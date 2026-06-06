خان سر کریں گے سرینڈر؟ وکیل کے ساتھ پٹنہ سول کورٹ پہنچے
واضح رہے کہ گزشتہ منگل کی رات پٹنہ میں خان سر کے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کے باہر فائرنگ اور تشدد کا واقعہ پیش آیا تھا۔
Published : June 6, 2026 at 1:13 PM IST
پٹنہ: خان سر نے آج عدالت میں خودسپردگی کر دی۔ وہ اپنے وکیل کے ساتھ پٹنہ سول کورٹ پہنچے۔ پولیس واقعے کے دن سے خان سر کی تلاش میں تھی۔ کوچنگ سینٹر کے باہر سیکیورٹی اہلکار تعینات تھے۔ پولیس پہلے ہی گیان بندو کے ڈائریکٹر روشن آنند کو خان سر کے کوچنگ سینٹر کے باہر حملہ اور فائرنگ کے سلسلے میں جیل بھیج چکی ہے۔ اب تک پانچ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ منگل کی رات پٹنہ میں خان سر کے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کے باہر فائرنگ اور تشدد کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس معاملے میں کدومکاں پولس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے۔ خان سر کے باڈی گارڈوں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ انہوں نے خان سر کے کہنے پر فائرنگ کی۔ پولیس نے ان کے خلاف اقدام قتل اور اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔
#WATCH पटना, बिहार: पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। pic.twitter.com/NXwc2CmocO— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 5, 2026
پولیس رات بھر خان سر کو تلاش کرتی رہی
پٹنہ کوچنگ سینٹر فائرنگ کیس میں خان سر کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مارتی رہی۔ پولیس کوچنگ سینٹر کے باہر جمعہ کی رات دیر گئے تک تعینات رہی۔ پولیس رات بھر خان سر کی تلاش کرتی رہی لیکن خالی ہاتھ لوٹی۔
مجرم جرائم کرکے بچ نہیں سکتے، وزیر سنجے ٹائیگر
بہار کے اعلیٰ تعلیم اور قانون کے محکمے کے وزیر سنجے ٹائیگر نے خان سر کے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ پر فائرنگ اور حملے کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا، "بہار میں اب این ڈی اے کی حکومت ہے، اس حکومت کے تحت کوئی بھی مجرم جرم کرکے بچ نہیں سکتا، کیونکہ بہار میں قانون کی حکمرانی ہے، اس لیے مجرم یا تو جرم چھوڑ دیں یا جیل جانے کے لیے تیار رہیں۔ جو بھی اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو یقینی طور پر قانونی سزا دی جائے گی۔"