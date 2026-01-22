چنئی میں ڈینگو سے کیرالہ کے طالب علم کی موت، احتیاطی اقدام کے طور پر کالج بند
چنئی میں ڈینگو اور چکن گنیا کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈینگو بخار سے کیرالہ کے ایک طالبہ کی موت سے خوف ہے۔
Published : January 22, 2026 at 6:40 PM IST
چنئی: تمل ناڈو کے دارالحکومت چنئی میں کیرالہ سے تعلق رکھنے والے ایک طالبہ کی ڈینگی بخار سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ چنئی کے قریب ٹمبرم کے ایک کالج ہاسٹل میں پیش آیا۔ اس کے علاوہ، ٹمبرم کے کالج ہاسٹل نے اطلاع دی ہے کہ اسی ہاسٹل میں رہنے والے سات دیگر طالب علموں کو بھی ڈینگی ہو گیا ہے اور انہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
ٹمبرم کے قریب بھارت نگر علاقے میں ایک نجی انجینئرنگ اور میڈیکل کالج ہے۔ کالج کے ہاسٹل میں تمل ناڈو اور دیگر ریاستوں کے مختلف اضلاع کے بہت سے طلباء رہتے ہیں۔ حال ہی میں، کیرالہ کے پالکڈ کی رہنے والی سرنیا کو کچھ دن پہلے ہاسٹل میں بخار ہو گیا تھا۔ دوا لینے کے باوجود ان کا بخار نہیں اترا۔ بدھ کے روز ان کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔
ان میں سے چار طالب علموں کو فوری طور پر کالج اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ باقی تین طالب علموں کو علاج کے لیے ان کے آبائی علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر کالج کو بند کر دیا گیا ہے اور تمام طلباء کو ڈینگی بخار کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گھر بھیج دیا گیا ہے۔
ڈینگو سے کالج کے طالب علم کی موت سے چنئی میں خوف وہراس پھیل گیا ہے۔ دریں اثنا، مکین شکایت کر رہے ہیں کہ ٹمبرم کارپوریشن کے تحت آنے والے علاقوں میں مچھروں کا خطرہ کافی بڑھ گیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ کارپوریشن حکام مچھروں پر قابو پانے کے لیے فوری کارروائی کریں۔
محکمہ صحت نے چنئی میں چکن گنیا کے معاملات میں اضافے کی خبر دی ہے۔ امحکمہ نے رہائشیوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ڈینگی کے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، جس سے خوف کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔
اس کے بعد ہاسٹل حکام نے اسے علاج کے لیے کالج اسپتال میں داخل کرایا۔ خون کے ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ سارنیا ڈینگی بخار میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹروں نے اسپتال میں اس کا علاج شروع کیا لیکن وہ جانبر نہ ہوسکی۔ سارنیا کی بدھ کو ڈینگو سے موت ہوگئی۔
ڈینگو بخار سے سرنیا کی موت سے ہاسٹل میں رہنے والے دیگر طلباء میں خوف پھیل گیا ہے۔ جس کے بعد ہاسٹل میں موجود تمام طلبہ کے خون کے ٹیسٹ کیے گئے۔ ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ سات طالب علم ڈینگی سے متاثر ہیں۔