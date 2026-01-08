کے جی ایم یو تبدیلی مذہب معاملہ: ڈاکٹر رمیز ملک کمیٹی کی جانچ میں قصوروار قرار، گرفتاری کیلئے چھاپے ماری
پولیس کے مطابق تبدیلی مذہب اور نکاح کرانے والے قاضی کی تلاش جاری ہے، لکھنؤ، پیلی بھیت اور اتراکھنڈ میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
Published : January 8, 2026 at 2:31 PM IST
لکھنؤ: یوپی پولیس لکھنؤ میں واقع کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی (جی ایم یو) کے ریزیڈنٹ ڈاکٹر رمیز ملک کو گرفتار کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر چھاپے مار رہی ہے۔ ڈاکٹر رمیز پر دو خواتین ڈاکٹروں سے شادی کے لیے ان کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام ہے۔ بدھ کے روز لکھنؤ کی چوک پولیس نے لکھنؤ، پیلی بھیت اور اتراکھنڈ میں ملزمان کی رہائش گاہوں پر بیک وقت چھاپے مارے اور اٹیچمنٹ کا نوٹس چسپاں کیا۔
نکاح خواں قاضی اور گواہ بھی ملزم
پولیس کے مطابق جانچ میں انکشاف ہوا کہ ڈاکٹر رمیز نے 'دھوکے سے بنائے گئے' دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے خاتون ڈاکٹر سے مذہب تبدیل کر کے شادی کی تھی۔ اب پولیس نکاح کرانے والے قاضی اور گواہوں کی تلاش کے لیے بھی چھاپے مار رہی ہے۔ پولیس کی تین ٹیمیں ملزم کی گرفتاری کے لیے دہلی، نوئیڈا اور اتراکھنڈ سمیت کئی ریاستوں میں چھاپے مار رہی ہیں۔
تین مقامات پر بیک وقت چھاپے ماری
ڈی سی پی ویسٹ وشواجیت سریواستو کی ہدایت پر چوک پولیس کی الگ الگ ٹیموں نے بدھ کو ڈاکٹر رمیز کی جائیدادوں پر چھاپہ مارا۔ حسین آباد میں ملزم کے فلیٹ پر نوٹس چسپاں کر دیا گیا ہے۔ پیلی بھیت کے نوریہ میں واقع ان کے آبائی گھر پر چھاپہ مارا گیا۔ پولیس کی ایک ٹیم نے اتراکھنڈ کے کھتیما میں واقع ان کی ایک اور رہائش گاہ پر بھی ضبطی کا نوٹس چسپاں کر دیا ہے۔ پولیس نے مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر رمیز کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی مکمل تفصیلات اکٹھی کر لی ہیں۔
قاضی اور گواہوں کی تلاش جاری
انسپکٹر چوک ناگیش اپادھیائے نے بتایا کہ جانچ سے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر رمیز نے آگرہ کی ایک خاتون ڈاکٹر کا مذہب تبدیل کرکے اس سے شادی کی۔ پیلی بھیت کے میدان خانہ محلے کے قاضی زاہد حسن رانا نے نکاح کی رسم ادا کی۔ شارق نام کا ایک پڑوسی نوجوان گواہ بنا۔ تاحال دوسرے گواہ کے بارے میں جانکاری سامنے نہیں آئی ہے۔ پولیس اب ان دونوں کی تلاش میں پیلی بھیت کے صدر اور فیلڈ خانہ علاقوں میں چھاپے مار رہی ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ جانچ سے معلوم ہوا ہے کہ شادی کے لیے 'دھوکے سے' دستاویزات تیار کی گئیں۔
رشتہ داروں سے پوچھ گچھ اور چھاپے
نیورہ میں چھاپے کے دوران پولیس نے ایک رشتہ دار کو حراست میں لے کر تقریباً دو گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ لکھنؤ پولیس کی تین ٹیمیں فی الحال اتراکھنڈ، شاہجہاں پور، نوئیڈا اور دہلی میں ممکنہ مقامات پر چھاپے مار رہی ہیں۔ لکھنؤ پولیس نے اتراکھنڈ اور پیلی بھیت پولیس کو الرٹ پر رکھا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر ملزم نے جلد خود کو پولیس کے حوالے نہیں کیا تو اس کی جائیدادیں (دفعہ 83) ضبط کرنے کی کارروائی شروع کی جائے گی۔
وشاکھا کمیٹی کی جانچ میں قصوروار قرار
کے جی ایم یو میں جنسی ہراسانی کے ملزم ریزیڈنٹ ڈاکٹر رمیز ملک کی مشکلات اس وقت بڑھ گئیں جب بدھ کو وشاکھا کمیٹی نے اپنی جانچ میں ملزم ڈاکٹر کو قصوروار قرار دیا۔ رپورٹ کی بنیاد پر ڈاکٹر رمیز کے خلاف دھرپکڑ سمیت دیگر کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔
کون ہیں ڈاکٹر رمیز ملک ؟
ڈاکٹر رمیز ملک اترپردیش کے لکھنؤ میں واقع کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی (کے جی ایم یو) کے شعبہ پیتھالوجی کے ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہیں۔ ان پر جنسی ہراسانی اور شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے کا الزام ہے۔ خاتون نے ڈاکٹر پر اپنی سابقہ شادی کو چھپانے، فحش ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکی دینے اور بلیک میل کرنے کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ملزم ڈاکٹر کو این ای ای ٹی (NEET)، پی جی کے ذریعے کے جی ایم یو کے ایم ڈی پیتھالوجی میں داخل ملا تھا۔ داخلہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف میڈیکل ایجوکیشن کی طرف سے دیا گیا تھا، جو رہائشی الاؤنس بھی فراہم کر رہا ہے۔
متعلقہ خبر: لکھنؤ: کے جی ایم یو میں مبینہ 'لو جہاد' معاملہ، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے حکم پر ریزیڈنٹ ڈاکٹر معطل
خاتون کا شادی کیلئے مذہب تبدیل کرنے کا الزام
کے جی ایم یو کے ترجمان ڈاکٹر کے کے سنگھ نے بتایا کہ ایک خاتون نے ریزیڈنٹ ڈاکٹر رمیز کے خلاف شکایت کی تھی جس کی جانچ کے جی ایم یو کی سات رکنی وشاکھا کمیٹی نے تقریباً 15 دنوں میں مکمل کی۔ بیانات اور شواہد کی بنیاد پر ملزم ریذیڈنٹ ڈاکٹر کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ کے جی ایم یو انتظامیہ تحقیقاتی رپورٹ کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کر رہی ہے اور اس کے بعد مزید کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم ریذیڈنٹ ڈاکٹر کا داخلہ منسوخ کرنے کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے۔ میٹنگ میں اس معاملے پر بات ہوئی ہے۔ ایک دو روز میں فیصلہ ہو جائے گا۔
کے جی ایم یو ڈائرکٹر جنرل آف میڈیکل ایجوکیشن سے داخلہ منسوخ کرنے کی سفارش کر سکتی ہے۔ وہاں سے، داخلہ کو منسوخ کرنے کے لیے این ای ای ٹی منعقد کرنے والی باڈی اور این ایم سی کو خط بھیجا جا سکتا ہے۔
مزید پڑھیں:
اتراکھنڈ میں تبدیلی مذہب مخالف قانون کو منظوری نہیں ملی، گورنر نے بل حکومت کو واپس بھیج دیا
سپریم کورٹ نے تبدیلی مذہب مخالف قانون پر راجستھان حکومت کو نوٹس جاری کر دیا، جواب طلب کیا
مبینہ لو جہاد اور تبدیلی مذہب مخالف قوانین پر سپریم کورٹ میں سنوائی، ریاستی حکومتوں کو نوٹس جاری
یوپی حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لوجہاد قانون لا رہی ہے: ایم پی اودھیش پرساد