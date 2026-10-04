کیرالہ: ملائیشین انجینئر کی خودکشی کیس میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف وجیلنس تحقیقات کا حکم
کانگریس رہنما ملائن کیزو وینوگوپال کی جانب سے دائر شکایت کے بعد دہائیوں پرانے معاملے کی ازسرنو تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔
Published : October 4, 2026 at 3:11 PM IST
تھروواننت پورم: کیرالہ کے وزیر داخلہ رمیش چنیتھلا نے کے ایس ٹی پی (کے ایس ٹی پی) روڈ پروجیکٹ میں بدعنوانی کے الزامات اور 2006 میں اس منصوبے سے وابستہ ملائیشین انجینئر کی خودکشی کے معاملے پر وجیلنس انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ اس وقت موجودہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار ریاست میں پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ (پی ڈبلیو ڈی) کے سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔
گیانیش کمار کیرالہ کیڈر کے 1988 بیچ کے آئی اے ایس افسر ہیں۔ وزیر داخلہ نے تصدیق کی کہ ریاستی کانگریس رہنما ملائن کیزو وینوگوپال کی جانب سے دائر شکایت کے بعد اس دہائیوں پرانے معاملے کی ازسرنو تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چنیتھلا نے کہا کہ شکایت کے تفصیلی جائزے سے اس کے ابتدائی شواہد میں صداقت پائی گئی ہے۔ وزیر داخلہ کے مطابق انہوں نے اس معاملے پر وزیر اعلیٰ سے بات چیت کی اور وجیلنس ڈائریکٹر منوج ابراہم کو مکمل تحقیقات کرنے اور قانونی تقاضے پورے کرنے کی ہدایت دی ہے۔
قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ مبینہ واقعات 20 سال قبل ان کے ریاستی بیوروکریٹ کے دور میں پیش آئے تھے، اس لیے گیانیش کمار کو اس معاملے میں تحقیقات سے کوئی آئینی استثنیٰ یا تحفظ حاصل نہیں ہے۔ محکمہ داخلہ کو مبینہ طور پر قانونی رائے مل گئی ہے جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ اس انکوائری میں کوئی قانونی رکاوٹ درپیش نہیں ہے۔ یہ کیس 2006 کا ہے، جب ریاستی حکومت نے کیرالہ اسٹیٹ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کے تحت 215 کروڑ روپے مالیت کے ورلڈ بینک کے فنڈ سے چلنے والے تھروواننت پورم-انگامالی اسٹیٹ ہائی وے (ایم سی روڈ) منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت گیانیش کمار ریاست کے پی ڈبلیو ڈی سیکریٹری تھے۔
یہ پروجیکٹ ملائیشین کمپنی "پیمبینان لیبوہرایا کوٹا بھارو" (PLKB) کو دیا گیا تھا۔ تاہم، فرم کے پروجیکٹ انجینئر لی سی بن نے کوالالمپور میں خودکشی کر لی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ان کے خودکشی کے نوٹ اور خطوط میں الزامات عائد کیے گئے تھے کہ گیانیش کمار کی جانب سے ہراسانی اور بلوں کی ادائیگی روکنے کی وجہ سے منصوبے میں شدید تاخیر ہوئی اور وہ سخت ذہنی اذیت سے دوچار ہوئے۔
اگرچہ اس وقت وی ایس اچوتھانندن کی قیادت میں بائیں بازو کی (ایل ڈی ایف) حکومت نے ابتدائی تحقیقات شروع کر کے کمار کا تبادلہ کر دیا تھا، لیکن بعد ازاں ان کے مرکزی ڈیپوٹیشن پر چلے جانے اور ریاست چھوڑنے کے بعد تحقیقات تعطل کا شکار ہو گئیں۔ حال ہی میں سابق وزیر خزانہ ٹی ایم تھامس آئزک نے بھی انجینئر کا خودکشی کا نوٹ دوبارہ منظر عام پر لاتے ہوئے کمار کے براہ راست ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ یہ نئی انکوائری ان الزامات کے بعد شروع کی گئی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ 2006 میں کی جانے والی ابتدائی تحقیقات بیرونی دباؤ کے باعث سرد خانے کی نذر ہو گئی تھی۔
محکمہ داخلہ نے 2006 کی ابتدائی تحقیقات سے متعلق تمام فائلیں طلب کر لی ہیں۔ وزیر داخلہ کے دفتر کے مطابق چنیتھلا نے وجیلنس ڈائریکٹر کو بیرونی اثر و رسوخ کے الزامات کی بھی مکمل جانچ کرنے اور نتائج کی روشنی میں کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کیس میں بیرونی اثر و رسوخ کا الزام سنگین نوعیت کا ہے اور اس کی تفصیلی جانچ ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہاکہ "گیانیش کمار 2006 میں اس منصوبے کے نفاذ کے وقت پی ڈبلیو ڈی سیکریٹری تھے۔
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ملائیشین پروجیکٹ انجینئر لی سی بن نے کوالالمپور میں خودکشی سے قبل کئی شکایات درج کروائی تھیں اور اپنی اہلیہ و کمپنی کے ڈائریکٹر کو لکھے گئے خطوط میں واضح طور پر گیانیش کمار کا نام لیا تھا۔ اگرچہ اس وقت تحقیقات شروع کی گئی تھیں، لیکن ان کے تبادلے کے بعد معاملہ دبا دیا گیا۔ حالیہ شکایت کی بنیاد پر ہمیں ایک جامع وجیلنس انکوائری ناگزیر معلوم ہوئی۔"