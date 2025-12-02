کیرالہ ایس آئی آر: سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آخری تاریخ بڑھانے کا مشورہ دیا، وجہ بھی بتائی
کیرالہ حکومت اور مختلف سیاسی جماعتوں نے ریاست میں SIR مشق کے مرحلے کو کم از کم ایک ہفتہ تک بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن (ای سی) کو مشورہ دیا کہ وہ کیرالہ میں بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر ووٹر لسٹوں کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے عمل میں فارم (Enumeration Form) جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کرے۔ معاملے کی سماعت چیف جسٹس (سی جے آئی) سوریہ کانت اور جسٹس جواے مالیا باغچی پر مشتمل بنچ نے کی۔
کیرالہ حکومت، مختلف سیاسی جماعتوں اور ایک ایم ایل اے نے ریاست میں ایس آئی آر کے مرحلے کو کم از کم ایک ہفتہ بڑھانے پر اصرار کیا۔ الیکشن کمیشن (ای سی) کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل راکیش دویدی اور منیندر سنگھ نے عدالت عظمیٰ کو مطلع کیا کہ ایس آئی آر فارم داخل کرنے کا عمل بلدیاتی انتخابات کے پرامن انعقاد میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے۔
بنچ نے ریمارکس دیئے کہ بلدیاتی انتخابات کا ایس آئی آر کے لیے Enumeration Form بھرنے والے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک وکیل نے دلیل دی کہ ریاستی ملازمین کی ایک بڑی تعداد دونوں کاموں میں شامل ہے۔ بنچ نے نوٹ کیا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ان کا 88 فیصد کام پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ دویدی نے وضاحت کی کہ پچھلی آخری تاریخ 4 دسمبر تھی، لیکن اسے پہلے ہی ایک ہفتہ بڑھا دیا گیا تھا۔
چیف جسٹس نے کہا، "براہ کرم اپنی تاریخ 11 نومبر سے ایک ہفتہ بڑھا دیں، تاکہ جو بھی ریاستی انتخابات میں مصروف ہے اسے بھی موقع مل سکے۔۔" دویدی نے کہا کہ ریاست کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں ہے۔
چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت ریاستی حکومت سے الیکشن کمیشن کو درخواست دینے کے لیے کہہ سکتی ہے اور الیکشن کمیشن اس پر ہمدردی سے غور کر سکتا ہے۔ سیاسی جماعت کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے توسیع کے لیے پرزور دلائل دیے تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومتی مشینری، آئینی مشینری کو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے۔
بنچ کو بتایا گیا کہ ریاستی حکومت نے ریاستی الیکشن کمیشنوں کو 1.76 لاکھ ملازمین کا ایک وقف عملہ اور ایس آئی آر عمل کے لیے 25,468 افراد فراہم کیے ہیں۔
تاہم، جب کیس میں شامل تمام فریقین نے عدالت سے Enumeration Form جمع کرانے کی آخری تاریخ کو 13 دسمبر سے کم از کم ایک ہفتے تک بڑھانے کی درخواست کی، بنچ نے کہا کہ توسیع کی ان کی درخواست "منصفانہ" دکھائی دیتی ہے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے مناسب غور کی ضرورت ہے۔ پولنگ باڈی نے بنچ کو مطلع کیا کہ 98 فیصد سے زیادہ فارم تقسیم کیے جا چکے ہیں اور 80 فیصد کو موصول ہونے پر ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔
بنچ نے کیرالہ کو ہدایت دی کہ وہ توسیع کی وجوہات بتاتے ہوئے الیکشن باڈی کو ایک نمائندگی جمع کرائے، اگر پہلے ہی پیش نہیں کیا گیا ہے اور اسے 3 دسمبر تک الیکشن کمیشن کے پاس دائر کرے۔
سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ اگلے دو دنوں کے اندر ریاست کی نمائندگی پر غور کرے۔ بنچ نے کہا، "لہٰذا، ہم ریاست کیرالہ کو الیکشن کمیشن کو ایک درخواست جمع کرنے کی اجازت دیتے ہیں جس میں تمام وجوہات بتاتے ہوئے گنتی کے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ کو ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔"
