چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف 2 کروڑ روپے رشوت کے الزام پر کیرالہ کے وزیر داخلہ کی وجیلنس جانچ کی ہدایت
ساجن کا کہنا تھا کہ واقعے کی سابقہ وجیلنس تحقیقات میں ان سے اور اس معاملہ کے جانکاروں سے پوچھ گچھ نہیں کی گئی تھی۔
Published : November 4, 2026 at 11:35 AM IST
تھرواننت پورم: کیرالہ کے وزیر داخلہ رمیش چنیتھلا نے وجیلنس اینڈ اینٹی کرپشن بیورو (وی اے سی بی) کو ہدایت دی ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کے خلاف ایک سابق ٹھیکیدار کی جانب سے لگائے گئے رشوت کے نئے الزامات کا جائزہ لے۔ یہ بات ایک سرکاری ذرائع نے بتائی۔ یہ الزامات تقریباً دو دہائیاں قبل کیرالہ اسٹیٹ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ (کے ایس ٹی پی) کے تحت سڑک کی تعمیر کے ایک منصوبے سے متعلق ہیں، جب وہ اس جنوبی ریاست میں خدمات انجام دے رہے تھے۔
یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتیں ملک بھر میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی (ایس آئی آر) پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ ضلع کولم کے چدیایامنگلم سے تعلق رکھنے والے ٹھیکیدار ساجن نے ڈائریکٹر وجیلنس اینڈ اینٹی کرپشن بیورو (وی اے سی بی) کو دی گئی شکایت میں الزام لگایا کہ گیانیش کمار نے، جو اس وقت پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ (پی ڈبلیو ڈی) کے سیکریٹری تھے، کے ایس ٹی پی کے تحت مکمل ہونے والے کام کے بقایاجات جاری کرنے کے لیے دو کروڑ روپے رشوت کا مطالبہ کیا تھا۔
ساجن کا الزام ہے کہ کمار نے جان بوجھ کر تقریباً 17 کروڑ روپے کے ایسے بلوں کے چیک روکے جن کی انجینئرز پہلے ہی منظوری دے چکے تھے، جس کے نتیجے میں ملائیشیا کی کمپنی 'پی اے ٹی آئی - بی ای ایل' اور اس کے ذیلی ٹھیکیداروں اور مزدوروں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شکایت کے مطابق، کمپنی کے پروجیکٹ انجینئر اور ملائیشیا کے شہری لی سی بین نے ساجن کو بتایا تھا کہ کمار اس وقت تک چیک جاری کرنے سے انکار کر رہے ہیں جب تک کمپنی مطلوبہ رشوت ادا نہ کرے۔
ساجن نے اپنی شکایت میں الزام لگایاکہ "جب میں نے تجویز دی کہ وہ کچھ رقم دے کر معاملہ حل کر لیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پی اے ٹی آئی - بی ای ایل کی انتظامیہ رشوت دے کر چیک حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔" ساجن نے دعویٰ کیا کہ لی نے ٹھیکیداروں اور مزدوروں کے واجبات جزوی طور پر ادا کرنے کے لیے بنگلورو میں کمپنی کے ایک اور پروجیکٹ کے فنڈز استعمال کیے۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ منظور شدہ بلوں کے اجرا میں تاخیر اور رشوت کے مبینہ مطالبے نے 2006 میں لی کی خودکشی میں کردار ادا کیا۔ شکایت کنندہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ لی نے خودکشی کے نوٹ میں کمار کے کردار کا ذکر کیا تھا اور ملائیشیا میں موجود ان کے اہل خانہ نے کمپنی کے ملازمین کو اس بارے میں مطلع کیا تھا۔
ساجن کا کہنا تھا کہ واقعے کی سابقہ وجیلنس تحقیقات میں ان سے اور رشوت کے مبینہ مطالبے کا براہ راست علم رکھنے والے دیگر افراد سے پوچھ گچھ نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے شواہد پیش کرنے کے لیے لی کے اہل خانہ، کمپنی کے سابق ملازمین اور دیگر گواہوں کو سامنے لانے کی پیشکش کی۔ شکایت کی بنیاد پر، وجیلنس ڈپارٹمنٹ نے ابتدائی انکوائری کے بعد مقدمہ درج کرنے کے لیے محکمہ داخلہ سے اجازت طلب کی۔ ذرائع کے مطابق، چنیتھلا نے قانونی رائے ملنے کے بعد معاملے کی ابتدائی جانچ کا حکم دیا۔ توقع ہے کہ اس نئی شکایت کا جائزہ وہی وجیلنس ٹیم لے گی جو چنیتھلا کی ہدایات پر کے ایس ٹی پی الزامات کی پہلے سے ہی ابتدائی انکوائری کر رہی ہے۔ یہ تازہ شکایت اس کے بعد سامنے آئی ہے جب وزیر داخلہ نے 4 اکتوبر کو کے پی سی سی رہنما ملائینکیزھو وینوگوپال کی شکایت پر وجیلنس تحقیقات کا حکم دیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: امریکی وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی آندھی، ٹرمپ نے شکست کو تسلیم کر لیا، ریپبلکن کے مضبوط قلعوں پر بھی ڈیموکریٹس کا قبضہ
یہ معاملہ کے ایس ٹی پی کے تحت ایم سی روڈ کی اپ گریڈیشن میں مبینہ بدعنوانی سے جڑا ہے، جس کا کام پی اے ٹی آئی - بی ای ایل کنسورشیم نے کیا تھا۔ اس دوران کمار ریاست کے پی ڈبلیو ڈی سیکریٹری تھے۔ لی کی موت کے بعد 2006 میں وجیلنس انکوائری شروع کی گئی تھی، تاہم رپورٹس کے مطابق الزامات ثابت نہ ہونے پر تحقیقات بغیر کسی کارروائی کے بند کر دی گئی تھیں۔ تازہ انکوائری میں اس بات کا بھی جائزہ لیے جانے کا امکان ہے کہ آیا پچھلی تحقیقات میں الزامات کے اہم پہلوؤں کی جانچ میں کوتاہی تو نہیں ہوئی تھی۔ کمار کے خلاف الزامات تاحال ثابت نہیں ہوئے ہیں اور وجیلنس انکوائری ان دعوؤں کا جائزہ لے گی۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے فی الحال ان الزامات پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔