کیرالہ: خاتون میں ایبولا کی علامات ظاہر، ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار، عوام سے امن برقرار رکھنے کی اپیل
مرلی دھرن نے واضح کیا کہ ایبولا کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے اور صرف ابتدائی ٹیسٹ مکمل ہوئے ہیں۔
Published : June 18, 2026 at 4:35 PM IST
کوٹائم: کیرالہ کے وزیر صحت کے مرلیدھرن نے کیرالہ میں ایبولا انفیکشن کے ایک مشتبہ کیس پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔ ایک خاتون جو سوڈان سے یوگنڈا کے راستے کیرالہ پہنچی تھی اس میں بیماری کی علامات ظاہر ہونے کا شبہ ہے۔ خاتون کوٹیم میڈیکل کالج اسپتال کے ایک خصوصی آئسولیشن وارڈ میں لے جایا گیا ہے۔ وزیر نے واضح کیا کہ ایبولا کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے اور صرف ابتدائی ٹیسٹ مکمل ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کر رہا ہے۔
کوٹائم میں بڑے پیمانے پر انتظامات
علامات کی نشاندہی کے بعد حکومت نے ہنگامی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔ مریض کو بحفاظت کوٹیم میڈیکل کالج کے آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ کوٹائم میں اس بیماری سے بچاؤ اور علاج کے لیے تمام ضروری جدید سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے۔ روک تھام اور کنٹرول کی سرگرمیاں فی الحال کوٹائم ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر (ڈی ایم او) کی براہ راست قیادت میں جاری ہیں۔
صفائی کی سخت ہدایات
وزیر نے یاد دلایا کہ ماحولیاتی صفائی متعدی بیماریوں سے بچاؤ کا سب سے اہم عنصر ہے۔ محکمہ صحت نے ریاست کے تمام حصوں میں صفائی مہم چلانے اور صحت کا مناسب معائنہ کرنے کی سخت ہدایات جاری کی ہیں۔
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے
وزیر صحت نے عوام سے موجودہ صورتحال میں گھبرانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور ہر ایک پر زور دیا کہ وہ صرف حکومتی اعلانات پر بھروسہ کریں۔