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’گیانیش کمار کے بغیر مودی وزیراعظم نہیں بن سکتے تھے‘، راہل گاندھی کا بڑا الزام: دہلی میں اپوزیشن انڈیا اتحاد کا طاقتور مظاہرہ

کھڑگے نے کہا کہ وزیر اعظم مودی ای ڈی جیسے سرکاری اداروں کے ذریعے اپوزیشن کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

رام لیلا میدان میں انڈیا اتحاد کی ’ووٹ بچاؤ، ملک بچاؤ‘ ریلی سے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے خطاب کررہے ہیں۔
رام لیلا میدان میں انڈیا اتحاد کی ’ووٹ بچاؤ، ملک بچاؤ‘ ریلی سے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے خطاب کررہے ہیں۔ (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 1, 2026 at 4:23 PM IST

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Updated : November 1, 2026 at 5:13 PM IST

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نئی دہلی: کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد انڈیا بلاک نے یکم نومبر کو دہلی کے تاریخی رام لیلا میدان میں ایک بڑی احتجاجی ریلی منعقد کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنرگیانیش کمار کے خلاف محاذ کھول دیا۔ انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظرثانی (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں اور ووٹوں کی چوری کے الزامات کے خلاف منعقدہ اس ریلی میں کانگریس سمیت مختلف اپوزیشن جماعتوں کے سرکردہ قائدین نے شرکت کی۔ ریلی کے دوران ’ووٹ چور، گدی چھوڑ‘ کے فلک شگاف نعروں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔

لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ملک میں انتخابی عمل کی شفافیت کو متاثر کیا جارہا ہے اور عوام کے حق رائے دہی پر حملہ کیا جارہا ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں ایک سخت الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ’’گیانیش کمار کے بغیر نریندر مودی وزیراعظم نہیں بن سکتے تھے اور امیت شاہ وزیر داخلہ نہیں بن سکتے تھے۔‘‘

انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام چوری نہیں ہے بلکہ ملک کے ہر شہری کی آواز چرانے کے مترادف ہے۔ کسی دکان سے سامان چرانا ایک الگ بات ہے، لیکن عوام کے ووٹ اور ان کی سیاسی آواز کو چھیننا جمہوریت کے بنیادی اصولوں پر حملہ ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے کہا کہ قانونی اصطلاح میں اسے نایاب ترین واقعات میں شمار کیا جاسکتا ہے اور اسے غداری کے مترادف قرار دیا۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر گیانیش کمار کو چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر برقرار رہنے نہیں دیا جائے گا۔

راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں مذہب اور سیاست کے حوالے سے بھی اہم بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم نریندر مودی، امیت شاہ یا گیانیش کمار سے نفرت نہیں کرتے، لیکن ملک کی روح پر حملہ برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے کہا کہ ’’میرے لیے کسی بھی شہری کی آواز مذہب سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرا مذہب کیا ہے تو میں کہوں گا کہ عوام کی آواز ہی میرا مذہب ہے۔‘‘ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی لڑائی کسی فرد یا جماعت کے خلاف نفرت پر مبنی نہیں بلکہ ملک کے آئین، جمہوریت اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے کارکنوں کو بھی اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔

کانگریس قائد نے کہا کہ ملک کو صحیح راستے پر لانے کے لیے پہلا قدم چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانا ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن کے پاس ایسے شواہد ہیں جو ان کے خلاف کارروائی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اگر بی جے پی تمام شواہد سامنے آنے کے باوجود گیانیش کمار کو عہدے پر برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے اس کے سیاسی کھیل کی حقیقت عوام کے سامنے آجائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابی عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ان کے اس بیان کو ریلی کا ایک اہم سیاسی پیغام قرار دیا جارہا ہے۔

راہل گاندھی نے رام لیلا میدان میں جمع ہونے والے ہزاروں افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض کسی ایک سیاسی جماعت کی آواز نہیں بلکہ ملک کے نوجوانوں، کسانوں اور عام شہریوں کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم مودی اور امیت شاہ کو عوام نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ کسی کے پاس کتنی ہی دولت اور طاقت کیوں نہ ہو، وہ ملک کے آئین سے بڑا نہیں ہوسکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا آئین ہر شہری کو یکساں حقوق فراہم کرتا ہے اور کسی بھی شخص یا ادارے کو ان حقوق کو پامال کرنے کا اختیار نہیں دیا جاسکتا۔ راہل گاندھی نے عوام سے جمہوریت کے تحفظ کے لیے متحد رہنے کی اپیل کی۔

اپنے خطاب میں راہل گاندھی نے صنعتکار گوتم اڈانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا ہندوستان نہیں چاہتے جہاں تعلیم، صحت اور دیگر اہم شعبوں پر چند سرمایہ داروں کا قبضہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایک کسان محنت کرتا ہے تو اسے اپنے خواب پورے کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور جو طالب علم 18 گھنٹے محنت کرکے تعلیم حاصل کرتا ہے، اسے اس کا حق ملنا چاہیے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ملک ایسا ہونا چاہیے جہاں ہر شہری کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں، نہ کہ ایسا ہندوستان جہاں چند بااثر افراد ہی تمام وسائل اور اداروں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرلیں۔

اس احتجاجی ریلی میں کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی، راہل گاندھی، سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو، مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی، تیجسوی یادو اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے قائدین سمیت متعدد اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ریلی میں کانگریس کے علاوہ سماج وادی پارٹی، راشٹریہ جنتا دل اور بائیں بازو کی جماعتوں کے کارکنوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ اترپردیش، اتراکھنڈ اور ہریانہ سمیت مختلف ریاستوں سے کانگریس کارکن دہلی پہنچے تھے۔

راہل گاندھی نے طلبا، نوجوانوں اور سول سوسائٹی سے وابستہ افراد کو بھی اس تحریک میں شامل ہونے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے مقامی تاجروں اور دکانداروں سے خریداری کرکے ان کی معاشی مدد کرنے کی بھی درخواست کی۔ ریلی کے لیے انڈین یوتھ کانگریس نے ایک منفرد احتجاجی حکمت عملی اختیار کی۔ تنظیم کی جانب سے شرکاء سے سفید لباس پہن کر آنے کی اپیل کی گئی تھی۔ اس کا مقصد ان ووٹروں کی علامتی نمائندگی کرنا تھا جنہیں مبینہ طور پر انتخابی فہرستوں میں مردہ قرار دیا گیا یا جن کے نام حذف کردیے گئے۔

دہلی پولیس نے ریلی کے پیش نظر سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ اطلاعات کے مطابق تین ہزار سے زائد پولیس اہلکار اور دس ہزار نیم فوجی دستوں کے اہلکار سکیورٹی کے لیے تعینات کیے گئے تھے۔ حکام نے تقریباً پچاس ہزار افراد کی شرکت کا امکان ظاہر کیا تھا۔ انتظامیہ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھی انتظامات کیے تھے کہ مظاہرین رام لیلا میدان سے نکل کر جنتر منتر کی جانب پیش قدمی نہ کریں۔

ملک کے دارالحکومت نئی دہلی کے تاریخی رام لیلا میدان میں حزبِ اختلاف کے ’انڈیا‘ اتحاد نے چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار اور ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظرثانی (ایس آر آئی) کے عمل کے خلاف ایک پرہجوم ’ووٹ بچاؤ، ملک بچاؤ‘ ریلی کا انعقاد کیا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں کانگریس، سماج وادی پارٹی اور راشٹریہ جنتا دل سمیت مختلف اپوزیشن جماعتوں کے ہزاروں کارکنان نے ملک بھر سے شرکت کی اور الیکشن کمیشن کے طریقہ کار اور مودی حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔

قبل ازیں ریلی کے دوران لوک سبھا میں قائدِ حزب اختلاف راہل گاندھی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو اور رکن پارلیمنٹ ششی تھرور سمیت متعدد سرکردہ رہنما ایک ہی اسٹیج پر موجود نظر آئے۔ ریلی سے ایک روز قبل اپوزیشن کے اجلاس میں منظور کی گئی ایک علامتی قرارداد کی تفصیلات سامنے آئیں، جسے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے پیش کیا۔ اس قرارداد میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف چھ سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں:

  • انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے مبینہ سازش کرنا۔
  • انتخابی فہرستوں سے 13.2 کروڑ ووٹروں کے نام خارج کرنا۔
  • پارلیمانی نگرانی کے بغیر فارم 6 میں ردوبدل کرنا۔
  • انتخابی نظام کے ذریعے انتخابی فہرستوں پر غیر مجاز کنٹرول حاصل کرنا۔
  • ایک اخباری رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا گیا کہ اہم فیصلوں سے الیکشن کمیشن کے دیگر دو کمشنروں کو یکسر الگ تھلگ رکھا گیا۔

ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ اپوزیشن آئین کے تحفظ، جمہوریت کی بحالی اور ملک کو بچانے کے لیے مودی حکومت کو اقتدار سے ہٹانے کی خاطر متحدہ جدوجہد کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) جیسے سرکاری اداروں کے ذریعے اپوزیشن کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ مقابلہ کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹایا جائے۔

دوسری جانب بی جے پی اور حکمراں جماعت کے قائدین اپوزیشن کے الزامات کو سیاسی مہم قرار دیتے رہے ہیں۔ اپوزیشن انڈیا بلاک کی ریلی کے جواب میں بی جے پی نے بھی جوابی احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ بی جے پی صدر نتن نبین کی قیادت میں ہریانہ کے روہتک میں جوابی ریلی منعقد کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ بی جے پی نے کانگریس کو 1984 کے سکھ مخالف فسادات کے معاملے پر بھی نشانہ بنایا۔ اس طرح دہلی میں اپوزیشن کے احتجاج کے ساتھ ملک کی سیاست میں ایک نئی سیاسی کشمکش بھی نمایاں ہوگئی ہے۔

بی جے پی نے اپوزیشن کے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے اسے محض "سیاسی تھیٹر" قرار دیا ہے۔ مرکزی وزیر اور بی جے پی کے سینیئر رہنما جے پی نڈا نے کہا کہ اپوزیشن کا یہ مارچ جمہوریت کی تذلیل اور ایک طے شدہ "احمقانہ ڈراما" ہے۔ نڈا کے مطابق: "یہ ملک میں انتشار پیدا کرنے کی سازش ہے۔ عوام اس ڈرامے کی حقیقت جانتے ہیں اور بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ ریلی سیاسی تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔"

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دوسری جانب، ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ (سی جے پی) نے اس ریلی سے الگ رہنے کا اعلان کیا۔ پارٹی کے بانی ابھیجیت دپکے نے نئی دہلی میں ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی سے ملاقات کی اور نوجوانوں کے مظاہروں کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ ان کی جماعت اپنی خود مختار حیثیت برقرار رکھے گی اور انڈیا اتحاد کے اس اتوار کے مظاہرے میں شرکت نہیں کرے گی۔

Last Updated : November 1, 2026 at 5:13 PM IST

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