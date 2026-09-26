کیرالہ اونم بمپر لاٹری 2026: ٹکٹ نمبر ٹی ایل 360615 نے30 کروڑ روپئے کا جیک پاٹ جیت لیا
فاتح کو موصول ہونے والی اصل رقم کا انحصار قابل اطلاق ٹیکسز، سرچارجز اور سیس کے ساتھ ساتھ دیگر قانونی کٹوتیوں پر ہوگا۔
Published : September 26, 2026 at 6:43 PM IST
ترواننت پورم: کیرالہ کی تھرونم بمپر لاٹری میں 30 کروڑ روپئے کے جیک پاٹ کا فاتح مل گیا ہے۔ ٹکٹ نمبر ٹی ایل 360615 نے ہفتہ کو تقریباً 2 بجے گورکی بھون میں منعقدہ BR-111 قرعہ اندازی میں پہلا انعام حاصل کیا۔
اطلاعات کے مطابق، جیتنے والا ٹکٹ کننور میں موتھو لاٹری ایجنسی نے فروخت کیا، جس سے اس کے مالک کو اونم کا بھاری انعام دیا گیا۔ تھرونم بمپر BR-111 کا پہلا انعام 30 کروڑ روپئے ہے۔ ٹکٹ کی قیمت 500 روپے تھی۔
نتائج کے اعلان کا عمل مکمل ہونے کے بعد، محکمہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ تیسرے اور تسلی بخش انعامات سمیت مکمل انعامات کی فہرست جاری کرے گا۔
30 کروڑ روپے کا کیا ہوگا؟
تیس کروڑ روپئے جس کا ابتدائی طور پر بطور انعام ذکر کیا گیا ہے دراصل انعام کی کل رقم ہے، اور جیتنے والے کو پوری رقم نہیں ملے گی۔ لاٹری جیتنے پر ایکٹ کے تحت انکم ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس میں عام طور پر دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کے طور پر لاٹری جیتنا شامل ہوتا ہے۔
فاتح کو موصول ہونے والی اصل رقم کا انحصار قابل اطلاق ٹیکسز، سرچارجز اور سیس کے ساتھ ساتھ دیگر قانونی کٹوتیوں پر ہوگا۔ اس لیے، جیتنے والے کے بینک اکاؤنٹ میں حتمی رقم ظاہر کرنے سے پہلے ٹیکس کے بعد صحیح رقم کی تصدیق لاٹری ڈیپارٹمنٹ اور ٹیکس حکام سے کرائی جائے۔
450 کروڑ روپئے مالیت کے ٹکٹوں کی فروخت
90 لاکھ ٹکٹوں کی فروخت کی کل قیمت، جس کی قیمت ہر ایک 500 روپئے ہے، 450 کروڑ روپئے ہے۔
لہذا، بمپر لاٹری کیرالہ میں سب سے بڑے سالانہ لاٹری سیلز ایونٹس میں سے ایک ہے۔ ریاستی حکومت نہ صرف لاٹری کی آمدنی اور قابل اطلاق ٹیکس سے آمدنی حاصل کرتی ہے، بلکہ ان کمائیوں کا ایک اہم حصہ انعامی رقم کے طور پر بھی تقسیم کرتی ہے۔
30 کروڑ روپئے کا جیک پاٹ 'تھروونم بمپر' کی سب سے بڑی کشش ہے۔ یہ کیرالہ میں اونم کے دوران منعقد ہونے والی لاٹری قرعہ اندازیوں میں سے ایک ہے جس کا بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے۔ ٹکٹ نمبر ٹی ایل 360615 کے فاتح کی شناخت ابھی تک ظاہر نہیں کی گئی ہے۔
جیتنے والے ٹکٹ ہولڈر کو انعام کے لیے مقررہ تصدیق اور دعویٰ پر عمل کرنا ہوگا، جس میں اصل ٹکٹ اور مطلوبہ دستاویزات مقررہ وقت کے اندر جمع کرانا شامل ہے۔