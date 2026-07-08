ویاناڈ میں مٹی کے تودے گرنے سے لاپتہ پانچ افراد کی تلاش جاری، مرنے والوں کی تعداد تین ہو گئی
کیرالہ کے ویاناڈ کے کلادی میں تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ کے بعد راحت اور بچاؤ کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے۔
Published : July 8, 2026 at 11:49 AM IST
وایناڈ، کیرلہ: کلادی میں تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ میں لاپتہ پانچ لوگوں کی تلاش کا کام آج پھر سے شروع ہوا۔ تینوں مرنے والوں کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا ہے، اور وزیر اعلیٰ وی ڈی۔ ستیسان آج دوپہر ایک بجے کے قریب آفت کے مقام کا دورہ کرنے والے ہیں۔
لاپتہ ہونے والے پانچ افراد ایک ٹھیکیدار کمپنی کے ملازم ہیں۔ کل رات مکمل ہونے والی وسیع تیاریوں کے بعد محکمہ ریونیو اور دیگر عہدیداروں کی قیادت میں تلاشی مہم جاری ہے۔ ارتھ موورز نے پل اور سڑک کو جمع کیچڑ اور ملبے سے مکمل طور پر صاف کر دیا ہے۔ اضافی گاڑیوں اور بھاری مشینری کی تعیناتی کے ساتھ ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے۔
مزید سائنسی نقطہ نظر کے لیے، تباہی کی جگہ کو چار الگ الگ زونز میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر زون کی نگرانی کے لیے خصوصی افسران کو تفویض کیا گیا ہے۔ ملبے میں پھنسے لوگوں کی تلاش کے لیے خصوصی تربیت یافتہ کتوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔
Kalladi, Keralam: Rescue operations following the Kalladi tunnel-site landslide have been divided into four zones as teams search through 7–10 feet of debris. Three workers have been confirmed dead and three remain missing. Over 370 personnel are involved in the operation, while… pic.twitter.com/JHzGxzaWcw— IANS (@ians_india) July 8, 2026
تین مزدوروں کی لاشیں کل رات کوزی کوڈ میڈیکل کالج اسپتال منتقل کی گئیں۔ وہ سرنگ کی تعمیر کے کام میں مصروف تھے۔ حکام نے لاشوں کو ان کے آبائی علاقوں تک پہنچانے اور ان کو ہوائی جہاز سے اتارنے کا انتظام کیا ہے۔
مرنے والوں کی شناخت مدھیہ پردیش کے چندر بھان پال (37)، بہار کے وکاس کمار سنگھ (40) اور جھارکھنڈ کے انمن ڈودارے (25) کے طور پر کی گئی ہے۔ لاپتہ کارکنوں کی شناخت ایم ڈی عمران، بکرم سنگھ رانا، راہول شرما، راکیش اور انصاری کے طور پر ہوئی ہے۔ اس دوران اسپتال میں داخل دو زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔
رجنیش (27)، دلیپ (19)، سورج یادو (25)، سنجے ٹھاکر (35)، ہیرا کمار (32) تنمئی جوشی (28)، کوڈمل جیا (37)، کانجو (39)، اور سنتوش ایس اے (55) سمیت کئی دیگر طبی مراکز میں زیر علاج ہیں۔ ان زخمیوں کے اہل خانہ کی سرکاری طور پر شناخت نہیں ہو سکی ہے۔
#WATCH | Keralam's Wayanad landslide | Search and escue operation underway after three people died and over nine are missing. Teams of NDRF, Police, Fire Department and other govt agencies are involved in the search and rescue mission. pic.twitter.com/6vGqqqIJEu— ANI (@ANI) July 8, 2026
معمولی زخمی ہونے والوں کو ابتدائی طبی دیکھ بھال فراہم کی گئی اور پھر انہیں ریلیف کیمپوں میں بھیجا گیا۔ محکمہ صحت نے تمام زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ حادثے کے پیمانے کو دیکھتے ہوئے اضافی طبی ٹیمیں علاقے میں بھیج دی گئی ہیں۔
امدادی کارروائیوں میں سہولت کے لیے جائے حادثہ تک عوام کی رسائی کو سختی سے روک دیا گیا ہے، گاڑیاں ڈیڑھ کلومیٹر دور رکی ہوئی ہیں۔ ریونیو اور زراعت کے وزراء جاری کارروائیوں کو مربوط کرنے کے لیے اس جگہ پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ این ڈی آر ایف، فائر فورس، پولیس اور رضاکاروں پر مشتمل ایک مشترکہ ٹاسک فورس تلاش کے مشن کی قیادت کر رہی ہے۔
حکام نے مزید ٹیمیں لا کر تلاشی مہم کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ دن کی روشنی میں بہتری آتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ریسکیورز تمام ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ وقفے وقفے سے جاری بارش ریسکیو آپریشن کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، گزشتہ رات موسلادھار بارش ہوئی۔
تاہم، آج صبح صاف موسم نے تلاش کرنے والی ٹیموں کے لیے حالات بہتر کیے ہیں۔ خطرے کو دیکھتے ہوئے، قریبی پولی ٹیکنیک کالج میں ایک ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے، اس وقت 75 افراد رہائش پذیر ہیں۔ میناکشی اسٹیٹ کے کوارٹرز میں رہنے والے کارکنوں کو بھی حفاظتی وجوہات کی بنا پر اس کیمپ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے ضرورت پڑنے پر مزید لوگوں کو نکالنے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں اور دیگر علاقوں میں اضافی امدادی کیمپ قائم کرنے کے لیے موزوں مقامات کی نشاندہی کی ہے۔