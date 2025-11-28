ایم ایل اے پر عصمت دری کا الزام، اسقاط حمل کی دھمکی کی آڈیو وائرل
معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی،کوئی نہیں جانتا رکن اسمبلی کہاں ہیں۔
ترواننت پورم(کیرالہ): کیرالہ پولیس نے پالکڈ کے ایم ایل اے راہول ممکوتاتھل کے خلاف عصمت دری، جبری اسقاط حمل کے لیے اکسانے اور مجرمانہ دھمکی دینے کے الزام میں ایف آئی آر درج کی ہے۔ پولیس کی کارروائی جمعرات کو متاثرہ کی طرف سے وزیر اعلی پنارائی وجین کے دفتر میں براہ راست درج کرائی گئی شکایت کے بعد ہوئی۔
ایک آڈیو ریکارڈنگ کے منظر عام پر آنے کے بعد الزامات نے زور پکڑا۔ اس میں مبینہ طور پر ایک بات چیت ہے جس میں ایم ایل اے کو خاتون پر اسقاط حمل کرانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہوئے سنا گیا ہے۔ اسے ابتدائی طور پر ولیاما پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا اور بعد میں اسے نیموم پولیس اسٹیشن منتقل کردیا گیا تھا۔ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے پولیس کمشنر کی نگرانی میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔
رکن اسمبلی کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے پولیس نے لک آؤٹ نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈی جی پی راؤدا چندر شیکھر کے دفتر نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ ریاستی پولیس سربراہ کی صدارت میں ہوئی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں لیا گیا۔
معاملہ بڑھنے کے بعد ایم ایل اے ممکوتاتھل نے اپنے آفیشل سوشل میڈیا ہینڈل پر اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ الزامات کا قانونی مقابلہ کریں گے اور عدلیہ اور "عوام کی عدالت" کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔
تاہم فی الحال اس کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے۔ اس کا موبائل فون بند ہے۔ یووا مورچہ اور ڈی وائی ایف آئی کے کارکنوں کے احتجاج کے باوجود - جنہوں نے جمعرات کو پھولوں کو خراج عقیدت پیش کیا تھا اور اپنے دفتر کے دروازے پر تالا لگا دیا تھا - آج پلکاڈ میں ایم ایل اے کے دفتر میں کام دوبارہ شروع ہوا۔
ایف آئی آر درج کرنے سے کانگریس پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ سینئر ایم پی راج موہن یونیتھن نے ایم ایل اے پر سخت حملہ کیا اور انہیں معطل کرنے کے پارٹی کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ یونیتھن نے ممکوٹاتھل پر کانگریس کے سینئر لیڈروں کو بدنام کرنے کے لیے تعلقات عامہ کی ایجنسیوں کا استعمال کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ پارٹی اس طرح کے الزامات کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔
سینئر لیڈر کے مرلی دھرن نے اس موقف کو مزید مستحکم کرتے ہوئے واضح کیا کہ پارٹی ملزموں کو "تحفظ کور" فراہم نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ معطلی چھ سال کے لیے بے دخلی کے مترادف ہے، جس میں ایم ایل اے کو پارٹی پروگراموں میں شرکت سے منع کیا گیا ہے۔
اس کے بالکل برعکس، یو ڈی ایف کنوینر ادور پرکاش نے اختلاف کرتے ہوئے، ممکوتاتھل کا دفاع کرتے ہوئے الزام لگایا کہ پولیس کی اچانک کارروائی آنے والے انتخابات کے پیش نظر سی پی آئی (ایم) کی طرف سے سیاسی طور پر حوصلہ افزائی کی گئی حرکت تھی۔ پلکاڈ کے ایم پی وی کے سری کندن نے سوالات سے بچنے کی کوشش کی اور صرف اتنا کہا کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔
ریاستی وزیر تعلیم وی سیون کٹی نے ان الزامات کو "انتہائی سنگین" قرار دیتے ہوئے ممکوٹاتھل کے فوری استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کانگریس قائدین پر تنقید کی جو ملزمین کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسے کیرالہ کی خواتین کے لئے چیلنج قرار دیا۔ وزیر نے یقین دلایا کہ حکومت بغیر کسی سمجھوتے کے قانونی کارروائی کرے گی۔
یہ پیشرفت ایم ایل اے کی 25 اگست کو کانگریس کی بنیادی رکنیت سے معطلی اور اس کے بعد یوتھ کانگریس کے ریاستی صدر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد ہوئی ہے۔ یہ استعفیٰ کئی خواتین کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے بعد سامنے آیا، جن میں ایک نوجوان اداکارہ اور ایک ٹرانس جینڈر شخص بھی شامل ہے۔