینات کیے گئے تھے۔ حکام نے تقریباً پچاس ہزار افراد کی شرکت کا امکان ظاہر کیا تھا۔ انتظامیہ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھی انتظامات کیے تھے کہ مظاہرین رام لیلا میدان سے نکل کر جنتر منتر کی جانب پیش قدمی نہ کریں۔
ملک کے دارالحکومت نئی دہلی کے تاریخی رام لیلا میدان میں حزبِ اختلاف کے ’انڈیا‘ اتحاد نے چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار اور ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظرثانی (ایس آر آئی) کے عمل کے خلاف ایک پرہجوم ’ووٹ بچاؤ، ملک بچاؤ‘ ریلی کا انعقاد کیا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں کانگریس، سماج وادی پارٹی اور راشٹریہ جنتا دل سمیت مختلف اپوزیشن جماعتوں کے ہزاروں کارکنان نے ملک بھر سے شرکت کی اور الیکشن کمیشن کے طریقہ کار اور مودی حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Congress national president Mallikarjun Kharge says, "Who votes for them? They choose themselves. The public does not elect them. The current central government, as well as the governments in Maharashtra, Bihar and Uttar Pradesh, are all governments of vote theft. We must remove these thieves. Only if Modi goes will democracy survive. We must remove Modi to save democracy." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
قبل ازیں ریلی کے دوران لوک سبھا میں قائدِ حزب اختلاف راہل گاندھی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو اور رکن پارلیمنٹ ششی تھرور سمیت متعدد سرکردہ رہنما ایک ہی اسٹیج پر موجود نظر آئے۔ ریلی سے ایک روز قبل اپوزیشن کے اجلاس میں منظور کی گئی ایک علامتی قرارداد کی تفصیلات سامنے آئیں، جسے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے پیش کیا۔ اس قرارداد میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف چھ سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں:
- انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے مبینہ سازش کرنا۔
- انتخابی فہرستوں سے 13.2 کروڑ ووٹروں کے نام خارج کرنا۔
- پارلیمانی نگرانی کے بغیر فارم 6 میں ردوبدل کرنا۔
- انتخابی نظام کے ذریعے انتخابی فہرستوں پر غیر مجاز کنٹرول حاصل کرنا۔
- ایک اخباری رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا گیا کہ اہم فیصلوں سے الیکشن کمیشن کے دیگر دو کمشنروں کو یکسر الگ تھلگ رکھا گیا۔
ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ اپوزیشن آئین کے تحفظ، جمہوریت کی بحالی اور ملک کو بچانے کے لیے مودی حکومت کو اقتدار سے ہٹانے کی خاطر متحدہ جدوجہد کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) جیسے سرکاری اداروں کے ذریعے اپوزیشن کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ مقابلہ کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹایا جائے۔
دوسری جانب بی جے پی اور حکمراں جماعت کے قائدین اپوزیشن کے الزامات کو سیاسی مہم قرار دیتے رہے ہیں۔ اپوزیشن انڈیا بلاک کی ریلی کے جواب میں بی جے پی نے بھی جوابی احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ بی جے پی صدر نتن نبین کی قیادت میں ہریانہ کے روہتک میں جوابی ریلی منعقد کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ بی جے پی نے کانگریس کو 1984 کے سکھ مخالف فسادات کے معاملے پر بھی نشانہ بنایا۔ اس طرح دہلی میں اپوزیشن کے احتجاج کے ساتھ ملک کی سیاست میں ایک نئی سیاسی کشمکش بھی نمایاں ہوگئی ہے۔
بی جے پی نے اپوزیشن کے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے اسے محض "سیاسی تھیٹر" قرار دیا ہے۔ مرکزی وزیر اور بی جے پی کے سینیئر رہنما جے پی نڈا نے کہا کہ اپوزیشن کا یہ مارچ جمہوریت کی تذلیل اور ایک طے شدہ "احمقانہ ڈراما" ہے۔ نڈا کے مطابق: "یہ ملک میں انتشار پیدا کرنے کی سازش ہے۔ عوام اس ڈرامے کی حقیقت جانتے ہیں اور بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ ریلی سیاسی تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔"
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دوسری جانب، ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ (سی جے پی) نے اس ریلی سے الگ رہنے کا اعلان کیا۔ پارٹی کے بانی ابھیجیت دپکے نے نئی دہلی میں ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی سے ملاقات کی اور نوجوانوں کے مظاہروں کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ ان کی جماعت اپنی خود مختار حیثیت برقرار رکھے گی اور انڈیا اتحاد کے اس اتوار کے مظاہرے میں شرکت نہیں کرے گی۔